Teleshow

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato: “Está manoseado”

La consagrada actriz y cantante contó, sin embargo, que no mira series. Y fue tajante sobre las producciones actuales: “En el mundo hoy no hay un periodo creativo”

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Nacha Guevara contó que tiene lista su biografía para una serie sobre su vida

La posibilidad de una serie biográfica sobre Nacha Guevara fue parte de una conversación de la cantante y actriz con Puro Show, en la que luego de una duda inicial reveló que la idea de llevar su vida a la pantalla no solo le resulta atractiva, sino que incluso tiene el proyecto avanzado. ”No sé, bueno…sí, me gustaría. Es más, ya la tengo escrita, pero hace mucho, como un libro”, afirmó la reconocida figura. Sin embargo, su entusiasmo se ve matizado por una mirada crítica sobre la saturación de este tipo de producciones en la actualidad.

Durante la entrevista, Nacha Guevara reflexionó sobre el fenómeno de las series biográficas y la rapidez con la que el público parece perder el interés. Ante la sentencia del entrevistador, que le dijo: “Están todos ahora con eso, hasta Susana (Giménez) aceptó, que antes no quería”; y cuando está en preparación la de Moria Casán, entre otras, la artista señaló que la proliferación de historias de vida en formato audiovisual ha generado un desgaste en la audiencia: “Está tan manoseado eso, tan gastado. ¿Qué eran todos ahora? Qué rápido gastamos todo, porque empezó con una cosa, entonces se hace otra y otra y otra, y 100, y 100, 200, 300, 400, 500, 600... Se agota rápido, el público se agota rápido. No lo podés bombardear tanto, con tanto estímulo. Y se aburre y entonces tiene que inventar otra cosa”, sostuvo la artista.

La conversación derivó hacia el estado actual de la creatividad en la industria del entretenimiento. Para Nacha Guevara, el momento que atraviesa el sector se caracteriza por la repetición y la falta de ideas novedosas. Así lo expresó: “En el mundo hoy no hay un periodo creativo, que digamos. No. Es un periodo repetitivo”.

Nacha Guevara criticó la proliferación
Nacha Guevara criticó la proliferación de series biográficas: "El público se aburre"

Consultada sobre su consumo personal de series, la artista fue tajante. Aseguró que no ve ninguna, ni siquiera aquellas basadas en figuras públicas: “No veo series. No solo series de personas. No veo series, no me interesa. Cuando miraste el reloj, pasaron seis horas de tu vida, de tu vida, mirando esas pelotudeces”, manifestó a Puro Show. Incluso, cuando se le preguntó por el reality de Marcelo Tinelli, con quien trabajó como jurado en Cantando por un sueño, reiteró su desinterés total por el formato.

El diálogo también abordó la transformación de los hábitos de consumo televisivo. Frente a la comparación entre el modelo tradicional de la televisión y el auge de las series, Nacha Guevara reconoció que, aunque pueden existir propuestas interesantes, el formato no es de su agrado: “Puede haber cosas interesantes, pero no me gustan las series”, declaró a Puro Show.

En otro tramo de la entrevista, la artista se refirió a la situación laboral de los actores y la demanda de trabajo en el sector. Cuando se le mencionó que muchas colegas han salido a buscar oportunidades, Nacha Guevara relativizó la situación al señalar que la búsqueda de empleo es una realidad que atraviesa a toda la sociedad: “Bueno, todo el mundo pide trabajo, no solo los actores”, respondió.

El apoyo de Nacha Guevara a figuras como Lali Espósito y Julieta Prandi también fue tema de conversación. La artista confirmó su respaldo a ambas y destacó la trayectoria de mujeres ejemplares en distintas épocas. Sobre Julieta Prandi, quien enfrentó un proceso judicial, expresó a Puro Show: “Ella es una mujer ejemplar, pero siempre hubo mujeres ejemplares”. Ante la observación de que antes era más difícil luchar contra ciertas problemáticas, Nacha Guevara agregó: “Entonces eran más ejemplares todavía”.

Respecto a Lali Espósito, la artista fue enfática en su apoyo y admiración: “Sí, Lali, la quiero a Lali, no jodan más con Lali. Es una supermina. Chau”, concluyó.

Temas Relacionados

Nacha Guevara

Últimas Noticias

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

En un móvil con Puro Show, Sergio y Lucas hablaron del acompañamiento, la fe y los pasos concretos en el hospital de Moreno para cuidar al joven de 22 años

El conmovedor relato de los

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

La bailarina y el productor usaron sus redes sociales para marcar los dos años de vida en la perrita que comparten

Laurita Fernández y Claudio “Peluca”

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

La modelo sueca anunció en sus redes sociales con un tierno posteo que su segundo hijo será un varón

Maxi López y Daniela Christiansson

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes

El cronista de Lape Club Social y su equipo fueron atacados mientras entrevistaban vecinos que denunciaban robos en la zona

Martín Salwe fue agredido mientras

Mirtha Legrand deslumbró en la gala por los 50 años de un sanatorio porteño y cantó “Mi Buenos Aires querido”

La conductora fue el centro de las miradas con un vestido dorado y se sumó al show de tango en una noche llena de emoción y música

Mirtha Legrand deslumbró en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sabag Montiel pidió la absolución:

Sabag Montiel pidió la absolución: su defensa dijo que fue “esclavo de su delirio” y señaló al fiscal Luciani

Casación confirmó procesamientos por fraude en aseguradoras y un perjuicio millonario a la ANSES

El Senado sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria

Qué significa que la Argentina tenga un riesgo país en 1.400 puntos básicos

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

INFOBAE AMÉRICA
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

TELESHOW
El conmovedor relato de los

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes

Mirtha Legrand deslumbró en la gala por los 50 años de un sanatorio porteño y cantó “Mi Buenos Aires querido”