Cinthia Fernández y Roberto Castillo se comprometieron en Brasil: “La única mujer que logró ponerme de rodillas”

Cinthia Fernández y Roberto Castillo anunciaron su compromiso durante unas vacaciones en Río de Janeiro

Cinthia Fernández y Roberto Castillo sorprendieron a sus seguidores con una publicación que dejó entrever un paso fundamental en su relación: el compromiso. En medio de unas vacaciones en Río de Janeiro, el abogado compartió una postal junto a la modelo y escribió una frase que despertó todo tipo de especulaciones: “La única mujer que logró ponerme de rodillas y fue para proponerle casamiento”, arrobándola y agregando un emoji de anillo. La respuesta de ella no tardó en llegar: “MI MARIDO. MI SÍ A TODO. Te amo”, sellando así un mensaje que muchos interpretaron como la confirmación del enlace.

La imagen que acompaña el anuncio muestra a la pareja disfrutando de una cena íntima al aire libre, en un restaurante de alto perfil en la ciudad brasileña. Ambos posan sonrientes, tomados de la mano, en una escena que no deja dudas sobre el momento que están atravesando. Cinthia luce relajada y feliz, mientras Castillo aparece vestido con un traje oscuro, en una imagen que parece cuidadosamente elegida para reflejar el comienzo de una nueva etapa. Luego, añadieron varios videos de su estadía en la misma publicación.

La pareja compartió una imagen y mensajes en redes sociales que confirmaron el próximo casamiento

El compromiso llega luego de un año de relación consolidada. Fernández oficializó su vínculo con Castillo en julio del año pasado, luego de haberlo conocido en un contexto profesional: él fue su abogado en el juicio de divorcio contra Matías Defederico. Con el paso del tiempo, aquella alianza legal dio paso a una historia sentimental que la modelo decidió no esconder. Desde entonces, compartieron escenas cotidianas, viajes, momentos en familia y declaraciones públicas que fueron fortaleciendo una relación que marcó un giro en la vida personal de Cinthia.

En ese proceso, las redes sociales pasaron de ser un espacio de exposición de conflictos a convertirse en una vitrina de agradecimientos, apoyo y afecto. Prueba de ello fue la emotiva publicación que Cinthia realizó hace unos días, con motivo del cumpleaños de su pareja. “Feliz cumple al hombre que me cambió la vida”, escribió al pie de un álbum que incluía fotos familiares, abrazos en casa, salidas con las hijas de ambos y hasta juegos en la playa. “Al que protege a toda la familia, al que juega como un niño con nuestras hijas”, expresó, dejando en claro la integración de Castillo a su universo íntimo.

El compromiso llega tras un año de relación, que comenzó cuando Castillo fue abogado de Fernández en su divorcio

En sus palabras, la modelo destacó que su pareja “creyó en mí cuando nadie lo hacía, inclusive yo misma”, y remarcó la importancia de su rol en el proceso de reconstrucción personal que atravesó. La frase no fue al azar: en los últimos meses, Cinthia dio un giro profundo a su vida, priorizando su estabilidad emocional, familiar y académica.

A fines de 2024, la bailarina decidió inscribirse en la carrera de abogacía en la Universidad Siglo XXI, apostando por un camino profesional que muchos no esperaban. En sus redes, compartió con entusiasmo el resultado de su primer parcial de “Introducción a la Filosofía”, en el que obtuvo una calificación destacada. “Vamos viejo. Filosofía adentro”, escribió con orgullo, acompañando el mensaje con una captura de pantalla que mostraba 18 respuestas correctas sobre 20.

Cinthia Fernández inició la carrera de abogacía y celebra sus logros académicos, acompañada por el apoyo de su pareja

La decisión de estudiar Derecho no fue casual ni improvisada. Según ella, el compromiso con la universidad es ahora uno de sus motores principales, y así lo hizo saber públicamente. En ese camino, Castillo aparece no solo como pareja, sino como un sostén emocional y práctico. “Al que me apoya en todo lo que se me cruza hacer, y posta que mi ritmo a veces es imposible de seguir”, escribió la modelo.

La lista de cualidades que ella resalta no se limita a lo evidente. Cinthia valoró especialmente esos gestos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos: “Al que quiere todo el tiempo aprender a entender mis silencios, mis heridas, mis costumbres, mis tropiezos y fallas. El que en el caos no huye, está. Sea caos de niños, de logística, de emociones, en fin, en el terremoto que son nuestras vidas”.

Cinthia Fernández destacó el apoyo emocional y familiar de Castillo en su proceso de reconstrucción personal

Ese “terremoto” al que hace referencia está vinculado con el entramado familiar que Cinthia construyó a lo largo del tiempo. Madre de Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Defederico, la modelo encontró en Castillo un compañero dispuesto a integrar esa complejidad sin condicionamientos. Las imágenes que compartieron juntos muestran no solo paseos en familia, sino momentos de juego, contención y alegría junto a las niñas. En una de las frases más contundentes, Fernández expresó: “El que me sube las manos cuando las bajo. El que te dice ‘llorá 1 minuto, te secás las lágrimas y te parás de nuevo’. El más paciente, el más docente”.

Cinthia cerró su emotiva dedicatoria de cumpleaños con un pedido directo y conmovedor: “No te vayas nunca de nuestras vidas. Hasta el más arrugaditos de nuestros cumples. Te amamos”. Con esas palabras, no dejó lugar a dudas sobre el lugar que Castillo ocupa hoy en su vida. Una vida que, luego de tormentas públicas, encuentra refugio en lo cotidiano y lo verdadero.