Mirtha Legrand deslumbró en la gala por los 50 años de un sanatorio porteño y cantó “Mi Buenos Aires querido”

Mirtha Legrand cantando tango en una gala (Video: Instagram)

En la ciudad que la vio brillar durante décadas, Mirtha Legrand se hizo presente una vez más como protagonista de una noche especial. El miércoles, la icónica conductora asistió a la celebración por los 50 años de un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires, dejando su impronta en una gala pensada para el recuerdo.

Luciendo un vestido de color dorado de Iara que deslumbró a los asistentes y acompañada por amigos como Alejandro Veroutis, Mirtha fue recibida entre aplausos y miradas de admiración. Eligió cada detalle para la ocasión, fiel a su estilo, y se mostró sonriente a lo largo de la noche, compartiendo charlas y saludos con las personas presentes en el evento.

La velada avanzó entre discursos emotivos, homenajes y la elegancia de una cena de gala. Pero fue el cierre lo que le dio el brillo definitivo al evento: un show de tango en vivo que transformó el salón en el escenario de una canción eterna. Cuando comenzó a sonar “Mi Buenos Aires querido”, la Chiqui, lejos de quedarse sentada como una espectadora más, se dejó llevar por la emoción y se sumó a los coros del público, entonando las estrofas del clásico de Carlos Gardel con la emoción a flor de piel.

Rodeada por el cariño de quienes la reconocen como emblema de la ciudad, Mirtha volvió a dar pruebas de que la pasión por la vida y por Buenos Aires no la abandona nunca. Fue una noche dorada en todos los sentidos: por el vestuario, por la música, y por la presencia incansable de una figura que sigue celebrando con alegría cada aniversario, propio o ajeno al que se la invita día a día.

Mirtha fue al estreno de Las Hijas, la obra dirigida por Adrián Suar

A sus 98 años, la vida nocturna de la conductora no frena. El estreno de Las Hijas en el teatro Maipo no fue simplemente una función más del circuito teatral porteño. El lunes, bajo las luces cómplices de la calle y frente a una alfombra naranja que parecía tensar aún más el pulso de la noche, Adrián Suar vivió su debut absoluto como director de teatro acompañado de una multitud de colegas, amigos y la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece).

El Maipo, ese escenario que late junto con la historia de la cultura argentina, pulió su brillo para la ocasión. La obra de la rosarina Ariadna Asturzzi reunió sobre las tablas a tres actrices de gran talento: Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa. Cada una entró al escenario despertando el mismo revuelo que agitaba el hall: todas las miradas, sin embargo, primero buscaron, entre aplausos y destellos de flashes, a Suar.

Así llegaba Mirtha al estreno

Legrand, invitada de honor, llegó acompañada por su estilista Héctor Vidal Rivas (que no estuvo con ella en la gala del sanatorio porque ayer fue su cumpleaños) y fue recibida con esmero por Adrián Suar y Pablo Codevila. En el instante de la bienvenida, el teatro entero se detuvo. Un ramo de flores para Legrand en gesto de respeto y afecto, y la legendaria conductora coronando el momento con un saludo majestuoso. La multitud se deshizo en vítores y aplausos, acompañando a quien lleva más de media vida en las alturas del espectáculo argentino.

La diva ingresó al teatro de la mano de Suar y Codevilla, las autoridades de El Trece. Detrás, Héctor Vidal Rivas

En la foto del evento, el instante resulta casi tangible. La presentadora lució un imponente atuendo dorado de Iara, cubierto de lentejuelas y bordados que atrapan el fulgor de los flashes. El gesto más vibrante de la noche, sin embargo, fue ese instante en que Mirtha Legrand levantó un brazo y devolvió el saludo a la multitud que la festejó de pie. Una ovación de puro respeto envolvió la sala. La gran dama del espectáculo argentino selló así, junto a la emoción de Suar y el trabajo del equipo, una jornada que quedará en el registro especial de los grandes estrenos porteños.