El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

En medio de su paso por Tailandia con Marley, Georgina Barbarossa protagonizó un divertido blooper frente a la cámara (Instagram)

Hace días, Georgina Barbarossa dejó de lado la rutina de la televisión y se animó a una aventura distinta junto a Marley en Por el Mundo (Telefe). La conductora viajó a Tailandia, donde se sumergió en la cultura local y en actividades que la desafiaron en más de un sentido. Sin embargo, lo que terminó trascendiendo del viaje no fueron los paisajes idílicos, sino un accidente desopilante que quedó registrado frente a cámaras.

Todo ocurrió durante una visita a los campos de arroz, una de las paradas obligadas en el sudeste asiático. Georgina y Marley decidieron vivir la experiencia de plantar arroz en los campos inundados, que suelen estar delineados por muros de barro y dispuestos en terrazas cuando el paisaje se vuelve montañoso. Pero la travesía no fue sencilla. Ambos se metieron de lleno en el barro, y la conductora terminó en el piso, con el lodo hasta las rodillas. En el video que compartió en sus redes, se la vio intentando levantarse entre risas y pidiendo ayuda: “Me caí en un arrozal en Tailandia, ¿dónde estabas Marley? Por suerte me tomé siempre todo con humor y mi rodilla nueva respondió bien”, relató sobre las imágenes.

Mientras se sacaba las ojotas y los guías intentaban levantarla del piso, no faltó su clásico humor: “Esperen, despacito… Me resbalé con barro. La conc… de la lora”, exclamó, mientras el equipo reía con ella. En paralelo, la escena recorrió las redes sociales y los comentarios no tardaron en llegar: “Cómo me hizo reír con su actitud”; “Qué manera de reírme”; “Sos una genia, Geo”; “Era imposible evitar caerse en ese lugar”.

A pesar de ese percance, su paso por Tailandia dejó postales de felicidad y redescubrimiento. Apenas llegó al país, Georgina posó bajo el cartel de bienvenida del aeropuerto, con sus inseparables gafas de sol y una sonrisa amplia, mostrándose entusiasmada desde el minuto uno por la aventura que la esperaba.

Georgina metida en uno de los arrozales de Tailandia

Uno de los primeros destinos que visitó fue un templo tradicional tailandés, donde las imágenes la mostraban serena, luciendo una túnica azul y una flor roja en el cabello, rodeada de guirnaldas y detalles coloridos. Su figura transmitió calma y sorpresa ante la majestuosidad del lugar, en un ambiente que invitó a conectar con nuevas tradiciones y costumbres. El viaje también la llevó a recorrer mercados callejeros, donde Georgina exploró los puestos con frutas típicas como la pitahaya y el longan, observó etiquetas con precios en el idioma local y se dejó maravillar por los aromas y sonidos del entorno. En sus historias de Instagram mostró piezas de ese recorrido y retrató el contraste cultural con alegría y curiosidad.

En otra jornada, la conductora visitó un shopping tailandés, una experiencia totalmente diferente: en los videos y relatos que compartió contó detalles acerca del complejo de gran magnitud, dejando en claro cómo vivió la experiencia. “Bueno, recién aparezco porque estuvimos adentro de un shopping que ni terminamos de recorrer porque tenía ocho pisos. Miren qué lindos los edificios, la cantidad de negocios que había en la calle. Negocio tras negocio que venden cosas, comida…”, comentó a las afueras de la parada que hizo para ver con sus propios ojos los comercios locales.

Georgina Barbarossa compartió su experiencia luego de visitar un shopping tailandés (Instagram)

Más allá de los paisajes, la cultura y la gastronomía exótica, su experiencia terminó siendo un recordatorio de que el espíritu de aventura y la capacidad de reírse de uno mismo hacen que, incluso lejos de casa, cada caída se transforme en una anécdota memorable. El viaje a Tailandia, entre el barro, los templos y las risas compartidas con el conductor del ciclo, confirmó que Georgina sigue conquistando a su público por su frescura, su espontaneidad y sus ganas de volver cada momento único, aun cuando la travesía tome un rumbo inesperado.