Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”

Junto a pareja y en compañía de su bebé y de su hijo mayor Momo, la artista se animó a un balance personal y compartió las pequeñas cosas que la atraviesan en esta etapa de doble maternidad

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Jimena junto a su pareja
Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo (Instagram)

En julio pasado, la vida de Jimena Barón sumó un nuevo capítulo con la llegada de Arturo, su primer hijo junto a Matías Palleiro. La actriz y cantante, que ya había atravesado la experiencia de la maternidad con Momo, su hijo mayor, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, se entregó una vez más a las emociones intensas, los nervios y el amor infinito que trae un bebé a la casa. A tres meses de su parto, Jimena se tomó un momento para compartir con sus seguidores un balance honesto y luminoso de esta nueva etapa, acompañado de una serie de imágenes que resumen las postales más entrañables de la familia renovada a tres meses del nacimiento del bebé.

El posteo comenzó con una tierna fotografía en la que se la ve abrazada a Matías y besando a su pequeño Arturo, de espaldas a la cámara. Sobre esa imagen, Barón abrió el corazón: “Un gordito de ya tres meses, sol, caminatas, siestas, tetazos, y ya me sonríe cuando toma teta, amor, amor profundo, lo quiero cada día más, es verdad eso que decían de que se lo quiere igual que al que ya amabas con locura”.

La reflexión continuó con un repaso de la cotidianeidad y sus nuevos aprendizajes. “El papá tan buen papá, el corazón tranquilo, la casa enquilombada pero no importa, salimos a comer afuera, se porta muy bien, compramos sanguches de crudo y queso, familia, amor, mis primeras salidas al mundo sin el bebé, extractor de leche, terapia es mi elección de salida sola por supuesto, Momo precioso, tan cariñoso salió, preadolescente, ¿en qué momento?”. En pocas frases, Jimena intentó encapsular el universo de una maternidad repartida entre el vértigo de lo cotidiano y la necesidad de espacios propios, el esfuerzo de las rutinas, el apoyo en la pareja y la ternura de los vínculos entre hermanos.

Jimena junto a Arturo, quien
Jimena junto a Arturo, quien dio inicio a una nueva etapa de su maternidad
La actriz junto a Momo,
La actriz junto a Momo, quien transita la preadolescencia en paralelo a la llegada de su hermano
El íntimo momento entre padre
El íntimo momento entre padre e hijo en la comodidad del hogar

Con el paso de las imágenes en un carrusel que incluyó momentos en familia, en la calle, instantes de lactancia o tardes de ocio en la comodidad de su hogar, Jimena siguió desgranando sensaciones: “Más teta, libros, dudas, miedos, está todo bien, calma, paciencia, unas bolsitas nuevas en las ojeras, me siento linda de nuevo, me arreglo un poco nuevamente, de nuevo la mecedora, pijama, Torino siempre encima, amor, solcito y más amor del más profundo”. Con honestidad y sin maquillaje emocional, Barón dio lugar a la vulnerabilidad de los primeros meses: las nuevas marcas en el cuerpo, los miedos, el cansancio, pero también la reacción de verse y sentirse linda, de redescubrirse, de volver a los pequeños rituales de cuidado personal.

El cierre del texto fue también una declaración de principios para el presente y el futuro: “Vivir así, despacito y rodeada de amor es lo que quisiera siempre”. Las fotos, una tras otra, son reflejo de esos días en los que la vida empieza a acomodarse y la casa se llena de recuerdos. El posteo provocó una catarata de mensajes de apoyo y cariño no solo de sus fans, sino también de quienes la acompañan más de cerca. Su mamá, Gabriela, fue una de las primeras en expresar alegría y complicidad. “Viste, hija, que se lo quiere igual al que ya amabas, me alegra mucho que lo hayas descubierto”, aportó, en un guiño directo a la experiencia que une a las mujeres de la familia.

Momo ayudando a darle la
Momo ayudando a darle la mamadera a Arturo
La flamante mamá junto a
La flamante mamá junto a su bebé y Torino, el miembro felino de la familia

La felicidad y la naturalidad de la cantante generaron reacción en los usuarios. “Los amo con todo mi corazón”; “Irradian felicidad en esa familia”; “Momo como hermano mayor me destruye”; “Todos amamos su felicidad”; “Me derriten de amor”; “Estás en tu mejor era”, fueron solo algunos de los comentarios que compartieron los seguidores en cada publicación.

La doble maternidad incluyó momentos
La doble maternidad incluyó momentos de descanso en familia
Jimena, entre la felicidad y
Jimena, entre la felicidad y el agotamiento, junto a dos sobres de leche para su bebé (Instagram)

Para Barón, la maternidad se vive en clave de verdad emocional, entre días luminosos, dificultades menores y aprendizajes constantes. Así como no esquiva mostrar las alegrías más grandes, tampoco oculta las dudas, las noches largas ni el modo en que la vida cambia sin pedir permiso. En cada imagen y en cada palabra, Jimena elige mostrarse sin fórmulas, madurando nuevos vínculos con su pareja, celebrando la generosidad de Momo y dándose espacio para habitar el amor “más profundo”, como repite delante de cámara y en sus textos más íntimos.

