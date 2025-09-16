María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical 'Hasta que me enamoro', disponible el 18 de septiembre en todas las plataformas digitales (Video: Instagram)

El anuncio de una nueva colaboración musical entre María Becerra y Tini Stoessel generó gran expectativa en la escena del pop argentino y regional. El sencillo, titulado “Hasta que me enamoro”, se estrenará el próximo jueves 18 de septiembre en todas las plataformas digitales, según confirmaron ambas artistas a través de sus redes sociales. La noticia provocó una inmediata reacción entre los seguidores, que anticipan un nuevo hito para la música pop nacional. “Qué hermoso volver a compartir juntas”, escribió en redes sociales la cantante quilmeña.

El anuncio oficial se realizó de manera simultánea en las cuentas de Instagram de las artistas, donde compartieron la fecha de lanzamiento y el nombre del tema. La publicación conjunta, acompañada de imágenes y adelantos visuales, desencadenó una ola de entusiasmo en redes sociales. En pocos minutos, los nombres de las artistas se posicionaron entre las tendencias, reflejando la magnitud del acontecimiento. Los comentarios de los fans no tardaron en multiplicarse: “La colaboración que todos necesitábamos”, “Las reinas de Argentina” y “Vuelve el mejor junte” fueron algunos de los mensajes destacados que circularon en las redes sociales.

El sencillo 'Hasta que me enamoro' marca el regreso de la dupla pop tras el éxito de 'Miénteme' y 'High', generando gran expectativa entre los fans

Las artistas ya demostraron su química en colaboraciones previas que marcaron la música pop de la región. En 2023, lanzaron “Miénteme”, un éxito que dominó las listas de reproducción y se consolidó como uno de los temas más escuchados del año. Antes de ese fenómeno, participaron juntas en “High”, una canción de Becerra que también contó con la presencia de Lola Índigo. Estas experiencias previas fortalecieron la reputación de ambas como referentes del género, capaces de transformar cada encuentro musical en un acontecimiento destacado.

El momento actual de las carreras de las dos artistas añade relevancia al lanzamiento. María Becerra, apodada “La Nena de Argentina”, se encuentra en plena preparación de su show 360, que tendrá lugar durante dos noches en el estadio de River Plate, mientras avanza en la producción de su próximo disco. Por su parte, Tini anunció siete presentaciones en Tecnópolis con su espectáculo “Futtura”, un recorrido por toda su trayectoria artística desde sus inicios en Violetta. Ambas mantienen una agenda cargada de proyectos y una presencia constante en la industria, lo que refuerza el impacto de su nueva colaboración.

La canción incorpora el personaje Shanina, el alter ego inspirado en el animé y el concepto japonés de 'yandere', desarrollado por María Becerra

Un elemento distintivo de “Hasta que me enamoro” es la incorporación del alter ego Shanina, un personaje conceptual que María Becerra desarrolló en su reciente etapa musical. Este sencillo representa el tercer capítulo de la historia de esta figura inspirada en la estética anime y el concepto japonés de “yandere”. El concepto de yandere, una figura del manga y el anime que representa a la persona dulce, pero desequilibrada, capaz de actos extremos por amor, es clave en esta nueva fase de Shanina. En episodios anteriores, como “Ramen para dos” junto a Paulo Londra e “Infinitos como el mar”, Becerra ya había explorado las complejidades emocionales de este personaje, que ahora regresa con una nueva dimensión en colaboración con Tini.

María Becerra, durante las últimas semanas, también celebró su actuación en la serie En el Barro, el spin-off de El Marginal. En ese marco, la cantante lanzó “7 vidas”, el tema que funciona como cortina musical de la obra, y lo cantó en vivo por primera vez desde este fin de semana. En la serie de Netflix, la artista se puso en la piel de Cleo, una joven de barrio.

“Qué felicidad que por fin puedan escuchar este pedazo de cumbión que hicimos con mi hermanito Xross para En el Barro. Denle que se activó la Gladys nomás“, escribió María en un posteo luego del lanzamiento de la canción. El lanzamiento de la serie rápidamente la ubicó entre las más vistas de la plataforma, alcanzando el Top 3 global tras su estreno.