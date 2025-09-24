Así fue cómo entraron los ladrones a desvalijar la casa de Pampita: videos exclusivos y reconstrucción del momento

El panel mostró imágenes exclusivas de cómo los ladrones se robaron la caja fuerte de su domicilio (Desayuno Americano – América)

Después del escandaloso robo a la casa de Pampita en Barrio Parque, finalmente la policía detuvo a los integrantes de la banda que asaltó su vivienda. El operativo policial, que incluyó varios allanamientos en diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires, permitió recuperar elementos robados e identificar a todos los sospechosos vinculados al hecho que puso en alerta incluso a la farándula local. Las imágenes difundidas por Desayuno Americano (América) mostraron en detalle cómo se produjo el atraco y ofrecieron nuevos datos sobre el accionar del grupo y el avance de la investigación.

Las primeras imágenes presentadas fueron impactantes: la puerta de la casa ultrajada y la secuencia de cómo los delincuentes accedieron a la vivienda y extrajeron la caja de seguridad. “Así se llevaron la caja fuerte de la casa de Pampita”, explicó Carlos Salerno en vivo mientras las cámaras enfocaban el recorrido de los ladrones. Todo quedó registrado: el modus operandi y la tranquilidad con la que la banda actuó durante cinco horas continuas adentro del inmueble.

El caso tomó aun más notoriedad cuando se supo que los asaltantes estuvieron desde la madrugada del sábado adentro de la propiedad. Según Salerno, nueve integrantes conformaban el grupo criminal: siete chilenos, un colombiano, y luego trascendió la detención de un venezolano, quien se habría encargado de descartar la caja fuerte. Las imágenes mostradas por el programa permitieron reconstruir la modalidad de entrada y salida: ingresaron por la parte de atrás de la casa y salieron por la parte delantera, cargando la caja fuerte al vehículo mientras el auto esperaba con el baúl hacia la puerta principal.

La banda de delincuentes con el vehículo utilizado para el robo (Captura de video)

“Lo hicieron con tranquilidad”, acotó Pamela David, reflejando el nivel de frialdad y organización de la banda. “Todos entraron con guantes, capuchas, tenían las caras tapadas. Hay cinco delincuentes en las imágenes, pero hablamos de nueve porque había dos autos de apoyo”, añadió Salerno, subrayando el despliegue logístico del grupo. Entre los sospechosos, uno tiene pedido de captura internacional por el asesinato de un carabinero en Chile, tres habrían ingresado al país de manera ilegal y otros cuentan con antecedentes de robos agravados y vínculos familiares con la delincuencia.

Mientras la cobertura mostraba el frente de la casa en pleno Barrio Parque, Luis Bremer describía el contexto: autos que maniobraban como en una mudanza, delincuentes yendo y viniendo con total naturalidad. “Ponés en culata a un auto y pensás que está haciendo una mudanza, con total tranquilidad lo hicieron. ¿Qué auto era? Una Surán”, repasó Salerno, y brindó un dato clave: el conductor venezolano fue detenido en la casa de su madre.

Todos los pasos de la banda fueron reconstruidos mediante seguimiento de cámaras urbanas, un operativo que, según el panel de Desayuno Americano, fue “quirúrgico”. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires rastreó punto a punto el trayecto de los delincuentes, valiéndose de una red de cámaras de seguridad que permitió identificar cada movimiento, desde el ingreso a la propiedad hasta la fuga.

El momento de las detenciones de los integrantes de la banda que le robó a Pampita

“Cuando se hace bien el trabajo, también hay que decirlo”, reflexionó Pamela, recalcando la velocidad y eficacia del operativo policial. En menos de cuarenta y ocho horas consiguieron la detención de nueve sospechosos y la recuperación de buena parte de los elementos robados.

Sin embargo, en el estudio surgieron interrogantes sobre cómo obtuvieron los criminales el dato y qué sabían realmente de la propiedad, dado el alto riesgo de operar en un barrio tan vigilado. Bremer planteó dudas acerca de la existencia de un “cerebro” detrás del operativo y el posible dato filtrado, mientras Pamela insistía en la magnitud de la organización: “Subieron la vara con esto”.

El caso expuso no solo la eficacia de la investigación, sino también algunas fallas de seguridad: Pampita no activó la alarma de su vivienda, situación que fue remarcada por Salerno y los panelistas. Aunque el corte de luz pudo haber afectado el sistema, recordaron que las baterías de estos equipos duran hasta doce horas y, ante una falla, notifican al celular del propietario.