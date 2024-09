Cinthia Fernández llevó a sus hijas a la peluquería y recibió polémicas críticas: “¿Por qué las teñís así?”

Cinthia Fernández llevó a las hijas a la peluquería y recibió variadas críticas

La última publicación de Cinthia Fernández en sus redes sociales desató una fuerte polémica luego de mostrar el radical cambio de look de sus hijas, Charis, Bella y Francesca. La reconocida mediática, que disfruta compartir contenido para sus más de seis millones de seguidores, esta vez se convirtió en blanco de críticas después de compartir un video donde se ve a las pequeñas con una transformación significativa en su pelo: las mellizas lucen ahora una melena rubia y corta.

El video publicado por Fernández en su cuenta de Instagram, capturó el proceso completo en la peluquería, y acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó: “Cambios de look para este cuarteto”, escribió, refiriéndose a sus tres hijas y a ella misma. Este comentario fue seguido de una reflexión irónica donde comparó el nuevo look de las niñas con el de las actrices conocidas como las gemelas Olsen, respondiendo a los comentarios de los haters que suelen criticar sus decisiones.

El video no tardó en generar una catarata de reacciones y los comentarios estallaron con una mezcla de asombro y desaprobación. Entre las opiniones más repetidas, se leían mensajes como: “¿Cuál es la necesidad?”, “Dejalas ser niñas”, “Que disfruten de su edad”, y “¿Por qué se tiñen de rubias?”. La mayoría de las críticas se centraron en la idea de que las niñas deberían mantenerse alejadas de decisiones estéticas tan drásticas, argumentando que esto podría interferir en su infancia.

A pesar de los cuestionamientos, en esta ocasión Fernández decidió confrontar a los críticos con un mensaje claro: “Cada una es libre de elegir lo que quiera”, expresó y argumentó que, en este sentido, sus hijas tienen el derecho de decidir sobre su propia imagen. No obstante, este argumento no convenció a todos, y el debate sobre el rol de los padres en decisiones estéticas continuó por diferentes rumbos.

Cabe destacar que este no es el primer cambio de look que experimentan las hijas de Fernández. En marzo de este mismo año, las mellizas Charis y Bella ya habían pasado por la peluquería para un corte similar. “Parece una escena de Esperando la carroza. No hay retorno de esto. Créanme, se van a sorprender con el cambio, del cual no tuve opción a opinar. Ya crecieron”, aseguró Cinthia en aquel entonces.

“Lo peor es que ya me agarran el teléfono y hablan con Leo Leiva directo”, puso, en las stories mientras replicaba el audio que sus hijas le dejaron al peluquero. “Hola, Leo. ¿Cómo estás? Queríamos irnos a cortar el pelo y teñirnos”, comentó una de las mellizas. “¿Vos tenés piojos?”, se escuchó a Cinthia “pinchándola”. “Yo no”, respondió con ternura la otra. “Ah re. Vos no tenés piojos, no te tirás pedos”, remató la otra, desafiante con su hermana. Vale recordar que, desde que irrumpieron en la pista de ShowMatch acompañando a su madre, las niñas se ganaron al público con sus travesuras y su espontaneidad. Y cada vez que aparecen en las redes, no pasan desapercibidas.

Por estos días, Cinthia disfruta no solo del cariño de sus hijas sino también de su relación amorosa con su abogado Roberto Castillo y compartieron un viaje con las niñas a Bariloche. Una vez instalados allí, una de las principales actividades que realizaron a diario fue ir hasta la montaña a esquiar. En una publicación que la mediática realizó en sus redes sociales dejó registrada la pasión que sienten ella y sus tres chicas por el deporte de nieve. “Gracias a esta escuela por enseñarles desde que tienen tres años”, escribió Cinthia en el video en el que sus nenas se deslizaron por caminos de cornisa a toda velocidad, con las increíbles vistas de los lagos y las montañas cubiertas de nieve.