La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

Alberto Cormillot compartió este miércoles un momento que conquistó a sus seguidores: celebró el cuarto cumpleaños de su hijo Emilio con una imagen que reflejó la alegría y el profundo afecto entre padre e hijo. En la fotografía publicada en sus redes sociales, el reconocido médico aparece sentado, abrazando a su pequeño, que a su vez lo sujeta del cuello, mientras ambos se ríen en un instante de ternura compartida. La naturalidad y la complicidad de ese gesto conmovieron a la comunidad digital, que no tardó en dejar mensajes de felicitaciones y aprecio por la familia.

Acompañando la imagen, Cormillot eligió palabras sencillas, directas y sentidas para expresar la velocidad con la que, como suele decirse, pasa la infancia: “De 0 a 4 en un abrir y cerrar de ojos. Feliz cumpleaños, Emilio”, escribió junto a un emoji de corazón azul. La publicación se llenó rápidamente de muestras de cariño y buenos deseos, reafirmando el afecto que despierta no solo por su trayectoria profesional sino por la sensibilidad con la que expone el costado más íntimo de su vida.

En paralelo a este festejo, septiembre fue también motivo de celebración para Cormillot debido a su propio cumpleaños número 87. La fecha lo encontró rodeado del afecto de sus seres más cercanos y de sus colegas, quienes no dudaron en brindarle saludos y gestos de reconocimiento. En los estudios de Radio Mitre, donde comparte sus días laborales, el nutricionista recibió cálidas palabras y algunos detalles que hicieron especial la jornada.

La emotiva foto que compartió Alberto Cormillot con su hijo Emilio por el cumpleaños número 4 del niño (Instagram)

La fiesta íntima tuvo lugar en el hogar del nutricionista, donde su esposa, Estefanía Pasquini, y el pequeño Emilio se encargaron de preparar una sorpresa. Al abrir la puerta, el médico se topó con su hijo entonando el “Feliz cumpleaños” en inglés. Pasquini registró este instante en video, mostrando la expresión de alegría del homenajeado, el tradicional momento de la torta, la velita y varios retratos familiares que reflejaron la calidez de la ocasión.

La doctora utilizó también sus redes sociales para dar a conocer no solo detalles del festejo, sino para compartir un mensaje especialmente dedicado a su esposo. En ese texto extendido y emotivo, Pasquini puso especial énfasis en el valor de la familia y los lazos forjados desde el nacimiento de Emilio. “Hoy celebro tu vida, y con ella todo lo que me regalaste: la dicha inmensa de ser familia y de compartir el milagro de nuestro hijo, lo más grande que tenemos en este mundo”, manifestó, subrayando el carácter significativo de la fecha para los tres.

La sorpresa de Estefanía Pasquini y su hijo a Alberto Cormillot por su cumpleaños (Instagram)

Pasquini dedicó líneas a destacar cualidades personales y profesionales de su marido. “Sos el hombre que me emociona, el que me inspira y me llena de admiración. El que se la juega siempre, con valentía y nobleza, viviendo a su manera, esa manera que se come el mundo, esa manera que quiere vivir cada día como el último, esa manera única que contagia las ganas de ir por ahí, por donde todo parece valer la vida”, expresó la nutricionista, trazando un retrato cercano del modo de ser de Cormillot tanto en el plano íntimo como en el público.

La publicación reservó también un espacio para describir el rol de Cormillot como padre y pareja. En palabras de su esposa: “Gracias por ser ese ser humilde y caballero, bondadoso y generoso, ese padrazo único que ilumina con ternura y fuerza cada día de nuestra familia. Sos mi compañero, mi amigo, mi amor eterno y el abrazo que me sostiene. Sos esa persona que alocadamente nos termina metiendo en lugares y situaciones donde nos preguntamos, ¿cómo terminamos acá? Sos todo lo que se puede esperar en una persona”.

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, manifestó su anhelo por agrandar la familia: “Amaría tener otro”

El mensaje abordó además la intensidad del vínculo afectivo entre Pasquini y Cormillot. “En vos encontré un amor que no se explica, que se siente en cada mirada, en cada gesto y en cada risa compartida”, redactó la nutricionista, quien deseó que la vida recompense al médico con “amor, felicidad y sueños cumplidos” y “años y años de esta locura que creo que pocos tenemos la suerte de vivir en la vida”.

Hacia el final, Pasquini reafirmó el carácter incondicional del vínculo con una frase breve pero significativa: “Te amo con el alma y con cada latido. Feliz cumpleaños, mi amor, mi compañero de camino, mi todo”. Tras esas palabras, se sumaron a la celebración los mensajes del entorno profesional y familiar, y la celebración continuó en distintos escenarios. Ya fuera bailando tango ante la sorpresa de una visita circense en la radio, o en la intimidad del hogar, la familia festejó el aniversario de Cormillot rodeados por el entusiasmo de Emilio y la emoción compartida de quienes lo acompañan diariamente.