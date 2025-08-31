La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana

Entre idas y vueltas y silencios incómodos, Vanina y Silvina Escudero protagonizaron un enfrentamiento que duró varios años. Sin embargo, la relación pareció recomponerse a principios de año cuando las hermanas dieron su primera nota juntas desde el inicio del conflicto. Así las cosas, este sábado, la modelo visitó el programa de Mirtha Legrand y respondió con firmeza cuando la diva le preguntó por sus diferencias con la bailarina.

“Contame, ¿cómo es tu vida aquí en Buenos Aires? ¿Qué extrañabas? ¿Cómo te sentías en Uruguay? Tenés dos chicos, vos, ¿no?”, comenzó preguntando la diva para romper el hielo. “Sí, dos. Una de nueve, Joaquina, y Benicio, de once años. Sí, la verdad que estamos...”, contestó Escudero con una sonrisa en la cara, hasta que Legrand la interrumpió: “Joaquina, qué lindo nombre. Vos bailás, ¿no? Ustedes bailan, las Escudero bailan”.

Vanina Escudero no ocultó su incomodidad ante la pregunta de Mirtha

Con la idea de ser respetuosa con la conductora, pero sin ánimos de hablar de su hermana, Vanina intentó regresar la conversación hacia su hija: “Las Escudero bailamos, y Joaquina, que es Navia Escudero, también baila, aunque no va a estudiar baile, ella hace gimnasia artística, pero se ve que es algo que lo tiene ahí en algún lugar”. Al notar la intención de su invitada, La Chiqui no se anduvo con vueltas: “¿Vos estuviste peleada con tu hermana?”.

En un intento por disfrazar su molestia con humor, la bailarina comentó: “Ay, ¿sabés qué, Mirtha? Yo sabía que vos me ibas a preguntar eso”. Siguiendo el juego, Legrand acotó: “Vos sabías, venías en el auto, debías pensar, seguro que ella me lo pregunta”. Fue entonces cuando, finalmente, Vanina afirmó: “”Seguro me lo va a preguntar", decía. Bueno, sí, lamentablemente fue de público conocimiento que tuvimos un tiempo. Las dos lo hemos admitido, aunque, por más que hayamos estado distanciadas, obviamente, el amor de hermanas y de familia siempre estuvo, entonces, bueno, guardamos cierto respeto. Nunca quisimos hablar ni contar lo que había sucedido. Eso se quedó entre nosotras. Pero bueno, creo que las dos realmente le ponemos un valor a la familia y más allá de haber tenido diferencias, pudimos como subsanarlas y... No es lindo, obviamente".

Durante años, Silvina y Vanina Escudero estuvieron peleadas (Captura de video)

Mostrando su empatía con la joven, la diva subrayó: “Sí, fue de conocimiento público, por eso te lo pregunto. Es horrible estar peleada con la hermana, debe ser espantoso. No hablarse durante... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto duró eso?”. Sin embargo, para sorpresa de Mirtha, Vanina intentó minimizar el problema y destacó el período que había durado el conflicto: “Unos meses. Algunos meses”.

Lejos de ocultar su sorpresa, Legrand afirmó: “Ah, me pareció que años. Me pareció...visto de afuera”. Sin embargo, Vanina volvió a afirmarse en su postura: “No, no, fueron unos meses”. Acto seguido, la invitada buscó justificar su discusión con Silvina y agregó: " Sí, lo que pasa es que fue un momento en el que quizás teníamos como mucha exposición el año pasado, entonces tantas notas hablando de lo mismo, parece que fue mucho tiempo, pero no. Fueron meses".

Contenta con la respuesta, Mirtha buscó cambiar de tema y le consultó a Escudero: “¿Tu marido todavía está trabajando?”. Entre risas, y visiblemente más relajada, la joven admitió, causando el elogio de la diva: “Mi marido sí, siempre trabaja mi marido. No para de trabajar mi marido y siempre tiene varios trabajos”.

Silvina y Vanina Escudero estuvieron mucho tiempo peleadas por razones que nunca revelaron. El tiempo pasó y las hermanas pudieron solucionar sus diferencias y finalmente se mostraron en público por primera vez este verano. Para hacer esta aparición eligieron la ciudad de Mar del Plata.

El look de Mirtha Legrand en su nuevo programa

En aquel entonces, un móvil de Intrusos (América TV) logró agarrar a las hermanas retirándose de un balneario. “Recién llegadita, llegué ayer”, contó Silvina acerca del tiempo que llevaba en la ciudad. “Unos días en familia, estamos casi todos, solo faltan los maridos”, acotó Vanina entre risas. La bailarina tomó la decisión de viajar ella sola y su marido se quedó en Buenos Aires.

Cuando el movilero de América les consultó acerca de la pelea que las hizo tomar distancias, sus rostros cambiaron, pero igualmente contestaron a la pregunta con humor: “Alfon no arranques con esas preguntas que mi hermana no llega al teatro”, fue todo lo que dijo la expareja de Matías Ale.