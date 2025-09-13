María Valenzuela contó que está en juicio con Rodolfo Ranni: “Me hizo mucho daño, yo al Tano lo quería y me enfermé”

María Valenzuela y Rodolfo Ranni

El regreso de María Valenzuela a los escenarios se materializará con el estreno de Viudas e hijas, una comedia que debutará el 17 de septiembre en el teatro Multitabaris. La actriz, tras atravesar un período de internación y superar un cuadro de estrés y angustia, se muestra entusiasmada por esta nueva etapa profesional. “No es menor en este momento tener trabajo, así que feliz de la vida en ese sentido”, expresó Valenzuela durante una entrevista con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina por Radio LaOnceDiez.

La oportunidad de volver a actuar representa para Valenzuela un motivo de gratitud, especialmente hacia Juan Manuel Caballé, productor de la obra. “Le agradezco infinitamente a Juan Manuel Cavallé, que es amigo y productor de esta obra, que me cedió su mano para subirme al escenario y hacer nuevamente lo que sé hacer, que es actuar”, afirmó.

La última vez que lo iba a hacer, finalmente quedó desafectada del elenco en una situación poco clara. Valenzuela había sido anunciada como protagonista de La noche de la basura, pero diversos rumores circularon sobre posibles desacuerdos en el elenco. Rodolfo Ranni, el otro protagonista, señaló en su momento que la producción le informó que la decisión fue de la actriz: “Me dijeron ‘la decisión fue de ella, dijo que no podía seguir’ y ahí convocaron a Graciela (Pal). Y para mí fue una alegría enorme”.

María Valenzuela regresará al teatro en Viudas e hijas

En la entrevista, Catalina Dlugi abordó el tema, revelando un conflicto judicial que Valenzuela mantiene con El Tano Ranni, conocido como el Tano. La actriz fue escueta en su respuesta: “Eso está en la justicia y no es momento para hablar. En este momento, siendo un tema tan delicado y yo estando frágil, prefiero que eso lo maneje la abogada. Hubo una primera instancia y no se presentaron y ahora van a pedir una segunda. Veremos adónde llegamos y cómo termina esto. Pero la verdad, la verdad más verdadera es que me destrozó. Me hizo mucho daño, mucho daño porque yo al Tano lo quería y lo conozco de toda la vida, y me hizo mucho daño. Es más, me enfermé”.

Valenzuela destacó el respaldo recibido por la Asociación Argentina de Actores: “Me apoyan. Tengo a la abogada de Actores que está con este tema conmigo desde el día cero ayudándome. Así que, bueno, veremos en qué queda todo”.

La actriz tuvo varios episodios de internaciones relacionadas a su salud mental en los últimos tiempos. A fines de 2024, la actriz ya había atravesado una internación por estrés y angustia, situación que la llevó a decidir su propio ingreso a una clínica. Aunque en esta ocasión se especuló con un diagnóstico de depresión, no hubo confirmación oficial. Y este año, su salud volvió a ser noticia. En mayo, fue internada en el Sanatorio de la Trinidad y posteriormente trasladada a un centro de salud mental.

En la charla con Catalina Dlugi, la actriz contó que habló con Ricardo Darín, de quien estaba distanciada

El vínculo con Ricardo Darín también fue tema de conversación. En 2014, Valenzuela había manifestado en Intrusos que la relación con el actor se había enfriado: “Éramos hermanos. Creo que hay un Ricardo Darín antes de Susana Giménez y después de Susana Giménez. Algo se modifica porque Ricardo empieza a abrirse tanto de mí como de otros compañeros amigos que teníamos en común”. En esa ocasión, la actriz recordó: “Cuando fue el derrame de Malena me llamó por teléfono para ver cómo estaba, me ofreció dinero y se lo agradecí. Cuando volvió de España nunca averiguó mi número para preguntarme cómo estaba Malena y cómo había quedado, cómo estaba yo. Él dice que es mi amigo y no tiene mi número de teléfono, ni yo él de él”.

Por su parte, Darín respondió en diálogo con AM: “No sé exactamente a qué se refiere, yo la quiero, no sólo a ella, quiero a sus hijos, a su familia. Nos criamos juntos. No va a encontrar una respuesta negativa de mi parte”. El actor añadió: “Ella se puede acercar y decirme lo que le pasa, me gustaría saberlo. Ella dice que no somos amigos porque no tengo su teléfono, pero no tengo su número de teléfono porque la última vez que me la crucé, estuve a punto de pedirle el número de teléfono y ella, pobre, no se dio cuenta que no me saludó, y siguió de largo. Ahí hubiese tenido la posibilidad de pedirle el teléfono”.

Consultada por Dlugi sobre un posible reencuentro, Valenzuela explicó: “No, todavía no, porque él estaba filmando, pero pudimos hablar por teléfono y quedamos en que íbamos a tomar un café para charlar y limar cosas que todavía están ahí y que tenemos que hablarlas, simplemente tenemos que hablarlas y llegar a un acuerdo”. Sobre el tono de la conversación, detalló: “Él estaba muy serio cuando habló conmigo. Estaba como preocupado. Claro, yo estaba internada cuando hablé con él y se le notaba una, una nota de preocupación. Yo le hablaba en joda y le decía: ‘Qué lindas manos tenés’, que él odia sus manos. Y él no respondía, él me hablaba, me hablaba serio, como si estuviera realmente preocupado por mí”. Valenzuela consideró que el reencuentro podría ser positivo: “Yo creo que el encuentro puede llegar a ser muy lindo y muy feliz”.