Elena, la esposa de Mariano Grondona, dio detalles de la salud del periodista: “Está delicado”

La compañera de vida del analista político, de 92 años, contó cómo sigue su cuadro desde el accidente cerebrovascular que tuvo en 2012

Sebastián Volterri

Elena Lyncha, esposa de Mariano Grondona, contó cómo sigue la salud del periodista (VIdeo: Puro show, El Trece)

Elena Lynch, la compañera inseparable y esposa de Mariano Grondona, habló ante los medios en un día cargado de emociones y sinceridad. Al aire de Puro Show (El Trece), dio detalles de la salud de su esposo. “Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. igual, estuvo internado”, expresó. La frase, directa pero llena de ternura, abrió una ventana al presente de una figura indiscutible del periodismo.

Grondona, con sus 92 años, permanece lejos de las cámaras y de los análisis afilados que definieron toda una etapa de la televisión. Trece años atrás, en 2012, un accidente cerebrovascular lo apartó de los estudios y los paneles, marcando el inicio de otro capítulo, mucho más silencioso. La reciente doble pulmonía, compartida en destino y fecha con la del Papa Francisco, trajo un sobresalto inesperado a la familia, pero también ofreció la posibilidad de comparar la lucha por la vida entre dos figuras públicas, cada una desde su fragilidad.

“Él estuvo internado”, explicó Lynch, haciendo hincapié en la gravedad del episodio que se sumó a la secuela persistente del ACV. Pero la decisión fue mantenerlo en casa. “Está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado”, contó, en un intento de dibujar algo de paz en medio del desgaste.

“Tiene 92 años es toda una vida juntos, es bravo”, concluyó Elena Lynch, la voz quebrada pero firme, sabiendo que ya había dicho todo lo necesario.

Elena Lynch habló de la inseguridad

Las palabras de la esposa de Grondona encontraron micrófono en medio de la cobertura por el robo sufrido por Pampita en Barrio Parque. En uno de los intentos de los movileros de dialogar con vecinos de la modelo, entrevistaron a Lynch sin saber en un principio que se trataba de la esposa del periodista. Con una serenidad apenas disimulada, la mujer rememoró: “Grabado, mi robo quedó grabado. El de la señora de al lado que tiene cámara en la vía, grabado. Todo, hasta las calles. Yo vi que eran dos hombres y una mujer. Con muy buen aspecto. Vienen de la 31”, relató, en alusión directa al barrio Padre Carlos Mugica.

Lynch fue contundente: “Generalmente entran cuando saben que no hay nadie. A Burlando también le entraron, al otro vecino, a todos los vecinos”. Así, los nombres de Fernando Burlando y otras celebridades se suman a la nómina de víctimas.

El recuerdo duele: la víspera de las fiestas se tiñó de ausencia y miedo. “Fue un 24 de diciembre a la noche, un robo grande. Estábamos en Punta del Este, por lo que ellos tienen alguna información. Acá se cree que también puede haber sido algo de eso”, reveló al establecer un paralelismo dramático con el reciente robo a Pampita. El modus operandi parece calcado: esperan que la casa esté vacía y entran sin obstáculos.

Mariano Grondona sufrió un ACV
Mariano Grondona sufrió un ACV en el año 2012 y desde ese momento se mantuvo alejado de los medios

La mujer detalló la vulnerabilidad geográfica: “Siempre es por la parte de atrás, de las vías, por la puerta principal no entran”. Y como si la secuencia no tuviera fin, recordó un episodio reciente: “Hace un mes intentaron también ingresar por la fuerza a la casa de Pampita, pero no pudieron entrar. Quedaron por ahí nomás”, reveló.

La reacción institucional, lejos de tranquilizar, deja una estela de frustración. “O sea, vos denunciás, actuó un juzgado y, ¿qué se determinó? Terminamos casi como estamos hoy acá. Se fueron contentos”, ironizó Lynch al dejar en el aire la amargura de quien vio irremediablemente violentada su vida y la de los suyos.

