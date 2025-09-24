El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

El romance entre Emanuel Noir y Gemma Collado sigue dando de qué hablar en redes sociales. La actriz e influencer española compartió una imagen junto al cantante de Ke Personajes en Segovia, España, justo bajo el imponente Acueducto, una construcción romana del siglo II que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Castilla y León. En la foto, acompañada por el tema Is this love de Bob Marley and the Wailers, ambos aparecen besándose con pasión, rodeados por la piedra milenaria y bajo un cielo azul, dejando claro que su relación atraviesa un momento especial.

La instantánea muestra a Emanuel Noir luciendo una camiseta negra con letras blancas, gafas de sol oscuras, cadenas doradas y sus característicos tatuajes en cabeza y brazos. A su lado, Gemma Collado lleva una camisa de rayas amarillas y blancas, gafas de sol grandes y el cabello recogido. La pareja posa abrazada, con el acueducto romano de fondo, en una escena que resalta tanto la complicidad entre ambos como el entorno histórico que los rodea.

Además, para reforzar la relación que existe entre ambos, la influencer española, reconocida “doglover” publicó la imagen de su perra Pili, llamandola como “guardiana del mate”, con un mate y un termo a su lado.

El vínculo entre el vocalista argentino y la actriz española se hizo público a finales de agosto, cuando Emanuel Noir sorprendió a sus seguidores al confirmar la relación a través de sus redes sociales. Fue el propio cantante quien publicó la primera imagen junto a Gemma Collado, acompañada de un mensaje que despejaba cualquier duda sobre el inicio de este nuevo capítulo sentimental.

La confirmación del romance no tardó en viralizarse. Gemma Collado se hizo conocida por su participación en dos realities de la televisión chilena: “¿Volverías con tu ex?” y “Doble Tentación”.

Antes de su salto a la fama en Chile, Gemma Collado había debutado en la televisión española en 2014, en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Su recorrido profesional incluye una experiencia poco habitual: trabajó maquillando cadáveres, una labor que interrumpió cuando su carrera televisiva despegó en España.

La influencer, que se define como amante de la vida y apasionada por los perros, reveló a través de TikTok que en 2024 había sufrido una parálisis de Bell, una afección que afecta la musculatura facial. Desde entonces, comparte con sus followers el proceso de recuperación.

La relación entre Emanuel Noir y Gemma Collado se ha consolidado también en el plano digital. El cantante publicó en su cuenta de Instagram dos imágenes junto a la actriz: en una aparecen abrazados frente a un espejo y en la otra, una selfie de la pareja. Ambas fotos fueron acompañadas por una dedicatoria emotiva: “En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia”, escribió el intérprete de “Pobre Corazón”, “Un finde” y “Mojada”.

Las interacciones entre ambos en redes sociales han continuado. Gemma Collado compartió un carrusel de fotos con la frase “Remal, pero mal de bien”, a lo que Emanuel Noir respondió en los comentarios: “Muy bien”.

La imagen de la pareja besándose bajo el acueducto romano de Segovia se ha convertido en un símbolo de este romance que une a dos figuras de la música y la televisión, y que sigue sumando seguidores y reacciones en el universo digital.

Hace exactamente un año, la banda Ke Personajes se salvó de lo que pudo ser una tragedia justo antes de un show en Formosa. Con el escenario montado y a minutos de realizar la prueba de sonido, una de las pantallas LED se derrumbó, generando la destrucción de los equipos y los instrumentos de la banda. Esto generó que la presentación fuera cancelada y Noir se grabó dando explicaciones a sus seguidores: “Mostré el video de la tragedia mayor que pudo haber pasado, si nosotros hubiésemos llegado antes a probar sonido, estaría abajo de todo lo que se cayó”.