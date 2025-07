La tristeza de Nancy Dupláa por la muerte de su mamá: “Gracias para siempre”

Elsa, la mamá de Nancy Dupláa, hablando de su hija en Sábado Bus (Telefe)

Durante la mañana del sábado se conoció la triste noticia de la muerte de Elsa Quatrocchi, la madre de Nancy y Quique Dupláa. La mujer venía atravesando un delicado cuadro de salud y la actriz la despidió con una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

“Gracias para siempre, mamita”, escribió Nancy en una imagen de su madre en blanco y negro, con su barbijo y cofia de enfermera, junto al emoji de un corazón partido para expresar su tristeza. Pero también su gratitud, a una mujer que la acompañó y guio en su vida y que fue uno de los sostenes en los que se apoyó para llevar adelante su carrera.

El mensaje de Nancy Dupláa para despedir a su mamá

El estado de salud de Elsa había cobrado relevancia durante la entrega de los Martín Fierro de Teatro, celebrados el 23 de junio pasado. Allí, al recibir el premio al mejor actor por su protagónico en Druk, Pablo Echarri hizo una mención especial para su suegra en el listado de agradecimientos personales por su galardón: “A mi familia original, mi familia política. Sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando tal vez su pelea más difícil. Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza”. Este sábado, Teleshow pudo confirmar su fallecimiento.

Casada con Julio y madre de Nancy y el periodista y locutor Quique, Elsa mantuvo un bajo perfil que abandonó en contadas ocasiones. Una de ellas fue a finales de 2017, cuando su marido fue nombrado como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Nancy Dupláa con su madre Elsa

La ceremonia se celebró en el Salón Eva Perón de la Legislatura porteña y Julio festejó con la familia a pleno: sus hijos, sus nietos –Luca, María, Magdalena y Morena–, y su yerno -Pablo Echarri: “Hasta el día de hoy estuvo a té de tilo. Es que yo, que lo conozco, sé cómo disfrutó de todo esto. ¡Fue mucha emoción! Se la merece, porque Julio realmente es un militante del tango”, destacó Elsa durante el encuentro.

Otra ocasión en la que Elsa, enfermera de profesión, dejó atrás su anonimato, fue a finales de los 90, durante una visita de Nancy a Sábado Bus, el exitoso programa que conducía Nicolás Repetto por Telefe. “Cuando nació, empecé a llorar como una loca y no paré de llorar en todo el tiempo, porque fue la emoción más grande de mi vida”, contó Elsa en su testimonio, en el que dio algunas de las cualidades de su hija. “En el colegio era muy buena y desde el jardín ya llevaba un liderazgo. En el primario ni hablar. ¿Y en el secundario? Bueno, hasta llegó a pelearse con una monja”, repasó entre risas.

El clan Duplaá a pleno acompñando a Julio en la Legislatura porteña

“Mi idea era que hiciera una carrera universitaria para darme el gusto. Ingresa a arquitectura, hace diseño gráfico, pero empezó a la vez a estudiar teatro y cuando vi la primera muestra que hizo, La casa de Bernarda Alba, lloré a moco tendido y le pedí disculpas por obligarla a hacer algo que no le gustaba”, admitió Elsa sobre los primeros pasos de su hija, que tenía en la actuación una vocación más fuerte que cualquier mandato.

Por entonces, Nancy estaba en pareja con Matías Martin, con quien esperaba a su primer hijo, Luca. Y Elsa contó cómo había recibido la noticia. Fue un domingo, en una mesa larga, como acostumbraba a nutrir una familia de origen italiano. “Me dijo ‘estoy embarazada’ y me puse a llorar como una loca, no podía parar. Me la imagino como una excelente madraza. Porque Nancy, en este último tiempo, experimentó un cambio importantísimo. Maduró y la ves de otra forma. Ya es mamá”, finalizó.