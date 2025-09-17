Teleshow

La conmovedora confesión de Verónica Llinás sobre su experiencia con las adicciones: “Casi me muero”

En una noche íntima junto a Mario Pergolini en Otro día perdido, la actriz contó en exclusiva cómo fue su lucha, la decisión de pedir ayuda y el camino de salida que la marcó para siempre

Por Martina Cortés

Verónica Llinás habló del mal momento que atravesó con las drogas y cuando noto que casi muere (Otro día perdido- El Trece)

Hace semanas que Mario Pergolini volvió a la pantalla de El Trece con Otro día perdido, y cada noche suma protagonistas y charlas que no pasan desapercibidas. En la emisión del martes, el conductor propuso un mano a mano sincero y profundo con Verónica Llinás, que terminó iluminando esos costados de la vida que rara vez encuentran lugar en la televisión de aire. Entre humor, anécdotas y confesiones, un tema se apoderó del estudio y, al cierre, también de las redes: la lucha contra las adicciones durante un año de su vida.

Todo comenzó con la pregunta frontal de Mario, quien no dudó en poner sobre la mesa su propia experiencia con ese tema. “Yo he pasado, lo he contado muchas veces, un momento de mi vida en donde realmente me sentía mal, no veía salida por ningún lado”, contó el conductor, en un territorio donde el éxito profesional y el infierno personal pueden convivir en silencio. Fue, según describió, un momento difícil: “Era un momento en que me iba muy bien, en la que todo el mundo te diría: ‘Te va muy bien. ¿Cómo estás así si te va muy bien?’ Y recuerdo que fue un año complicado. Terminé saliendo y veo que cada vez le pasa a más gente eso y que se está volviendo medio como una epidemia en general”.

En ese clima confesional, Pergolini se volvió hacia Verónica y le preguntó, sin rodeos: “Te ha pasado, pero no me quiero meter en tu vida. Pero, ¿sentiste momentos así?“. La actriz eludió los eufemismos y habló de lleno de su experiencia. “Cuando vos me decís por qué hice una terapia corta... Mi hermano, el que falleció, tenía problemas de adicciones. Entonces, en un momento, no sé si para un poco poder estar más cerca con él, durante un año yo tomé cocaína y, entonces, me di cuenta una vez que casi me muero por eso y dije: ‘Esto no puede ser’. Entonces, me fui a un psiquiatra, hice una terapia que duró un año”, confesó.

La actriz y el conductor
La actriz y el conductor se sinceró al hablar sobre sus problemas con las adicciones (Captura de video)

Frente a las cámaras y sin dar vueltas sobre el tema, Llinás pareció sacarse un peso de encima al relatar cómo le puso punto final “Y salí. O sea, fue muy cortito. Eso duró más o menos porque ese fue el tiempo que yo consumí”, explicó al respecto. Para terminar de despejar dudas y fantasmas, agregó que la frase que más la sorprendió de su terapeuta fue tan dura como simple: “Lo primero que me impactó de esta persona, que yo creo que me ayudó es que dijo: ‘Si toma, no vengas’”. Por su parte, Pergolini la interrumpió y acotó: “Mi problema es este, claro”. Y ella, con honestidad: “Si toma, no vengas. Y...

La conversación, lejos de ser un testimonio aislado, se transformó en una reflexión compartida. El presentador del ciclo insistió: “Y lo pudiste hacer así y decir: ‘Voy a venir acá y no voy a tomar’”. Y la invitada reafirmó que sí, que en su caso había tomado la decisión de salir de ese círculo, aunque reconoció que el trabajo personal implica mucho más que fuerza de voluntad: “Y no voy a tomar...”. Mario retomó el hilo con una observación que cruzó la pantalla y llegó a quienes estaban del otro lado: “Otra cosa de la que se sale es que muchas veces dicen: ‘Es cierto que poca gente puede salir de sus adicciones, pero también es bueno contar que se puede salir de ese tipo de cosas”.

"Es bueno contar que se
"Es bueno contar que se puede salir de estas cosas", comentó Pergolini (Captura Otro día perdido - El Trece)

De esa manera, frente a las cámaras, la confesión de Verónica y la empatía de Mario dejaron una enseñanza: hablar, pedir ayuda y animarse a contar la propia historia también puede ser el primer paso para salir adelante. Porque a veces las noches más difíciles abren camino a nuevas oportunidades, incluso cuando las luces del estudio ya se apagaron.

