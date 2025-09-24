Teleshow

Graciela Alfano contra Susana Giménez: “¡Todo lo que se me dé la real gana!”

La actriz, en el ciclo de Carlos Monti en la TV Pública, volvió a referirse a la diva. El video

Iván Basso

Por Iván Basso

Graciela Alfano contra Susana Giménez: “¡Todo lo que se me dé la real gana!” (Video: Mediodía bien arriba/ TV Pública)

“¡Todo lo que se me dé la real gana!”, disparó Graciela Alfano entre risas, cuando fue consultada sobre si continuará hablando públicamente de Susana Giménez pese a los recientes dichos de la conductora. Frente al micrófono y en vivo por el programa Mediodía bien arriba en la TV Pública, la actriz y exmodelo no dudó en reafirmar su posición en medio de su enfrentamiento mediático con la diva.

“Gracias a Dios”, comenzó a ironizar Alfano tras escuchar que Giménez no quiere “hablar más” de ella, y recalcó: “No es interpretación, es un hecho”, en referencia a sus declaraciones sobre el hermano de Susana. “Yo no me voy a dejar putear y la violencia es violencia”, mostrando una postura tajante ante lo que considera un ciclo de agresiones verbales.

Lejos de retroceder, Graciela expuso: “Si a mí me preguntaran y Susana fuera mi amiga, que no lo es, yo le diría ‘te equivocaste de acá a la esquina, no te hice nada. Me hablaste, me puteaste, una persona que nunca dijo nada’. Pero acá la única que perdió es ella.”

Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez

La exmodelo detalló ante la audiencia cómo el cruce fue escalando y el debate dejó de girar únicamente sobre diferencias personales, dando paso a acusaciones directas que involucran a otras personas y a la esfera familiar de la conductora.

En el aire de Mediodía bien arriba, Graciela no solo defendió la veracidad de sus afirmaciones, sino que también relató el impacto que el conflicto tuvo en su entorno. “Mucha gente se sintió muy mal, todos mis admiradores, los fans, hace cincuenta y cinco años, que es la no trayectoria que ella ignora. Pero lo que quiero decir es que pese a todo eso, cuando uno actúa seriamente, pone un límite…”, señaló, en alusión tanto a su largo camino en los medios como a la importancia de mantener la integridad en medio de la polémica.

“La violencia es violencia”, sentenció Alfano, reflexionando sobre cómo el ataque mediático puede afectar a las personas, especialmente cuando se cruza la línea del respeto. Aun así, dejó en claro que se mantiene firme y que no teme a las represalias: “Que haga lo que quiera”, respondió ante la posibilidad de acciones legales por parte de Susana Giménez.

Graciela Alfano: “Que haga lo que quiera”,

La rivalidad, lejos de apaciguarse, se vio alimentada por una mezcla de declaraciones, respuestas irónicas y un trasfondo personal que, por momentos, parece ir más allá del presente. Para Graciela Alfano, las “malas acciones tienen resultados, y las buenas acciones tienen consecuencias”, y esa es la vara con la que mide todo lo ocurrido hasta hoy.

El enfrentamiento mediático entre Graciela Alfano y Susana Giménez no solo se circunscribe a viejos resentimientos ni a palabras lanzadas al aire. Alfano, al ser consultada sobre la posibilidad de que Giménez inicie acciones legales tras sus dichos, fue contundente: “Que haga lo que quiera”, respondió sin dudar, dejando en evidencia que el temor no es parte de su repertorio en este conflicto prolongado.

La actriz reflexionó sobre los alcances de la polémica y su repercusión en la opinión pública: “No está bueno estar así, de esa manera, insultando a la gente de la nada. La verdad que se pierden cosas”, manifestó, aludiendo tanto a lo personal como al impacto profesional y social que puede tener una pelea de esta magnitud en el mundo del espectáculo.

El enojo de Graciela Alfano con Susana Giménez

Alfano también dejó entrever que, aunque la judicialización ha sido mencionada, por el momento no es un camino que planee seguir de inmediato: “Yo tendría que haberle tomado acciones legales… Por el momento tenemos varios tiempos, pero estamos bien así”, afirmó, sugiriendo que prefiere enfocar su energía en los proyectos actuales y no en los tribunales.

Por momentos, deja escapar cierta ironía para aligerar el relato y marcar distancia con la figura de Susana Giménez: “Me acabo de ganar un contrato kilométrico. Lo que quiero decir”, deslizó, permitiéndose una sonrisa ante el giro positivo que, según ella, ha tomado su vida profesional pese a la controversia.

De fondo permanece la convicción de que cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos: “Cuando uno actúa bien, las cosas salen bien. Y yo creo, honestamente, si a mí me preguntaran y Susana fuera mi amiga, que no lo es: te equivocaste, te equivocaste acá en la esquina, no te hice nada. Me hablaste, me puteaste, una persona que nunca dijo nada. Pero acá la única que perdió es ella”, concluyó, ratificando su postura y su confianza en la verdad de su relato.

