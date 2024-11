El emotivo mensaje de Sergio Lapegüe para despedirse de TN después de 34 años: “No es fácil buscar otros sueños”

En medio de un vaivén de emociones, la figura del canal se refirió a su inminente partida (Almorzando con Juana - El Trece)

El periodista Sergio Lapegüe, uno de los rostros más emblemáticos de TN y El Trece, sorprendió al anunciar su salida del noticiero tras más de 30 años de trayectoria. Su decisión, tomada tras un período de reflexión, marca el fin de una etapa en su carrera y el inicio de nuevos proyectos. A través de sus redes sociales, el conductor compartió un conmovedor mensaje con sus seguidores, en el que expresó su gratitud y sus emociones frente al cambio.

En su publicación, el periodista expresó: “Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores. De ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras. Tomé una decisión difícil después de meditar mucho”. Lapegüe no ocultó que el proceso estuvo cargado de emociones encontradas: “Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir.”

A pesar de las incertidumbres, Sergio se mostró convencido de su elección: “No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños. Dejar la comodidad y emprender la aventura… La buena ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos.” También anticipó que continuará en pantalla durante las mañanas mientras define sus nuevos horizontes: “Pronto contaré más… por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos.”

El emotivo posteo del conductor a días de confirmar su renuncia (Instagram)

El mensaje concluyó con una mirada optimista hacia el futuro y un sentido agradecimiento: “Soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero. ¡ES HOY!”

Tras su publicación, la sección de comentarios en Instagram se llenó rápidamente de palabras de aliento y cariño. Familiares, colegas y seguidores se unieron para desearle buenos deseos en la nueva etapa que emprenderá. Su hija, Mica Lapegüe, fue una de las primeras en expresar su apoyo, seguida de nombres reconocidos del periodismo como Gonzalo Aziz, Ignacio González Prieto, Daiana Lombardi y Nazarena Di Serio, quienes dejaron emotivos mensajes.

Los televidentes, quienes lo acompañaron durante años desde la pantalla de la señal de noticias, también le dedicaron palabras cálidas: “Qué hermoso Lape lo que te está pasando”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Cómo voy a extrañar esas mañanas de reírme tanto.” Estos mensajes reflejan el impacto que el periodista ha tenido en la vida de muchas personas a lo largo de su carrera.

"No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento", la profunda reflexión de Lapegüe

Con su salida de Artear, Lapegüe ya tiene definido el próximo destino de su carrera: América TV. Según información exclusiva de Teleshow, “se viene un programa nuevo, donde se lo va a ver desde otro lado, no va a hacer más noticiero”. Este ciclo, que se estrenará en febrero de 2025, se transmitirá en un horario matutino de 10:00 a 13:00 horas y adoptará un tono relajado y entretenido.

“La semana que viene firma contrato con América y su paralela desvinculación de TN y El Trece”, confirmaron fuentes cercanas al conductor a este medio, anticipando el cierre formal de su etapa de 34 años en las señales del canal de Constitución. Este movimiento no solo significa un cambio de canal, sino también una transformación en su estilo televisivo, marcando una ruptura con los formatos tradicionales que han definido su carrera hasta ahora.

Además de su proyecto matutino, el emblemático conductor evalúa incursionar en un programa nocturno. “También tiene proyectos para hacer cosas a la noche, pero aún no se sabe para cuándo”, añadieron allegados del periodista. Aunque los detalles no están confirmados, esta iniciativa podría consolidar su apuesta por nuevos formatos y franjas horarias.