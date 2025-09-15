Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

La actriz festejó un nuevo año en la vida de su papá y lo compartió en las redes (Instagram)

Nancy Dupláa transita un momento de plenitud profesional, pero en medio de una agenda marcada por compromisos actorales, decidió dedicar su tiempo y energía a un motivo profundamente personal. Este lunes, la actriz abrió su corazón en redes sociales y emocionó a sus seguidores con un cálido y sentido saludo de cumpleaños para su papá, Julio Dupláa. Fiel a su estilo sincero y cercano, apostó al valor de la nostalgia y los lazos familiares para homenajear los 88 años de su padre, y lo hizo con imágenes que irradian ternura y una dedicatoria que atraviesa la pantalla.

La primera postal que compartió Nancy no necesitó más que una frase y algunas imágenes para expresar el amor que la une a su papá. En una foto retro, se la ve bailando junto a él cuando era joven, ambos sonrientes y abrazados, mientras él se muestra elegante y ella transmite la espontaneidad de esa juventud. “Feliz cumple a mi papá, que es lo más del mundo”, acompañada de emojis de corazón y estrella. El clima familiar y el cariño de ese instante quedan reflejados al instante, hablando más alto que cualquier palabra.

A la serie de recuerdos sumó una imagen actual de su papá, relajado en un sillón, con la señal de la paz y una gran sonrisa, mostrándose vital y feliz en un ambiente moderno y luminoso. Allí, Nancy simplemente escribió “88”, destacando la edad de su padre, y eligió como fondo el tema “El Corazón al Sur” de Rubén Juárez, aportando una atmósfera nostálgica y tanguera al homenaje en alusión a la carrera de su padre, quien era un profesor de tango reconocido en el ámbito.

La tierna foto retro de Nancy junto a su papá

Este festejo no puede entenderse sin recordar el dolor que atravesó la familia en julio pasado, cuando el círculo íntimo de Nancy fue sacudido por la muerte de su mamá, Elsa Quatrocchi. Elsa venía peleando un delicado cuadro de salud y la actriz la despidió con una publicación emotiva en su cuenta de Instagram, con una imagen en blanco y negro que la mostraba con barbijo y cofia de enfermera, y un “Gracias para siempre, mamita”, acompañado del emoji de un corazón partido. La tristeza se hizo presente, pero también la gratitud: Nancy se tomó el tiempo de transmitir cuánto la marcó la guía y el acompañamiento de una madre que permaneció como sostén y referencia durante toda su carrera y su vida.

La enfermedad de Elsa se hizo más visible en el ámbito público durante la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de Teatro el 23 de junio pasado. En ese momento, cuando Pablo Echarri recibió el premio al mejor actor por “Druk”, no dudó en dedicar unas palabras a su suegra en un momento especial: “A mi familia original, mi familia política. Sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando tal vez su pelea más difícil. Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza”. El reconocimiento público fue un mimo para la familia y visibilizó la batalla que atravesaban en privado.

La actriz celebró el cumpleaños número 88 de su papá con tiernas fotos en las redes (Instagram)

Elsa, casada con Julio y madre de Nancy y del periodista Quique, mantuvo siempre un perfil bajo, que solo abandonó en contadas ocasiones. Una de esas situaciones fue a finales de 2017, cuando su esposo fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La celebración llenó de orgullo a la familia y reunió a hijos y nietos: Luca, María, Magdalena y Moren, así como a su yerno Pablo Echarri. Elsa, emocionada, confesó en aquel entonces: “Hasta el día de hoy estuvo a té de tilo. Es que yo, que lo conozco, sé cómo disfrutó de todo esto. ¡Fue mucha emoción! Se la merece, porque Julio realmente es un militante del tango”.

Con el correr de los años, Nancy sigue apostando a los afectos y a la memoria como refugio indispensable. El saludo de cumpleaños a su papá fue un repaso de momentos sencillos y valiosos; un guiño a la felicidad que aún persiste pese a las ausencias. Las redes sociales se tiñeron de mensajes de cariño y empatía, reflejando que cada foto, cada frase, resonó en sus seguidores, quienes la acompañan de cerca en los tiempos de éxito, pero sobre todo, en los íntimos rituales familiares que mantienen vivo el amor a través del tiempo.