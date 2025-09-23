Luz Tito, finalista de Gran Hermano, donó la casa que ganó para que sea un refugio para mujeres que sufren violencia

Luz Tito donó la casa que ganó en Gran Hermano para un hogar de mujeres en Jujuy

La decisión de Luz Tito de donar la casa que obtuvo como finalista de Gran Hermano Argentina para crear un refugio destinado a mujeres víctimas de violencia en Jujuy ha generado un fuerte impacto en el norte argentino. La joven, que se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la edición 2024-2025 del reality, en el que terminó en tercer lugar, expresó su satisfacción y emoción al concretar este proyecto, que considera la realización de un sueño largamente anhelado.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, rodeada por el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge y funcionarios municipales, Luz Tito manifestó: “Estoy muy feliz, muy contenta. Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño. Ya he cerrado esto, de poder hacer una ayuda a todas las mujeres. Yo dije que entré a la casa de Gran Hermano para poder ayudar a la gente y que me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres que sufren violencia cuando no saben a dónde ir o no pueden y que tengan un lugar acá” La vivienda que ganó Luz es de casi 50 metros cuadrados, cuenta con cuatro ambientes, dos habitaciones y un baño, y será adaptada para cumplir su nueva función social.

Nacida en Jujuy capital, Luz es hija de un controvertido ex intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito. La vez que Santiago del Moro le preguntó por él, Luz respondió sin demasiado énfasis que “no estuvo como yo hubiera querido”.

Durante su participación en el reality, en una charla con los compañeros de la casa, Luz anticipó lo que ahora pudo concretar.

Luz Tito en su mensaje. El refugio estará ubicado en San Salvador de Jujuy, su ciudad natal

En una charla donde todos contaban por qué estaban en el reality, ella señaló: “Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, sé que es una puerta enorme”.

Y amplió: “Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que podía, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría ayudar mucho a las mujeres, crear un refugio para mujeres”

Eso le dio pie para confesar que en su adolescencia había sido abusada: “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que me gustaría apuntar por ahí también”, comenzó a contar. Luego, entre lágrimas, dio detalles del horror que vivió: “En un momento abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”.

Gran Hermano: Luz Tito en el momento en que contó que fue abusada a los 16 años

Poco después de ese episodio, y tras finalizar el colegio secundario, Luz emprendió un largo viaje a Irlanda. Según relató en una entrevista, la motivación principal fue el deseo de conocer otras culturas y perfeccionar su inglés, a pesar de no tener un rumbo académico definido en ese entonces.

Allí, la joven jujeña mantuvo una relación a distancia con un español, con quien estableció una dinámica de pareja abierta durante los períodos en que residían en diferentes países. “Nosotros éramos una ‘pareja normal’, cerrada entre nosotros. Nos conocimos en Irlanda y estuvimos un año juntos. Hubo un tiempo que yo me tenía que volver a Argentina y dijimos: ‘¿Qué hacemos?’ Porque yo no quiero perderme de tu voz, de lo que te salga en la vida, quiero acompañarte en tus nuevos sueños. Y así, mutuamente, dijimos. ‘No nos queremos soltar’. Entonces, dijimos de abrir la relación cuando yo me tenía que venir a Argentina”, explicó sobre la decisión tomada en común acuerdo. Durante su participación en el reality, su pareja la siguió desde España a través de YouTube y, tras el final del programa, ambos compartieron un tiempo juntos en Argentina antes de que él regresara a su país natal.

Dentro de la casa, Luz Tito se definió como una persona competitiva y directa, cualidades que la llevaron a ocupar el tercer puesto en la final, detrás de Ulises Apóstolo y Santiago “Tato” Algorta. Su paso por el programa le permitió potenciar su presencia en redes sociales, donde actualmente reúne una comunidad de más de 600.000 seguidores en Instagram. Además, ha incursionado como modelo, influencer y participante en streams y entrevistas, consolidando su perfil mediático.