Nazarena Di Serio se emocionó al aire con la historia de vida de una joven: “Me siento muy identificada”

La periodista del noticiero de El Trece no pudo evitar las lágrimas al escuchar el testimonio de una estudiante que le trajo recuerdos de su pasado

La transmisión de Mediodía Noticias en El Trece vivió un momento de gran carga emocional con una reacción de Naza Di Serio. La periodista no pudo contener las lágrimas al escuchar la historia de una joven estudiante de medicina que, para ayudar a su padre jubilado a llegar a fin de mes, decidió vender budines. La reacción de la locutora, que se vio reflejada en el relato de la entrevistada, expuso en pantalla una experiencia personal de lucha y superación que hasta entonces no había compartido con el público.

Durante la emisión, Naza Di Serio presentó el caso de Abril, una joven que compatibiliza sus estudios universitarios con la venta de productos caseros para colaborar con la economía familiar. Al introducir la nota, la periodista destacó: “Esta es la historia de Abril y de su papá, pero puntualmente de ella como hija, creo que nos representa muchísimo a todos. Ella quiere dar una mano a su papá que es jubilado y ella estudia medicina, con lo que conlleva de tiempo y responsabilidad. Pero, sin embargo, se le ocurrió esta idea y así trata de ayudarlo”, expresó Naza Di Serio en Mediodía Noticias.

El testimonio de Abril profundizó en las dificultades económicas que atraviesa su familia. “Mucha gente me quería ayudar, me pedía mi alias. Mi papá empezó a sacar fiado y ahí yo me puse mal y me dije ‘¿por qué no salir a vender para no tener tanto fiado?’. Porque cuando él sacaba fiado, el sueldo de él quedaba ahí”, relató la joven durante la entrevista emitida por El Trece.

Naza Di Serio habló de su quiebre al aire del noticiero TIKTOK

Al concluir la conversación, Di Serio se mostró visiblemente afectada y compartió con la audiencia el motivo de su conmoción: “Estoy movilizada porque me siento muy identificada, me pasó con mi vieja, salíamos a la calle a vender sahumerios juntas para ganar el mango. Es un bajón pasar por esto, cuesta, pero se puede”, manifestó la conductora, estableciendo un paralelismo entre la historia de Abril y su propia infancia.

La repercusión del episodio llevó a la locutora a profundizar sobre sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram. Allí, explicó: “Nunca me pasó de quebrarme así al aire, de hecho estoy encerrada en el camarín porque quedé muy conmovida”. En ese mismo mensaje, la comunicadora reflexionó sobre el impacto que tuvo en ella el relato y la memoria de su pasado.

“Tampoco sabía que tenía tanto dolor adentro y tanta angustia de no haber tenido otra realidad, pero solo puedo decir que todo puede estar en contra nuestro y aunque no demos más, nunca hay que dejar de remar y remar. Eso le diría a esa Naza de 12 años hoy, que lo que viene es hermoso y es todo nuestro”.

La secuencia, que se viralizó rápidamente, puso en primer plano la dimensión humana de quienes trabajan en los medios y la capacidad de las historias personales para generar empatía y abrir espacios de reflexión sobre las dificultades cotidianas que atraviesan muchas familias.

Naza Di Serio y su intimidad

La decisión de Di Serio de mantener en reserva los detalles de su vida sentimental en las redes sociales ha generado interrogantes y especulaciones entre sus seguidores. En un reciente video publicado en su cuenta de TikTok, la periodista de TN y El Trece abordó de manera directa las críticas y explicó los motivos que la llevaron a no exponer públicamente a sus parejas, una postura que, según sus palabras, responde tanto a convicciones personales como a experiencias profesionales.

Durante su descargo, Naza Di Serio relató que, a lo largo del tiempo, ha recibido numerosas preguntas sobre la ausencia de imágenes o menciones a parejas en sus perfiles digitales. “Me han preguntado mucho por qué en tanto tiempo nunca subí una foto con alguien o blanquee a una pareja. Me preguntaron si me gustaban las mujeres y por eso no salí del closet...”, expresó la periodista en el video difundido en TikTok.

Esta inquietud recurrente, según explicó, no solo proviene de la curiosidad de sus seguidores, sino también de la tendencia a especular sobre su orientación sexual ante la falta de información pública. La comunicadora detalló que, en las ocasiones en que se conoció algún aspecto de su vida privada, fue consecuencia de filtraciones o publicaciones ajenas, y no de una decisión propia. “Las veces que se supo algo de mí fue porque se filtraba o alguien lo publicaba, pero no por mí. Y esa es la pregunta: ¿Por qué yo nunca dije ‘este es mi novio’ o ‘esta es mi novia’? La realidad, capaz estoy equivocada, pero creo que las veces que tuve pequeños logros en mi carrera, siempre hay una necesidad imperiosa de adjudicarle esos logros a un hombre”, planteó Naza Di Serio en su mensaje.

La periodista profundizó en su análisis sobre la percepción social de los logros femeninos, señalando que, a pesar de los avances, persiste la tendencia a vincular el éxito de una mujer con la influencia de figuras masculinas. “Si bien estamos muy avanzados como sociedad, nos falta muchísimo. Siempre necesitan decir como ‘si lo logró es porque es hija de’ o ‘se está cog... a fulano’. Y no, rey. Entonces, como me falta todavía para llegar a mi logro, que es lo que más quiero en el mundo, cuando llegue no quiero que adjudiquen ese logro a un hombre”, explicó la periodista, subrayando su deseo de que sus méritos sean reconocidos como propios.

