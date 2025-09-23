Cinthia Fernández compartió un video con sus mellizas en la peluquería y generó debate: “Cambio de look familiar”

Cinthia Fernández mostró su cambio de look y el de sus hijas (Video: Instagram)

A través de sus redes sociales, Cinthia Fernández comparte con sus más de 6 millones de seguidores, solo en Instagram, su día a día. Allí exhibe la etapa de felicidad que vive enamorada del abogado Roberto Castillo, la remodelación de su casa y ahora mostró el cambio de look que tuvo junto a sus hijas, las mellizas Charis y Bella.

La expanelista de LAM grabó su visita a la peluquería y los cortes de pelo y tintura que decidieron realizarse las tres. “Les debía la segunda parte y me cerraron la cuenta”, recordó. “Cambio de look familiar con yapa al final de la mano del más genio Leo Leiva”, escribió la influencer.

Mientras que Cinthia se realizó iluminaciones en su cabellera, sus hijas de casi 12 años optaron por mechones en rosa y fucsia. “¿Les gustó? Los leo en comentarios", preguntó la modelo, como hacen muchísimos influencers y el video terminó generando debate motivado por el uso de tinturas en las menores.

Las mellizas de Cinthia Fernández pasaron por la peluquerí y el video generó controversia (Instagram)

“Cambio de look familiar", escribió la influencer

“¿Por qué le teñís el pelo? Es chica todavía”, fue uno de los comentarios con más likes que recibió Cinthia. “Educar y no quemar etapas. No, mejor quemo etapas”, “a las nenas no”, “son nenas no apures a que crezcan”, fueron otros de los mensajes que recibió criticando la decisión.

A la par, otras de sus seguidoras le dieron su apoyo: “¡Bellas las muñecas! Los tiempos cambian, dinosaurios y cada quien cría a sus hijos como quiere!“, ”sabés que hermoso ir a la peluquería con tus hijas y que las dejen ser", “¿a ver las mamás de América criticando? Háganse presentes, please las mamás sin vida que critican a las otras", “la gente siempre va a criticar. Ahora porque son chicas, cuando sean grandes porque son grandes”.

El año pasado Cinthia Fernández, acostumbrada a dar que hablar en las redes como fuera de ellas, había tenido una polémica similar por el mismo tema.

Charis y Bella luciendo su cambio de look tras pasar por la peluquería

Entre las reacciones que desató el video, resaltaron comentarios que cuestionaron la decisión de teñir el cabello de las niñas y pidieron que “disfruten de su edad” o “dejalas ser niñas”. Críticas como “¿Cuál es la necesidad?” y “¿Por qué se tiñen de rubias?” pusieron el foco en la discusión acerca de la influencia de estos cambios en la infancia. La mayoría de las opiniones apuntó a que estas decisiones estéticas resultaban demasiado prematuras para menores.

Frente al aluvión de mensajes, Cinthia respondió directamente a los cuestionamientos y sostuvo: “Cada una es libre de elegir lo que quiera”, reivindicando el derecho de sus hijas a decidir sobre su imagen. Su postura generó un debate más amplio sobre el papel de los padres en decisiones de apariencia física.

El proceso completo quedó documentado en un video que ella publicó en su cuenta de Instagram: mostró el paso a paso en la peluquería y añadió una reflexión irónica al comparar el look final de sus hijas con el de las gemelas Olsen. Al referirse a las críticas de los “haters”, cerró: “Cambios de look para este cuarteto”, aludiendo tanto a sus hijas como a ella misma.

Cinthia Fernández compartió el resultado final de su cambio de look

La modelo explicó que los productos empleados en el cambio de look no tuvieron contacto con la raíz del cabello y difieren de los que usan habitualmente los adultos. Ante la oleada de críticas, respondió de manera contundente: “Mensaje para los haters: sí, se tiñeron y se cortaron el pelo, por decisión propia, autorizada por esta pésima madre que soy”. Numerosos usuarios cuestionaron su elección de permitir el tinte en las niñas, pero ella mantuvo su habitual franqueza al defender la autonomía de sus hijas y la inocuidad del procedimiento.