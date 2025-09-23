Federico D’Elía confirmó que no se hará la película de Los ﻿Simuladores y contó los motivos (Video: América TV)

A pesar del éxito sostenido y el lugar emblemático que ocupa en la memoria colectiva de la televisión argentina, la película de Los Simuladores aún no logró iniciar su rodaje. Las expectativas generadas por la posibilidad de ver en la pantalla grande a los personajes de la serie homónima encontraron un freno que se prolonga en el tiempo, y fue el propio Federico D’Elía quien se animó a hablar públicamente sobre los motivos de la demora. En recientes declaraciones, el actor aportó claridad y sinceridad sobre el conflicto que tiene en vilo a los fanáticos.

Consultado en una entrevista junto a Jey Mammón, D’Elía abordó con franqueza el motivo por el cual la esperada película no avanzó en la producción y asumió su incomodidad frente al tema: “No me molesta la pregunta, pero sí que sea yo le que tiene que dar la respuesta”. El actor remarcó que la empresa responsable del proyecto debe ser la que explique el trasfondo de la situación: “La respuesta la debería dar Paramount porque ellos saben por qué no y por qué sí, Nosotros firmamos un contrato, estábamos esperando para hacerla y de pronto se cayó”.

El vínculo contractual entre el elenco y la productora existe, pero la concreción de la película se topó con obstáculos que, de acuerdo a lo explicado por el actor de Argentina, tierra de amor y venganza, exceden la voluntad de los actores o de los creativos que formaron parte del éxito televisivo: “Yo creo que tiene que ver con lo económico, con la reestructuración de las compañías que hubo en las plataformas, pero nosotros estábamos muy avanzados para hacerla”. El intérprete dejó en claro que habían transitado instancias decisivas para llevar adelante la producción antes de que, abruptamente, se suspendiera el trabajo conjunto.

La plataforma ya había adelantado un posible poster y fecha de estreno (Foto: Paramount+)

A la consulta de Mammón sobre si el contrato todavía existía, D’Elía confirmó: “Si y estamos en ese quilombo, en un tema de ver cómo nos despegamos, es raro porque no se hizo”. Esta descripción refleja el estado actual del proyecto: un contrato vigente, negociaciones abiertas y la sensación de incertidumbre compartida tanto por los protagonistas como por el público que aguarda con expectativa la realización de la película.

Esta no es la primera vez que se habla de la negativa del proyecto que pensaba alargar la historia de la mítica tira de ficción creada por creada y dirigida por Damián Szifron. En agosto del año 2024, en diálogo con Dante Gebel, en su ciclo Dante de 10 (Radio 10), Diego Peretti fue consultado sobre cómo va a ser el proceso de la realización del filme. “Hace ya un año y medio nosotros teníamos todos planificado para hacerla durante este año. Incluso mis otros proyectos los ordené de acuerdo a filmar este año la película”, explicó el actor, quien dejó en claro que, en un comienzo, se iba a llevar adelante durante el primer semestre y luego pasó al segundo. “Está el guion terminado, ya lo leí y está muy bueno. Los cuatro estamos a disposición, pero el país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural también está bastante caótica”, continuó.

Diego Peretti sobre la película de Los Simuladores

Sosteniendo esa misma línea, el actor aseveró: “Eso hizo que sumado a cierta crisis que hay en las plataformas, la cual proviene de la abundancia que hubo entre estas, ahora hay como una suerte de estancamiento. Hizo que la producción de la película comience a resquebrajarse. Es una película cara, pero yo te diría que se va a hacer”. A su vez, el protagonista de la serie aseguró que con sus compañeros prometieron realizar la filmación durante este año para llevar a cabo el estreno en 2025, “pero no va a pasar esto, no la vamos a poder cumplir”.