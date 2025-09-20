Teleshow

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

En el año 2010 la modelo tomó la decisión de instalarse de manera definitiva en Alemania para acompañar a Martín Demichelis en su carrera. El emotivo recuerdo que compartió en sus redes sociales

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Evangelina Anderson Recordó Cuando Se Despidió De El Bailando (Video: Instagram)

Evangelina Anderson decidió compartir en sus redes una serie de videos recordando su despedida de Bailando por un sueño en el año 2010, cuando optó por dejar el certamen al finalizar la temporada para instalarse junto a Martín Demichelis en Alemania. El contexto actual otorga un nuevo significado a aquel episodio: hoy, tras el anuncio de su separación luego de casi dos décadas de pareja, las palabras pronunciadas por los miembros del jurado durante aquella última gala resuenan con otra fuerza, remarcando la trascendencia de ese momento y la dimensión personal de su elección.

En los fragmentos que subió, se la ve a Evangelina abrazando a Bastián, su primer hijo, de tan solo un año en ese entonces. Ese instante quedó marcado no solo por su salida del programa, sino también por las devoluciones de los jurados, que acompañaron su decisión con elogios y consejos que hoy cobran una mirada distinta. Graciela Alfano fue la encargada de abrir la ronda de despedidas: “Hola Evangelina, Facundo, bebé bombón que también está incluido y Ariel. Yo lamento Evangelina que te vayas, está a sido una coreografía de final, ganadora. Sos una candidata para ser, sinceramente, para ganar este Bailando, tenes un bailarín extraordinario y yo voy a lamentar que te vayas, yo te pido que te quedes, lo tiene que entender tu marido, no podemos dejarte ir, por favor quedate”. La coreógrafa levantó su paleta y puso un 10, dejando en claro su admiración por la performance y el talento de Anderson.

A continuación, Ricardo Fort destacó la labor artística y el carisma de Evangelina: “Increíble la coreo, hermosísima, perfecta. Quiero decir Evangelina que es una lástima que te vayas porque hacen la pareja más perfecta de este Bailando y tendría que entender tu marido que tenes que estar acá, aquí está tu carrera, tu vida, también tu vida es tu familia, pero das tanto en el escenario y al público que es una lástima que te vayas y no vuelvas”. Fort también le otorgó un 10, enfatizando el dilema entre la carrera profesional y los lazos afectivos.

Evangelina fue parte dos veces
Evangelina fue parte dos veces del certamen, una en 2008 y luego en 2010, donde se despidió definitivamente

El turno de Aníbal Pachano estuvo signado por la emoción: “Me da mucha pena porque sos una mamá divina y que te juegues por tus sentimientos, me parece, en este momento de la vida es valorable. Ariel como siempre una coreografía que llama la atención”. Pachano, sensible frente a la decisión de Anderson de priorizar sus sentimientos y su familia, la calificó con un 9, subrayando el esfuerzo y la autenticidad que ella le imprimió a ese ciclo.

Reina Reech, por su parte, se despidió resaltando el crecimiento artístico de la modelo: “Eva, la verdad quiero despedirte diciéndote el gusto que fue este trío que formaron porque realmente lo hicieron muy bien. Desde aquel patinando que te tuve como participante, creciste mucho como artista, creo que debes haber estudiado el tiempo que acompañaste a tu marido. También quiero decirte que las elecciones que uno hace por amor y por la familia, que yo hice muchas, nunca te vas a arrepentir y que la carrera te va a dar revancha, va a llegar el tiempo donde él te va a acompañar a vos y vas a lograr lo que te mereces como artista, pero hoy como persona te recontra felicito”. A la hora de compartir este fragmento la modelo decidió destacar la frase “la carrera te va a dar revancha”, ya que ahora está nuevamente en la pantalla chica y disfrutando de una nueva oportunidad de brillar.

Por último, Carmen Barbieri dedicó sus palabras desde la experiencia: “Te tengo que felicitar como bailarina, como artista, como mujer bella y joven que sos, tenés un carrerón por delante. La carrera puede esperar, te lo aseguró, me pasó a mí. Sos una gran compañera, ese hombre tiene que valorar esto, ese hombre que duerme al lado tuyo y este bebé hermoso y para los hijos que vendrán Te felicito, volvé pronto”. La directora, fiel a su estilo directo, hizo hincapié en la importancia de poner en primer plano los afectos.

Evangelina junto a Marcelo Tinelli,
Evangelina junto a Marcelo Tinelli, su hijo Bastián y su bailarín en la despedida del programa

Hoy, las palabras que le dijeron allá lejos y en el 2010 resuenan nuevamente en la vida de Anderson, quien tal vez sin saberlo las guardó en la memoria y hoy, en este presente en el país, rodeada de sus tres hijos y atravesando el divorcio, hace eco y le demuestran que la carrera, tal vez distinta, la espero.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMartín DemichelisBastian DemichelisBailando por un sueñoMarcelo TinelliCarmen BarbieriGraciela AlfanoRicardo FortAníbal PachanoReina Reech

Últimas Noticias

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

En diálogo con Javi Ponzo en su canal de Youtube, el conductor de Estamos de paso (Carnaval stream) contó los tres momentos de su vida que no podrían faltar en su serie biográfica

La emoción de Marcelo Tinelli

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

El exfutbolista recordó el vaticinio que le dio una especialista y que se concretó una década después

Fabián Cubero confesó que se

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

La actriz habló en su programa de streaming y contó el detrás de escena de su embarazo. La noche de pasión con Sebastián Graviotto tras su separación

Juana Repetto dio detalles sobre

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”

Desde España y junto a Andrea Pietra, con quien actúa en Escenas de la vida conyugal en el teatro Rialto de Madrid, el actor también enfatizó en la necesidad de conformar un consejo de notables para defender al INCAA: “Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura”

Ricardo Darín habló de la

Cacho Deicas mostró el nuevo logo que lo acompañará en su carrera solista: la icónica imagen que eligió

El cantante, que se alejó en forma definitiva de Los Palmeras, está a un paso de regresar con su música a los escenarios luego de actuar junto a Los Iracundos

Cacho Deicas mostró el nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Del grunge al pop latino:

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

Felipe González se dirigió a Hamas: “¿No quieren que maten a niños y mujeres en Gaza? Suelten a los rehenes”

TELESHOW
La emoción de Marcelo Tinelli

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”

Cacho Deicas mostró el nuevo logo que lo acompañará en su carrera solista: la icónica imagen que eligió