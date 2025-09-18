Teleshow

Mirtha Legrand deslumbró en la gala por los 50 años de un sanatorio porteño y cantó “Mi Buenos Aires querido”

La conductora fue el centro de las miradas con un vestido dorado y se sumó al show de tango en una noche llena de emoción y música

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Mirtha Legrand cantando tango en una gala (Video: Instagram)

En la ciudad que la vio brillar durante décadas, Mirtha Legrand se hizo presente una vez más como protagonista de una noche especial. El miércoles, la icónica conductora asistió a la celebración por los 50 años de un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires, dejando su impronta en una gala pensada para el recuerdo.

Luciendo un vestido de color dorado de Iara que deslumbró a los asistentes y acompañada por amigos como Alejandro Veroutis, Mirtha fue recibida entre aplausos y miradas de admiración. Eligió cada detalle para la ocasión, fiel a su estilo, y se mostró sonriente a lo largo de la noche, compartiendo charlas y saludos con las personas presentes en el evento.

La velada avanzó entre discursos emotivos, homenajes y la elegancia de una cena de gala. Pero fue el cierre lo que le dio el brillo definitivo al evento: un show de tango en vivo que transformó el salón en el escenario de una canción eterna. Cuando comenzó a sonar “Mi Buenos Aires querido”, la Chiqui, lejos de quedarse sentada como una espectadora más, se dejó llevar por la emoción y se sumó a los coros del público, entonando las estrofas del clásico de Carlos Gardel con la emoción a flor de piel.

Rodeada por el cariño de quienes la reconocen como emblema de la ciudad, Mirtha volvió a dar pruebas de que la pasión por la vida y por Buenos Aires no la abandona nunca. Fue una noche dorada en todos los sentidos: por el vestuario, por la música, y por la presencia incansable de una figura que sigue celebrando con alegría cada aniversario, propio o ajeno al que se la invita día a día.

Mirtha fue al estreno de
Mirtha fue al estreno de Las Hijas, la obra dirigida por Adrián Suar

A sus 98 años, la vida nocturna de la conductora no frena. El estreno de Las Hijas en el teatro Maipo no fue simplemente una función más del circuito teatral porteño. El lunes, bajo las luces cómplices de la calle y frente a una alfombra naranja que parecía tensar aún más el pulso de la noche, Adrián Suar vivió su debut absoluto como director de teatro acompañado de una multitud de colegas, amigos y la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece).

El Maipo, ese escenario que late junto con la historia de la cultura argentina, pulió su brillo para la ocasión. La obra de la rosarina Ariadna Asturzzi reunió sobre las tablas a tres actrices de gran talento: Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa. Cada una entró al escenario despertando el mismo revuelo que agitaba el hall: todas las miradas, sin embargo, primero buscaron, entre aplausos y destellos de flashes, a Suar.

Así llegaba Mirtha al estreno
Así llegaba Mirtha al estreno

Legrand, invitada de honor, llegó acompañada por su estilista Héctor Vidal Rivas (que no estuvo con ella en la gala del sanatorio porque ayer fue su cumpleaños) y fue recibida con esmero por Adrián Suar y Pablo Codevila. En el instante de la bienvenida, el teatro entero se detuvo. Un ramo de flores para Legrand en gesto de respeto y afecto, y la legendaria conductora coronando el momento con un saludo majestuoso. La multitud se deshizo en vítores y aplausos, acompañando a quien lleva más de media vida en las alturas del espectáculo argentino.

La diva ingresó al teatro
La diva ingresó al teatro de la mano de Suar y Codevilla, las autoridades de El Trece. Detrás, Héctor Vidal Rivas

En la foto del evento, el instante resulta casi tangible. La presentadora lució un imponente atuendo dorado de Iara, cubierto de lentejuelas y bordados que atrapan el fulgor de los flashes. El gesto más vibrante de la noche, sin embargo, fue ese instante en que Mirtha Legrand levantó un brazo y devolvió el saludo a la multitud que la festejó de pie. Una ovación de puro respeto envolvió la sala. La gran dama del espectáculo argentino selló así, junto a la emoción de Suar y el trabajo del equipo, una jornada que quedará en el registro especial de los grandes estrenos porteños.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa ChiquiMirtha

Últimas Noticias

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes

El cronista de Lape Club Social y su equipo fueron atacados mientras entrevistaban vecinos que denunciaban robos en la zona

Martín Salwe fue agredido mientras

Camilota se indignó por una pregunta sobre su relación con Daniela Celis y abandonó un móvil en vivo

La hermana de Thiago Medina vivió un momento de tensión al aire de A la Barbarossa luego de que le consultaran acerca de su vínculo con su excuñada

Camilota se indignó por una

El hospital de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

El ex Gran Hermano está internado desde el viernes a la noche, cuando sufrió un accidente con su moto

El hospital de Moreno difundió

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

En una noche íntima con Mario Pergolini, el periodista abrió su corazón con un testimonio sobre su niñez y reveló cómo lo forjó para las diferentes profesiones que eligió para su vida

Nelson Castro recordó el difícil

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

El reconocido empresario celebró la vida con una hermosa postal familiar y una dedicatoria conmovedora de su pareja

Eduardo Costantini festejó sus 79
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno proyecta déficit comercial

El Gobierno proyecta déficit comercial sostenido hasta 2028 pese al impulso del agro, Vaca Muerta y la minería

Coloquio de IDEA: los empresarios hacen foco en cómo competir aún sin grandes reformas y piden responsabilidad a la política

El gobierno porteño renovó la ciclovía de la calle Gorriti

“Si me quieren echar, que me echen”, apuntó un diputado del PRO en medio de la interna partidaria

Elisa Carrió denunció que secuestraron a su novio: “Lo llamé al fiscal Stornelli”

INFOBAE AMÉRICA
Transportistas empiezan a registrarse para

Transportistas empiezan a registrarse para las compensaciones por el alza del diésel en Ecuador

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos

Taiwán presentó su primer misil producido en conjunto con una compañía de Estados Unidos

Ecuador devolvió 166 millones de dólares de impuestos a grupos vulnerables y al sector de la construcción

¿Quién construyó Stonehenge y para qué?

TELESHOW
Martín Salwe fue agredido mientras

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes

Camilota se indignó por una pregunta sobre su relación con Daniela Celis y abandonó un móvil en vivo

El hospital de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo