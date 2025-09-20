Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

Evangelina Anderson Recordó Cuando Se Despidió De El Bailando (Video: Instagram)

Evangelina Anderson decidió compartir en sus redes una serie de videos recordando su despedida de Bailando por un sueño en el año 2010, cuando optó por dejar el certamen al finalizar la temporada para instalarse junto a Martín Demichelis en Alemania. El contexto actual otorga un nuevo significado a aquel episodio: hoy, tras el anuncio de su separación luego de casi dos décadas de pareja, las palabras pronunciadas por los miembros del jurado durante aquella última gala resuenan con otra fuerza, remarcando la trascendencia de ese momento y la dimensión personal de su elección.

En los fragmentos que subió, se la ve a Evangelina abrazando a Bastián, su primer hijo, de tan solo un año en ese entonces. Ese instante quedó marcado no solo por su salida del programa, sino también por las devoluciones de los jurados, que acompañaron su decisión con elogios y consejos que hoy cobran una mirada distinta. Graciela Alfano fue la encargada de abrir la ronda de despedidas: “Hola Evangelina, Facundo, bebé bombón que también está incluido y Ariel. Yo lamento Evangelina que te vayas, está a sido una coreografía de final, ganadora. Sos una candidata para ser, sinceramente, para ganar este Bailando, tenes un bailarín extraordinario y yo voy a lamentar que te vayas, yo te pido que te quedes, lo tiene que entender tu marido, no podemos dejarte ir, por favor quedate”. La coreógrafa levantó su paleta y puso un 10, dejando en claro su admiración por la performance y el talento de Anderson.

A continuación, Ricardo Fort destacó la labor artística y el carisma de Evangelina: “Increíble la coreo, hermosísima, perfecta. Quiero decir Evangelina que es una lástima que te vayas porque hacen la pareja más perfecta de este Bailando y tendría que entender tu marido que tenes que estar acá, aquí está tu carrera, tu vida, también tu vida es tu familia, pero das tanto en el escenario y al público que es una lástima que te vayas y no vuelvas”. Fort también le otorgó un 10, enfatizando el dilema entre la carrera profesional y los lazos afectivos.

Evangelina fue parte dos veces del certamen, una en 2008 y luego en 2010, donde se despidió definitivamente

El turno de Aníbal Pachano estuvo signado por la emoción: “Me da mucha pena porque sos una mamá divina y que te juegues por tus sentimientos, me parece, en este momento de la vida es valorable. Ariel como siempre una coreografía que llama la atención”. Pachano, sensible frente a la decisión de Anderson de priorizar sus sentimientos y su familia, la calificó con un 9, subrayando el esfuerzo y la autenticidad que ella le imprimió a ese ciclo.

Reina Reech, por su parte, se despidió resaltando el crecimiento artístico de la modelo: “Eva, la verdad quiero despedirte diciéndote el gusto que fue este trío que formaron porque realmente lo hicieron muy bien. Desde aquel patinando que te tuve como participante, creciste mucho como artista, creo que debes haber estudiado el tiempo que acompañaste a tu marido. También quiero decirte que las elecciones que uno hace por amor y por la familia, que yo hice muchas, nunca te vas a arrepentir y que la carrera te va a dar revancha, va a llegar el tiempo donde él te va a acompañar a vos y vas a lograr lo que te mereces como artista, pero hoy como persona te recontra felicito”. A la hora de compartir este fragmento la modelo decidió destacar la frase “la carrera te va a dar revancha”, ya que ahora está nuevamente en la pantalla chica y disfrutando de una nueva oportunidad de brillar.

Por último, Carmen Barbieri dedicó sus palabras desde la experiencia: “Te tengo que felicitar como bailarina, como artista, como mujer bella y joven que sos, tenés un carrerón por delante. La carrera puede esperar, te lo aseguró, me pasó a mí. Sos una gran compañera, ese hombre tiene que valorar esto, ese hombre que duerme al lado tuyo y este bebé hermoso y para los hijos que vendrán Te felicito, volvé pronto”. La directora, fiel a su estilo directo, hizo hincapié en la importancia de poner en primer plano los afectos.

Evangelina junto a Marcelo Tinelli, su hijo Bastián y su bailarín en la despedida del programa

Hoy, las palabras que le dijeron allá lejos y en el 2010 resuenan nuevamente en la vida de Anderson, quien tal vez sin saberlo las guardó en la memoria y hoy, en este presente en el país, rodeada de sus tres hijos y atravesando el divorcio, hace eco y le demuestran que la carrera, tal vez distinta, la espero.