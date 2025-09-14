Marcela Tinayre agasajó al padre de sus hijos por su cumpleaños con imágenes retro de su vida juntos: “Mi gran amigo”

La conductora celebró el cumpleaños de su expareja en las redes (Instagram)

La historia de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril es de esas que atraviesan el paso del tiempo y logran reconvertirse, aun después de las tormentas del pasado. Su relación, forjada en los años setenta y marcada por “una boda impactante” en 1973, se transformó no solo en familia con la llegada de sus hijos Nacho y Juana, sino también en una amistad sólida y afectuosa, capaz de superar el divorcio de 1987 y los conflictos de los primeros tiempos. Hoy, esa unión se expresa a través de gestos, palabras sentidas y una madurez que se celebra incluso en las redes sociales.

Este domingo, la hija de Mirtha Legrand eligió el espacio público de su cuenta de Instagram para homenajear a su exmarido, quien cumplió 81 años. Lejos de negar el pasado, Marcela compartió un mensaje repleto de afecto, nostalgia y gratitud. “Fue mi novio, fue mi marido, es el papá de mis hijos más grandes, hoy es mi gran amigo…¡Feliz cumple, Igna querido”, escribió, acompañando el texto con una selección especial de postales. Entre ellas, fotos actuales del homenajeado y otras inéditas, en blanco y negro, que retratan a la pareja varios años atrás.

En el carrusel de imágenes que eligió Tinayre, hay postales que invitan a recorrer distintas épocas de un vínculo tan particular como entrañable. Desde paseos en motocicleta por rutas abiertas hasta días de sol navegando en veleros, siempre acompañados de looks relajados y sonrisas naturales, pasando por el recuerdo del día de su casamiento. Aquella jornada, con la conductora enfundada en un vestido de Gino Bogani, dio inicio a una historia que no solo marcó su vida para siempre, sino que definió una familia que hoy se mantiene unida, aun en sus nuevas formas.

Marcela e Ignacio, subidos en una moto, durante su juventud

El gesto, lejos de pasar desapercibido, generó eco inmediato entre los seguidores que celebran la capacidad de transformar viejos amores en sólida amistad. El feed se llenó de mensajes de cariño para Viale del Carril, y de reconocimiento para la autora del posteo. “Me encanta el amor después del amor”; “La vida se festeja”; “Muy feliz cumpleaños para Ignacio”; “Qué lindo que puedan transformar el amor en cariño de amigos”; “Qué hermosas palabras, Marce”; “Me encanta tu historia con el padre de tus hijos”, fueron algunas de las frases más destacadas entre la ola de saludos.

El homenaje que eligió Tinayre no es un hecho aislado. El año pasado, en otro cumpleaños del empresario, la conductora también compartió una serie de imágenes de distintos momentos de la vida en común, acompañadas de un texto tan emotivo como esperanzador: “¡Feliz cumple, Igna! Una bella vida rodeada de amor y buenos recuerdos. ¡Y vamos por mucho más!”. Para quienes conocen la historia familiar, estos gestos no solo reflejan la buena relación actual sino también el recorrido, las idas y vueltas y el trabajo personal para sanar viejas heridas.

El día del casamiento entre ambos, donde Tinayre lució un diseño de Gino Bogani

Una romántica salida a navegar que vivió la expareja años atrás

Sobre el vínculo en la actualidad, Marcela no duda en definirlo como “una hermosa amistad”. En reiteradas oportunidades subrayó que “es un compañero mío, siempre está. Siempre hablamos, y a pesar de la edad de nuestros hijos, nos consultamos mucho todo, estamos mucho sobre ellos. Fue una pareja divina”. Ese acompañamiento cotidiano, la confianza y el diálogo constante, terminan de sellar un lazo que pudo reinventarse tras el divorcio.

Además, en una charla con Luis Novaresio, Marcela recordó, entre risas y nostalgia: “Fue muy atípico el casamiento porque nos casamos y no tenía auto de novia. Yo me iba de la iglesia y pensaba en qué nos íbamos. Y justo un amigo nos tiró las llaves y él las agarró en el aire y manejó, era un auto de porquería en el que llegamos a una fiesta que se iba a televisar para todo el país”.

Una de las postales actuales que eligió la conductora para celebrar a su "gran amigo"

En blanco y negro, otra foto de Imagen para celebrar sus 81 años (Instagram)

La postal que hoy eligen mostrar Tinayre y Viale del Carril es la de la amistad que supo sobrevivir a las diferencias y reinventarse con el tiempo. Las palabras, las fotos del pasado y los mensajes de afecto abiertos al público son el reflejo de una historia que, lejos de repetirse, supo encontrar nuevos caminos. La vida de Marcela está llena de vueltas inesperadas pero también de segundas oportunidades para empezar de nuevo, celebrar y acompañarse desde otro lugar.