Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Los siento como una amenaza”

Flor Jazmín Peña recurrirá a la justicia tras dichos de Agustín Franzoni sobre material íntimo (Video: LAM, América TV)

Flor Jazmín Peña expresó públicamente su intención de tomar acciones legales luego de que su expareja, Agustín Franzoni, aludiera en una transmisión en vivo a la supuesta existencia de material íntimo relacionado con la relación que ambos mantuvieron en el pasado.

"Me da una vergüenza total", afirmó la bailarina en un mensaje dirigido a Ángel de Brito, que fue leído al aire en LAM (América TV), donde la joven expuso la gravedad de la situación y su malestar por la forma en que se manejó el tema públicamente.

La controversia se originó tras las declaraciones del bailarín en La Casa Streaming, donde sugirió que conservaba videos íntimos de exparejas, lo que fue recibido con risas y escasa oposición por parte de los presentes. La viralización del fragmento generó repercusiones inmediatas, particularmente entre usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su rechazo a la banalización del tratamiento de material íntimo sin consentimiento.

Agustín Franzoni sugirió en vivo que conserva videos íntimos de exparejas, generando rechazo en redes sociales (Video: Instagram)

De Brito relató el contenido completo del mensaje de la integrante de Luzu TV, subrayando que ella se siente vulnerada en varios planos: “Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total. No puedo creer lo que dice. Tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo como para que quede aún más claro de quién habla. Y quienes lo acompañan encima se cagan de la risa, inclusive las mujeres de la mesa".

“Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo que le llegue a mis viejos algo que sucedió en completa intimidad y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire”, afirmó. Con estas palabras, la actual pareja de Nicolás Occhiato describió su asombro y enojo al ver expuesta una situación personal en un entorno mediático y sin su consentimiento.

La actriz planteó dudas respecto al carácter humorístico de las declaraciones: “No sé qué tan chiste puede ser, porque hasta lo siento como una amenaza. Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera”. El mensaje recalcó la preocupación por la potencial vulneración de su privacidad, y la angustia producida ante la posibilidad de que ese contenido privado pudiera difundirse.

Agustín Franzoni habló después de sus polémicas declaraciones (Video: La Casa streaming)

La artista manifestó que la línea de lo tolerable fue superada y explicó la decisión de buscar apoyo legal para proteger su integridad. “Me siento completamente vulnerada. Roza cualquier tipo de límite lo que está exponiendo. No me va a quedar otra que recurrir a la justicia, pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex”, expresó la bailarina en el mensaje.

Flor también aportó contexto sobre su relación pasada con Franzoni, remarcando que su vínculo con Occhiato comenzó posteriormente y fue siempre transparente: “Yo, hasta ayer, hablaba bien de él porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor, pero ya pasaron dos años y tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió. Por eso también estoy tan shockeada”.

La bailarina explicó su negativa a quedarse impasible frente al caso, aunque hasta el momento, según sus propias palabras, había optado por no intervenir: “Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados confiando en que no va a hacer nada con eso, ¿me entendés? Por eso esta vez siento que cruzó una línea. Así que esto es lo que tengo para decir. Estoy que no lo puedo creer”, sentenció Flor Jazmín Peña en el descargo leído por el conductor.