La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

La reacción de Lali Espósito al no ser nominado a los Latin Grammy

Este miércoles, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación reveló la lista oficial de nominados para los premios Latin Grammy 2025. Entre los artistas más destacados se encuentra Bad Bunny con 12 apariciones, seguido de cerca por Ca7riel y Paco Amoroso con 10. Sin embargo, entre la extensa lista, un nombre resaltaba por su ausencia: Lali Espósito. A pesar del éxito de su nuevo álbum No vayas a atender cuando el demonio llama y de sus cinco shows en el estadio Vélez, la figura del pop no fue tenida en cuenta. Así las cosas, horas después del anuncio, la cantante se pronunció en sus redes sociales.

El anuncio, hecho a través de una transmisión en vivo, generó expectativas en la comunidad artística de habla hispana y en una audiencia global que sigue de cerca lo que ocurre dentro del universo de la música latina. La lista de seleccionados causó rápidamente reacciones en las redes sociales y en diversos sectores de la industria, en función de los nombres que sí fueron convocados y aquellos que quedaron fuera de competencia.

En un principio, la propia Lali decidió no emitir declaraciones públicas directas sobre la situación tras conocerse el anuncio. Sin embargo, optó por llamar la atención de sus seguidores en redes con un sutil mensaje. la cantante publicó un fragmento de su canción “Payaso”, generando especulaciones sobre el mensaje que buscaba transmitir en ese contexto particular.

El descargo de Lali Espósito tras no ser incluida en la lista de nominados a los Latin Grammy 2025 (X)

“El truco ese yo ya lo vi....Igual se asombran todos. ¿Qué voy a hacer?”, escribió la cantante junto a un emoji de una chica levantando sus hombros y sus manos, y una cara enviando un beso. Rápidamente, sus fans interpretaron sus publicaciones recientes como una respuesta implícita al resultado de las nominaciones.

Pese a no figurar entre los nominados a los Latin Grammy 2025, el último año marcó un período de importantes logros para Lali Espósito, particularmente a raíz de su más reciente álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Esta producción rápidamente se estableció como una de las más escuchadas en las plataformas digitales, consolidando la posición de la cantante en la escena del pop latino.

Uno de los hitos más sobresalientes asociados al lanzamiento de este álbum fue el récord de ventas de entradas para el estadio Vélez Sarsfield. Espósito se convirtió en la primera artista argentina en vender las entradas de cinco conciertos en ese emblemático escenario durante un mismo año. El último de estos recitales está programado para el 16 de diciembre, lo que prolonga el impacto de su tour y confirma una demanda sostenida por parte de sus seguidores.

Ca7riel y Paco Amoroso lograron 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

En el espectro de lo urbano, Trueno suma tres nominaciones: “Fresh” y “Parriba” figuran en Mejor Canción de Rap/Hip Hop, y “En la city”, junto a Young Miko, compite en la categoría Mejor Canción Urbana. Estas distinciones colocan al joven rapero como un referente ineludible de la nueva generación de artistas argentinos, que explora los límites del hip hop y la música urbana en constante diálogo con escenas internacionales.

La diversidad de la propuesta local se refleja también en la presencia de artistas que despliegan su talento en géneros y estilos variados. Zoe Gotusso compite en Mejor Álbum Pop Tradicional con “Cursi”, mientras que Bandalos Chinos logra dos nominaciones: Mejor Álbum Pop/Rock por “Vándalos” y Mejor Canción Alternativa con “El ritmo”. Marilina Bertoldi aparece por partida doble gracias a “Luna en obras” (Mejor Álbum de Rock) y su disco de música alternativa “Para quien trabajas Vol. 1”.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas el 13 de noviembre, una fecha en la que el panorama musical latino se reúne para celebrar los lanzamientos y artistas más destacados del último año.

La edición 2025 de los Latin Grammy busca premiar la excelencia dentro de una gama de géneros y estilos musicales, reconociendo tanto a figuras consolidadas como a artistas emergentes. En esta ocasión, la selección de nominados puso de relieve las tendencias actuales en el mercado latinoamericano, así como la influencia de distintos países en el desarrollo del sonido global de la música en español y portugués. El acto de entrega en Las Vegas se perfila, una vez más, como una de las principales citas del calendario cultural de la región.