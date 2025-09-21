Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que atravesaron: “Tuvimos una crisis”

Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que tuvieron

Después de meses de conflicto, indirectas y un eterno silencio, Silvina y Vanina Escudero retomaron su vínculo. Las hermanas dejaron atrás las peleas y, poco a poco, volvieron a tratarse con cariño, reflejando la unión que las une. En ese contexto, la bailarina fue invitada por Mirtha Legrand, quien no pudo contenerse y le consultó por su enfrentamiento.

“¿Cómo son las Escudero? ¿Ustedes se llevan bien?”, comenzó preguntando La Chiqui. Con una sonrisa, que buscaba ocultar su incomodidad, Silvina respondió de forma afirmativa y comentó que se llevaban muy bien. Al escuchar a su invitada, la conductora arremetió: “¿Siempre se llevaron bien?”. Fue entonces cuando Escudero decidió abrir la puerta de su intimidad y relatar el conflicto que habían atravesado: “Bueno, el año pasado, Mirtha, tuvimos una crisis. Así como existen las crisis de pareja, tuvimos una crisis las Escudero”.

Durante la charla, Silvina aseguró que hubiera querido que el tema quedara puertas adentro: “Me hubiese encantado que no se no llegue a la prensa, pero es muy difícil porque siempre fuimos tan unidas, tan cercanas. Y hemos compartido todo tanto. Empezamos a trabajar juntas”.

Silvina Escudero y Vanina Escudero dejaron atrás sus diferencias y afirmaron estar unidas

Luego, la bailarina continuó relatando el momento en el que pudieron dejar su postura de lado: “Y el año pasado nos pasó lo que le pasa, entiendo yo, a la mayoría de las familias. Tuvimos una discusión que duró algunos mesecitos, que obviamente fue triste, pero sí, volvió todo a la normalidad después, gracias a Dios. Ya para la Navidad, ya estábamos toda la familia unida nuevamente. Nunca nos había pasado, es cierto, Nunca nos habíamos peleado”.

Al hacer memoria de la situación, Legrand recordó que durante ese lapso de tiempo, Vanina se había instalado en otro Uruguay: “Tu hermana se fue a vivir a Montevideo, ¿no?”. Dándole la derecha a la conductora, Escudero contó: “Sí, estuvo ahí tres años. Por suerte, ya volvió. Fue duro, pero viajábamos todo el tiempo. Ella venía, yo iba, mis papás. Somos una familia unida, somos muy unidos todos. Mi marido con mi hermana, su marido, mis sobrinos, mis padres”.

Reafirmando su postura, Silvina continuó detallando las actividades que buscaban compartir en familia: “Tratamos de hacer programas juntos siempre, que los chicos se queden a dormir en casa. Los programas que hace, supongo, la mayoría de las familias. Cuando somos tan pocos de familia, qué más lindo que estar unidos todos”.

Acto seguido, recordando el inicio de la carrera artística de las hermanas, Mirtha consultó si habían comenzado a bailar desde jóvenes, a lo que Silvina respondió: “Desde chicas. A los dos años ya mamá nos mandó”.

Semanas atrás, La Chiqui había escuchado el otro la otra versión de la historia. Al recibir en su programa a Vanina Escudero, Mirtha le consultó: “¿Vos estuviste peleada con tu hermana?”. En un intento por disfrazar su molestia con humor, la bailarina comentó: “Ay, ¿sabés qué, Mirtha? Yo sabía que vos me ibas a preguntar eso”. Siguiendo el juego, Legrand acotó: “Vos sabías, venías en el auto, debías pensar, seguro que ella me lo pregunta”. Fue entonces cuando, finalmente, Vanina afirmó: “”Seguro me lo va a preguntar", decía. Bueno, sí, lamentablemente fue de público conocimiento que tuvimos un tiempo. Las dos lo hemos admitido, aunque, por más que hayamos estado distanciadas, obviamente, el amor de hermanas y de familia siempre estuvo, entonces, bueno, guardamos cierto respeto. Nunca quisimos hablar ni contar lo que había sucedido. Eso se quedó entre nosotras. Pero bueno, creo que las dos realmente le ponemos un valor a la familia y más allá de haber tenido diferencias, pudimos como subsanarlas y... No es lindo, obviamente".

Mostrando su empatía con la joven, la diva subrayó: “Sí, fue de conocimiento público, por eso te lo pregunto. Es horrible estar peleada con la hermana, debe ser espantoso. No hablarse durante... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto duró eso?”. Sin embargo, para sorpresa de Mirtha, Vanina intentó minimizar el problema y destacó el período que había durado el conflicto: “Unos meses. Algunos meses”.

Lejos de ocultar su sorpresa, Legrand afirmó: “Ah, me pareció que años. Me pareció...visto de afuera”. Sin embargo, Vanina volvió a afirmarse en su postura: “No, no, fueron unos meses”. Acto seguido, la invitada buscó justificar su discusión con Silvina y agregó: " Sí, lo que pasa es que fue un momento en el que quizás teníamos como mucha exposición el año pasado, entonces tantas notas hablando de lo mismo, parece que fue mucho tiempo, pero no. Fueron meses".

Contenta con la respuesta, Mirtha buscó cambiar de tema y le consultó a Escudero: “¿Tu marido todavía está trabajando?”. Entre risas, y visiblemente más relajada, la joven admitió, causando el elogio de la diva: “Mi marido sí, siempre trabaja mi marido. No para de trabajar mi marido y siempre tiene varios trabajos”.