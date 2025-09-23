Allanamiento y 8 detenidos por el robo a la casa de Pampita

Pampita sufrió un robo en su casa mientras estaba en Europa (RSfotos)

Tras un allanamiento realizado este martes en un hotel de Balvanera, la Policía de la Ciudad realizó ocho detenciones vinculadas al robo a la casa de Pampita durante la noche del pasado viernes, cuando la modelo se encontraba de viaje en España. Uno de los aprehendidos fue capturado en La Boca, cuando circulaba en un automóvil.

Además de las detenciones, la fuerza de seguridad porteña secuestró dos vehículos, joyas, dinero y carteras reconocidas como propias por la conductora de Los 8 escalones (Eltrece). También se hallaron en el lugar herramientas utilizadas para cometer ilícitos, como ganzúas y palancas.

El operativo principal fue llevado a cabo en un hotel ubicado en avenida Callao 44, a metros del Congreso de la Nación. Todos los detenidos son hombres y extranjeros: seis chilenos, un colombiano y un venezolano. Quisieron escapar, pero los policías los cercaron y no lograron su cometido.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

Así fue el allanamiento en el que detuvieron a la banda que robó en la casa de Pampita

En las últimas horas, el foco de la investigación se había puesto en un dominio original en uno de los vehículos de apoyo de la banda. Este dato, surgido de los registros de cámaras de seguridad, concentró los esfuerzos policiales para identificar y localizar a los autores del robo.

Fue así como los investigadores llegaron al hotel de Balvanera, gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió identificar al rodado que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo.

Como parte de la investigación ya se había secuestrado este lunes un vehículo Volkswagen Suran, que fue utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída de la vivienda de Carolina Ardoahin.

El material secuestrado a los detenidos por el robo a la casa de Pampita

Para la modelo, ese hallazgo fue fundamental, porque en esa caja guardaba unos teléfonos viejos que conservaban videos y fotos de su hija Blanca, quien murió en septiembre de 2012.

“En el día de ayer ocurrió lo más importante para Carolina, que fue encontrar cuatro teléfonos que tenían lo más valioso”, había informado esta tarde Fernando Burlando, abogado y vecino de Pampita.

Interviene en el hecho la Fiscalía Nº48, a cargo del Dr. Eduardo Rosende, Secretaría Única del Dr. Guillermo Rosasco.

Pampita reconoció como propias las carteras secuestradas

Los delincuentes permanecieron en el interior de la casa durante seis horas y actuaron con un nivel de organización que plantea la hipótesis de inteligencia previa y posible colaboración interna.

Los siete integrantes del grupo delictivo habrían elegido la noche del viernes, cerca de las 22, cuando la modelo se encontraba fuera del país por compromisos laborales, para actuar sin obstáculos.

Siete de los ocho detenidos fueron encontrados en un hotel de avenida Callao 44

La modelo viajaba por trabajo en el exterior, hecho que la banda había detectado. Entre la noche y la madrugada del sábado, los ladrones entraron por la parte trasera de la vivienda, ubicada sobre la calle Juez Tedín, tras superar el muro perimetral gracias a un acceso que da a las vías. Utilizaron reposeras de la pileta como escalera improvisada para intentar acceder directamente al primer piso. No lograron su propósito y forzaron una puerta, además de romper un vidrio de la planta baja.

Durante las seis horas que ocuparon la propiedad, los delincuentes revolvieron hasta el último sobre. Accedieron a los ambientes familiares, identificaron y eligieron carteras de alto valor, lentes, joyas, dinero en efectivo y hasta una caja fuerte antigua y robusta. La banda tuvo la capacidad física y logística de sacar la caja fuerte, de tamaño y peso considerable, por la puerta principal, y cargarla en una Volkswagen Suran preparada exclusivamente para el traslado del botín.

Los delincuentes usaron tres vehículos para la huida: la Volkswagen Suran, con la patente adulterada, y otros dos autos de apoyo, entre los que uno tenía el dominio original. Cinco miembros se retiraron en la Suran, mientras que los dos restantes escaparon por el mismo trayecto por el que ingresaron. El hecho de que uno de los autos anexos fuera identificable con su patente verdadera permitió a los investigadores rastrear movimientos y posibles conexiones, transformándose en el hilo conductor de la pesquisa.