Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguél Bosé

Años atrás, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la comunicación, Viviana Canosa vivió un breve pero intenso romance con una figura de la música latina: Miguel Bosé. Así lo confesó este martes la conductora, al recordar cómo había sido su historia de amor. Como si fuera poco, la periodista también recordó uno de los aspectos que más le atraía del artista.

“¿Vos tuviste una historia íntima con Miguel Bosé?”, comenzó preguntándole uno de los panelistas al aire del streaming Carnaval. Lejos de darle vueltas al asunto, Canosa respondió de forma directa: “Sí, por supuesto. Yo era muy joven. Yo hacía Música Total, era mi primer programa en la tele y llego al hotel, como si fuera el Four Seasons de hoy. Y entonces, nos lleva el cámara y nos quedamos sentados esperando a que él llegara. Y en un momento me mira y yo pensaba: “Este pibe es re gay, no me va a dar bola”. No, chicos, lo lindo que era ese tipo hace 35 años. Yo era una pel...”.

Siguiendo el relato de la comunicadora, el panelista agregó: “Era un sex symbol total”. Sin dudarlo ni un segundo, Viviano sumó: “Total y absoluto. Y me empieza a decir cosas que yo digo: “O sea, es gay, me está diciendo... esto es cualquiera”. Y el tipo empezó como a agitar y bueno, y lo logró”. En esa charla, los compañeros de Canosa quisieron saber cómo olía el cantante. Fue entonces cuando la conductora reveló uno de los aspectos que más le gustaba de Bosé: “Riquísimo. No, para mí, si un tipo no huele bien, no tengo nada que hacer ahí. Nunca me pasó de tener un tipo que oliera mal. No te digo que sale a correr no chive, pero te digo que en la intimidad nunca tuve que decirle a alguien.... Si le tenés que decir a un tipo bañate, te morís”.

Viviana Canosa habló de su relación con Miguel Bosé (Candela Teicheira)

Semanas atrás, Viviana Canosa había sorprendido a los panelistas y al público de su programa en Carnaval Stream al contar un episodio desconocido sobre su vida privada. La periodista relató que, en su juventud, mantuvo un romance con el cantante Miguel Bosé. El tema surgió durante una conversación con Jorge Rial, quien le preguntó con qué hombre podría flexibilizar su heterosexualidad. Fiel a su estilo, la conductora respondió que fue novia del músico cuando era muy joven. “Fuimos novios con Miguel Bosé, cuando era muy chica”, señaló, ante la sorpresa de los presentes.

Según detalló Canosa, el vínculo comenzó tras una entrevista que le realizó en el inicio de su carrera profesional. “Era muy joven, lo conocí en una entrevista. Miguel Bosé era una muy buena decisión”, afirmó Canosa. La conductora explicó que la relación fue breve y se desarrolló mientras ella tenía aproximadamente 20 años, durante uno de sus primeros trabajos en Sony Internacional. “Tuvimos un affaire que duró un tiempo, con idas y vueltas. Yo era muy chica”, contó, y recordó que el flechazo fue inmediato.

Viviana Canosa relató qué fue lo que más le atraía de Miguel Bosé (Iñaki Berasaluce - Europa Press)

Canosa también describió el impacto que le produjo el cantante. “Era hermoso, una bomba sexual”, relató, y explicó que Bosé viajaba entre España y América Latina, por lo que el vínculo se basó en encuentros esporádicos. “Teníamos una química espectacular”, sintetizó.

Viviana Canosa no es la única figura argentina con la que Bosé tiene un vínculo. Semanas atrás, el cantante protagonizó un emotivo encuentro con Valeria Mazza en el festival de Marbella. Envuelto en su clásica elegancia y manteniendo ese aire enigmático que lo caracteriza, el artista reapareció en el anfiteatro portando un atuendo blanco, preparado para conducir a los asistentes por un recorrido musical cargado de nostalgia y grandes éxitos de su carrera.

Contagiados por esa misma emoción, Mazza y Gravier se reunieron con Bosé en el detrás de escena del festival. En el video se podía ver al cantante extendiendo ampliamente sus brazos al ver cómo la modelo se acercaba hacia él. Segundos después, la figura de la moda argentina saludó al artista con un beso y lo rodeó con uno de sus brazos. En ese breve instante, el cantante le preguntó a la influencer cómo se encontraba, a lo que ella respondió de forma positiva.