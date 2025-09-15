Teleshow

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

A través de las redes, la actriz compartió una serie de fotos y un mensaje especial para homenajear a Julio en su día especial

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
La actriz festejó un nuevo
La actriz festejó un nuevo año en la vida de su papá y lo compartió en las redes (Instagram)

Nancy Dupláa transita un momento de plenitud profesional, pero en medio de una agenda marcada por compromisos actorales, decidió dedicar su tiempo y energía a un motivo profundamente personal. Este lunes, la actriz abrió su corazón en redes sociales y emocionó a sus seguidores con un cálido y sentido saludo de cumpleaños para su papá, Julio Dupláa. Fiel a su estilo sincero y cercano, apostó al valor de la nostalgia y los lazos familiares para homenajear los 88 años de su padre, y lo hizo con imágenes que irradian ternura y una dedicatoria que atraviesa la pantalla.

La primera postal que compartió Nancy no necesitó más que una frase y algunas imágenes para expresar el amor que la une a su papá. En una foto retro, se la ve bailando junto a él cuando era joven, ambos sonrientes y abrazados, mientras él se muestra elegante y ella transmite la espontaneidad de esa juventud. “Feliz cumple a mi papá, que es lo más del mundo”, acompañada de emojis de corazón y estrella. El clima familiar y el cariño de ese instante quedan reflejados al instante, hablando más alto que cualquier palabra.

A la serie de recuerdos sumó una imagen actual de su papá, relajado en un sillón, con la señal de la paz y una gran sonrisa, mostrándose vital y feliz en un ambiente moderno y luminoso. Allí, Nancy simplemente escribió “88”, destacando la edad de su padre, y eligió como fondo el tema “El Corazón al Sur” de Rubén Juárez, aportando una atmósfera nostálgica y tanguera al homenaje en alusión a la carrera de su padre, quien era un profesor de tango reconocido en el ámbito.

La tierna foto retro de
La tierna foto retro de Nancy junto a su papá

Este festejo no puede entenderse sin recordar el dolor que atravesó la familia en julio pasado, cuando el círculo íntimo de Nancy fue sacudido por la muerte de su mamá, Elsa Quatrocchi. Elsa venía peleando un delicado cuadro de salud y la actriz la despidió con una publicación emotiva en su cuenta de Instagram, con una imagen en blanco y negro que la mostraba con barbijo y cofia de enfermera, y un “Gracias para siempre, mamita”, acompañado del emoji de un corazón partido. La tristeza se hizo presente, pero también la gratitud: Nancy se tomó el tiempo de transmitir cuánto la marcó la guía y el acompañamiento de una madre que permaneció como sostén y referencia durante toda su carrera y su vida.

La enfermedad de Elsa se hizo más visible en el ámbito público durante la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de Teatro el 23 de junio pasado. En ese momento, cuando Pablo Echarri recibió el premio al mejor actor por “Druk”, no dudó en dedicar unas palabras a su suegra en un momento especial: “A mi familia original, mi familia política. Sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando tal vez su pelea más difícil. Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza”. El reconocimiento público fue un mimo para la familia y visibilizó la batalla que atravesaban en privado.

La actriz celebró el cumpleaños
La actriz celebró el cumpleaños número 88 de su papá con tiernas fotos en las redes (Instagram)

Elsa, casada con Julio y madre de Nancy y del periodista Quique, mantuvo siempre un perfil bajo, que solo abandonó en contadas ocasiones. Una de esas situaciones fue a finales de 2017, cuando su esposo fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La celebración llenó de orgullo a la familia y reunió a hijos y nietos: Luca, María, Magdalena y Moren, así como a su yerno Pablo Echarri. Elsa, emocionada, confesó en aquel entonces: “Hasta el día de hoy estuvo a té de tilo. Es que yo, que lo conozco, sé cómo disfrutó de todo esto. ¡Fue mucha emoción! Se la merece, porque Julio realmente es un militante del tango”.

Con el correr de los años, Nancy sigue apostando a los afectos y a la memoria como refugio indispensable. El saludo de cumpleaños a su papá fue un repaso de momentos sencillos y valiosos; un guiño a la felicidad que aún persiste pese a las ausencias. Las redes sociales se tiñeron de mensajes de cariño y empatía, reflejando que cada foto, cada frase, resonó en sus seguidores, quienes la acompañan de cerca en los tiempos de éxito, pero sobre todo, en los íntimos rituales familiares que mantienen vivo el amor a través del tiempo.

Temas Relacionados

Nancy DupláaCumpleañosPapáJulio Dupláa

Últimas Noticias

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

A través de las redes sociales, los padres del adolescente se expresaron ante el inesperado momento que atraviesa. La palabra de la empresaria a Teleshow

Los mensajes de apoyo de

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Acompañado por una banda selecta, el rosarino apostó por un set list con versiones renovadas de sus hits

Fito Páez, protagonista del Tiny

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

La modelo rememoró el instante en que su vida se transformó cuando se enteró que estaba esperando a su hija India y todo lo que tuvo que afrontar en soledad

Maypi Delgado recordó el difícil

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”

Junto a pareja y en compañía de su bebé y de su hijo mayor Momo, la artista se animó a un balance personal y compartió las pequeñas cosas que la atraviesan en esta etapa de doble maternidad

Jimena Barón celebró los tres

Quién reemplazará a Lali Espósito como jurado en La Voz Argentina y por qué se ausentará

El alejamiento temporal de la cantante generó especulaciones y sorpresas y se supo quién ocupará su lugar

Quién reemplazará a Lali Espósito
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Cámara Nacional Electoral falló

La Cámara Nacional Electoral falló en contra de Cristina Kirchner y la expresidenta no podrá votar en octubre

Como en la causa Cuadernos, un exfuncionario macrista ofreció donar USD 7.000 al Garrahan para evitar su condena

El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos en otra rueda de fuerte baja para la deuda soberana

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos importados más vendidos de 2025

Tablero Global - hibridación de conflictos y nuevas amenazas

INFOBAE AMÉRICA
Juan Gabriel Vásquez: “El novelista

Juan Gabriel Vásquez: “El novelista es un historiador de las emociones”

La personalidad que recibió más dedicatorias que Dios en la historia de los Premios Oscar

La nueva fiebre del oro no se detiene y marcó otra jornada de récords históricos

Israel bombardeó y destruyó otro rascacielos en una nueva jornada de operaciones en Gaza

Miguel Betancourt: la infancia borrada por la lluvia y el regreso a los orígenes con “Palingenesia”

TELESHOW
Fito Páez, protagonista del Tiny

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”

Quién reemplazará a Lali Espósito como jurado en La Voz Argentina y por qué se ausentará

La palabra de Daniela Celis luego de visitar a Thiago Medina en el hospital: “Necesitamos cadena de oración”