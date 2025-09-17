Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Pampita se convierte en la nueva imagen de Carolina Herrera tras la salida de la China Suárez (Video: Instagram)

Durante su viaje por las calles de Madrid, en España, Pampita mostró el verdadero motivo que la llevó a estar allí. Y es que la conductora de Los 8 Escalones (Eltrece) comenzó a publicar algunas imágenes que la vinculan a la exclusiva marca de la diseñadora de moda y empresaria, Carolina Herrera.

En febrero se conoció que, a raíz de los escándalos después de su relación con Mauro Icardi, la China Suárez había dejado de ser la cara de la línea elegante y sofisticada. “Parece que las marcas le dicen que no”, había anticipado Yanina Latorre en LAM (América TV). “¿Vieron el quilombo de Carolina Herrera? Tuvieron que sacar los comentarios de las fotos por el bardeo a la China. Ella laburaba para CH”, había relatado la panelista en vivo.

Ángel de Brito, conductor del programa, había contado en aquel entonces: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”. “Su representante está tratando de esconderlo, pero ya tienen la orden de los abogados de desvincularla”, contó al aire en febrero.

La desvinculación de la China Suárez de Carolina Herrera generó repercusiones en redes sociales (Carolina Herrera)

Por su parte, Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, había dicho en el ciclo Entrometidos en la tarde (Net TV): “Esa fue otra mentira difundida. No perdió esa marca y hasta el momento no ha tenido consecuencias. Ustedes saben bien que en estas cuestiones, y especialmente de las personas que tienen tanta difusión pública, las consecuencias no se ven de forma inmediata”. De todas maneras, la China no volvió a aparecer en la campaña de la marca y Pampita apareció como su sucesora.

En un reel publicado por la modelo, se la puede ver posando de espaldas en un balcón, con vista a una de las calles más emblemáticas de Madrid. En las imágenes, luce un vestido largo de estampado floral en tonos negros, lilas y verdes, con gran caída y vuelo, que deja al descubierto la espalda. La iluminación resalta los detalles del diseño, mientras Pampita lleva el cabello recogido y lentes de sol, completando una imagen sofisticada y elegante, fiel al estilo de la marca. El posteo obtuvo múltiples mensajes de seguidores y colegas, quienes elogiaron la elección del look y el regreso de la modelo al circuito internacional de la moda.

El vestido floral de Pampita en Madrid destaca la elegancia de la colección Spring de Carolina Herrera

El video posteado en la cuenta de Instagram de Pampita, captó también una toma de ella mientras camina y sonríe hacia la cámara. El vestido de Carolina Herrera se realza con el movimiento, mostrando la ligereza y el estilo de la prenda. La modelo etiquetó en la publicación a la marca y utilizó hashtags vinculados a la presentación de la colección “Spring” en Madrid.

La participación de Pampita en el evento de lanzamiento de la colección primaveral de Carolina Herrera es un hecho y está programado para el 18 de septiembre en la capital española. Las publicaciones sirvieron tanto para exhibir el diseño seleccionado para la ocasión, como para subrayar la importancia de la modelo dentro de la campaña internacional de la marca.

Algunos de los comentarios de sus seguidores y amigos en la publicación fueron: “Felicidades. Carolina Herrera no podría haber elegido mejor musa que vos. Hermosa”, “Ídola, le sacaste la marca a ‘manta de nepal comiendo palta’. Amo. La venganza es un plato que se come frío” y “Madrid tiene en sus calles todo el brillo que hace icónica y auténtica, pero a los pasos de toda una bellísima mujer todo lo brillante se vuelve hermoso. No podes ser tan preciosa, Caro”, entre varios otros.