Wanda Nara sorprendió al compartir un encuentro íntimo junto a Maxi López: familia, mates y asado

Wanda Nara y Maxi López volvieron a compartir un encuentro familiar

Durante años Wanda Nara y Maxi López tuvieron una mala relación a causa de las circunstancias que rodeador su separación allá en el año 2013. Sin embargo, el tiempo supo limar las asperezas y la ruptura con Mauro Icardi terminó de acercarlos, al punto que el exdelantero aceptó formar parte de Masterchef Celebrity (Telefe) y trabajar codo a codo con su ex.

En este contexto, el exjugador de River Plate que regresó al país para dar inicio a este nuevo desafío laboral, tuvo el tan esperado reencuentro con sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. Horas después, vino la foto que nadie esperaba, pero todos querían.

Maxi junto a Valentino y Zaira Nara

Wanda sorprendió al mostrar, a través de sus redes sociales, la postal de la familia reunida. En la primera imagen que compartió se lo puede ver al empresario sentado en la mesa junto a su hijo mayor y Zaira Nara, la hermana menor de la conductora, tomando mate y disfrutando de una picada improvisada. A esto tan solo le sumó el emoji de un corazón.

Fue la segunda foto la que puede llegar a causar más problemas de los esperados. En esta puede verse a Maxi rodeado de los tres chicos, a Zaira, Andrés Nara —el papá de ambas, quien siempre expresó su afinidad por López y que por mucho tiempo mantuvo la distancia con su hija mayor a raíz de la relación de ella con Mauro Icardi— y también a la hija más grande de la empresaria con el delantero del Galatasary.

El asado que compartieron Wanda Nara y Maxi López (Instagram)

La escena, retratada en el interior de una vivienda, evidencia cierta naturalidad y complicidad. El hecho de que la hija de Icardi esté sentada al lado de Maximiliano puede llegar a causar problemas, puesto que puede llegar a provocar la furia del delantero, quien se encuentra en Turquía sin la China Suárez. La empresaria decidió no agregar ningún mensaje en la postal, tan solo mostrar la unidad familiar en un contexto marcado por el conflicto legal con su segundo exmarido.

La dupla volvió a dejar en claro que lograron superar su batalla mediática y lograron reconstruir el vínculo por el bien de sus hijos. El potencial cruce en las cocinas más famosas del país genera expectativa y morbo en la audiencia.

La foto de la familia López-Nara-Icardi ensamblada (Foto: Instagram)

Las primeras señales de que Maxi había llegado al país las dio Nora Colosimo, abuela materna de los niños. En su Instagram con los cuatro varones felices de volver a estar en el mismo continente luego de meses separados: “Los López en Argentina”, escribió la mujer en una instantánea tomada en el interior de una cocina.

Posteriormente, el futbolista subió a sus redes dos imágenes al aire libre, bajo el cielo amenazante de una Buenos Aires en modo de tormenta. Padre e hijos lucen cómplices como siempre, jugando con la cámara y las poses y disfrutando de un reencuentro que solo la pericia de Maxi en el reality determinará por cuanto tiempo es.

Mientras tanto, Daniela Christiansson, la esposa del exfutbolista que se encuentra en la dulce espera, permanece del otro lado del Atlántico ajena a cualquier posible revuelo mediático. Se mostró en sus redes disfrutando de una tarde de sol ideal para despedir el verano del hemisferio norte. También realizando algunos ejercicios para mantenerse saludable mientras espera la llegada de su segundo hijo con el exfutbolista.

Días atrás, la sueca reveló que están esperando un varón y lo hizo a través del gender reveal, una práctica cada vez más común entre los famosos. "Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. Estamos esperando un niño”, escribió Daniela en sus redes y compartió unas imágenes que cuentan el resto de la historia.