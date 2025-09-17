Cecilia Rossetto recordó la historia desconocida detrás de su personaje en Esperando la carroza: “Jamás cobré nada”

Cecilia Rosetto recordó el día que Gasalla la convocó para Esperando la carroza: “Necesito pedirte un favor” (Video: Intrusos/ América)

Aunque la película Esperando la carroza se estrenó en 1985, su vigencia sigue intacta. A 40 años de su estreno, convertida en un clásico de la cinematografía argentina, sus personajes, con sus frases y sus particularidades, continúan calando fuerte entre las generaciones actuales vía TikTok e Instagram. A Cecilia Rossetto le tocó encarnar a Dominga, la vecina que dejaba el cuidado de su hijo a la Mamá Cora de Antonio Gasalla. Sin embargo, su participación fue fruto de la fortuna.

“Me asombra lo que sucede con la película porque pasó tanta agua bajo el puente en mi vida. Tanta. Me hace gracia que me pregunten por algo que yo no lo hice de una forma pensada. Yo pasaba por ahí, vi luz y entré”, lanzó en Intrusos (América) la actriz que volvió a la actuación en la serie En el barro.

Antonio Gasalla, Cecilia Rossetto y Matías Puelles en Esperando la carroza

Un pedido de Gasalla y la negativa de su hija a actuar en la película terminaron en su pequeño, pero significativo personaje en una cinta amada por el público. “Un día me llama Antonio, que éramos muy amigos y ya habíamos compartido teatro y todo. Me dice: ‘Ceci, necesito que me hagas un favor’. Muy serio. Antonio afectivamente era duro. Pensé: “Antonio pidiéndome a mí un favor. Qué raro”. Porque él era muy omnipotente en ese sentido. Lo podía todo. Yo lo primero que le dije fue: ‘¿Tu mamá está bien? ¿Vos estás bien de salud?’. ‘Sí, sí. Pero encontrémonos a cenar’. Bueno, imaginate la intriga”, rememoró.

“Necesito que me prestes a la nena”, fueron las palabras del humorista, en alusión a su hija, Lucía Balducci, que por entonces tenía 3 años. “Tengo que filmar una película y todas las acciones mías son con una nena”, recordó. “No, se sufre mucho en las filmaciones. Yo no te voy a dar la nena para que sufra”, repitió las palabras que le dijo al comediante. “No, no. Solo le tengo que dar una bananita pisada”, fue la respuesta de Gasalla. Al final logró convencerla.

Antonio Gasalla y Cecilia Rossetto en Esperando la carroza (Video: Netflix)

“Vino 15 días a mi casa a jugar con la nenita, porque él era del conservatorio, como yo, y entonces tenía mucho Stanislavski. Él quería tener una relación con la nena, claro. Una relación antes de filmar. Y la nena lo quería, decía: ‘Coño’. Un día yo le dije a él: ‘¿No deberías, Antonio, decirle que vas a estar disfrazado de vieja?’. ‘No, está bien’”, relató, sobre el que terminaría siendo el gran inconveniente de su hija durante las grabaciones y el motivo por el que la niña fue reemplazada.

“Un día me llama y me dice: ‘Ceci, traela’. Antonio era joven, tenía cuarenta años en esa época. China Zorrilla tenía cincuenta. Todos muy jóvenes. Cuando yo llego a la casa, esa que ustedes conocen de La carroza, una de las habitaciones era la sala de maquillaje. Antonio ya estaba vestido de vieja, de abuela. La nena cuando lo vio se escondió detrás mío y como un gato me clavó las uñas en el muslo. A Antonio le dije que espere porque estaba muy asustada. Pero, viste como era Antonio, le dijo: ‘Hola, Lucía, ¿cómo estás? Soy Antonio’, con una voz grave. Era una viejita. La chica abrió la boca grande así y no la cerró por dos días", detalló, sobre aquel encuentro.

Cecilia Rossetto como María en En el Barro (Consuelo Oppizzi / Netflix)

“Entró en desesperación. Un cagazo. Le dije: ‘Me la llevo, me la llevo’. Gritaba como si hubiera visto un monstruo. Entonces en producción me preguntaron qué hacíamos. ‘¿Se calmará?’, me decían. ‘No, no, no, yo no la traigo más’. Entonces dijeron: ‘Bueno, vamos a tener que contratar un pibito’. ‘Quedate vos conmigo’, me pidió Antonio”. Claro, porque todo lo que había hecho por la nena, yo me sentía culpable. Quince días preparándose, la pendeja abrió la boca así de grande y se fue“, recordó, provocando risas sobre cómo apareció Oscarcito, el niño que terminó interpretando Matías Puelles, y la situación que originó su propio rol, la vecina en apuros que se marchaba “dos horitas” al hospital.

“Antonio me pidió que me quede. ‘Haceme la madre del nene que van a traer’. Todavía ni había llegado el nene, el back up. Lo salieron a buscar en el momento. ‘Pero Antonio, no me cagues artísticamente’, le dije, porque yo en ese momento tenía mucho éxito en el teatro. ‘Voy a aparecer acá como una boluda haciendo ‘te entrego el nene y me voy’. ‘No, no, no, lo arreglamos con la productora’. La llamó a la productora y por eso, ustedes ven al final que aparece ‘agradecemos la gentileza de Cecilia Rossetto’”, detalló.

¿Cuál fue su sueldo por su recordadísima participación? “Fue de onda. Yo jamás cobré nada. La Dominga nunca cobró nada”, concluyó.