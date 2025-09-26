Julieta y Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen llevan la sinceridad de “Las Pibas Dicen” del podcast al papel

El libro 'Las Pibas Dicen' traslada el éxito del podcast a una obra que explora temas como celos, infidelidad y salud mental desde una mirada honesta y personal (Video: Instagram)

El anuncio de la publicación de Las Pibas Dicen: las cosas que no salieron como querías representa un nuevo paso para el proyecto creado por Julieta Ortega, Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen. Tras consolidar una audiencia fiel con su podcast homónimo, las autoras trasladan ahora su propuesta a un libro que, según la sinopsis, mantiene la honestidad y cercanía de sus conversaciones, abordando temas como los celos, la infidelidad, la familia y la depresión desde una perspectiva personal y sin filtros.

La obra, próxima a su lanzamiento, reúne reflexiones, monólogos e ilustraciones de las cuatro creadoras. El libro busca expandir el alcance de las charlas que nacieron en un chat grupal de amigas y que, con el tiempo, se transformaron en un espacio de identificación y debate sobre cuestiones existenciales y de salud mental, especialmente entre mujeres. La sinopsis destaca que el contenido se presenta con humor y sensibilidad, abriendo diálogos sobre asuntos que suelen evitarse en la vida cotidiana.

“Cuatro mujeres, cuatro historias, diferentes perspectivas unidas por la amistad. En este libro encontrarán reflexiones sobre diferentes temas que nos atraviesan en distintos momentos de la vida, como los celos, la infidelidad, la familia, la depresión, entre otros. Planteados con humor, sensibilidad sin filtro y honestidad, abren conversaciones que muchos evitamos, pero todos entendemos. Es el tipo de lectura que te acompaña, te confronta y, sobre todo, te celebra”, reza la sinopsis oficial.

El origen de Las Pibas Dicen: las cosas que no salieron como querías se remonta a la necesidad de compartir experiencias en un entorno de confianza. Lo que comenzó como un intercambio informal entre amigas pronto se convirtió en un podcast audiovisual que se emite por Blender y que sumó invitados de relevancia en cada temporada. La idea surgió al notar la riqueza de sus encuentros y proponer que esas charlas se convirtieran en un podcast. Además, el formato audiovisual fue una decisión estratégica para asegurar la viabilidad del proyecto, ya que el audio solo resultaba difícil de monetizar.

La dinámica del grupo se apoya en la autenticidad y la diversidad de perspectivas. Cada integrante aporta su experiencia y habilidades: Julieta Ortega destaca en la producción, Fernanda Cohen se encarga de las ilustraciones y Rosario Ortega fue quien impulsó la idea original. El proceso creativo implicó una revisión y edición minuciosa de cada episodio, lo que exigió equilibrar la amistad con las exigencias profesionales.

En cuanto a los temas, el podcast y el libro abordan cuestiones como la maternidad, la depresión, los duelos, la diversidad sexual y la vida después de los 50, siempre desde una mirada honesta y sin pretensiones de dar consejos. La premisa es que cuanto más personal y específico es el relato, más posibilidades existen de que el público se vea reflejado.

A través de sus historias de Instagram, las autoras revelaron varios datos acerca del lanzamiento de esta obra. Por un lado, el próximo miércoles 8 de octubre, fecha en la que se pautó que salga al mercado, realizarán una fiesta para festejar este nuevo logro. Por otro, respecto a la pregunta sobre la inclusión de los capítulos de su podcast, respondieron: “Incluimos los monólogos, los dibujos y citas de nuestras charlas de las tres temporadas menos el primer episodio de la primer temporada”.

Además, sintetizaron la amplia pregunta que todos quieren saber: ¿De qué se trata?. “Es un compilado de las tres temporadas. Con los monólogos, las ilustraciones, citas de las charlas, dibujos nuevos, y aspectos de cada una de nosotras individualmente”, explicaron en sus redes sociales, a pedido de un usuario. Además, las amigas anticiparon que su libro estará disponible en Uruguay y en varios países de Europa, América y el resto del mundo.