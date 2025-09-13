La preocupación de dos exparticipantes de Gran Hermano por la salud de Thiago Medina: “Tiene un corazón de oro”

La Emocion De Big Ari Al Hablar De Su Tiempo Junto A Thiago Medina

Tan solo un día después de su accidente, la angustia y la preocupación rodean al circulo íntimo de Thiago Medina. El último parte médico del joven, comunicado por el hospital en el que se encuentra internado, dio cuenta del estado crítico en el que se encuentra. En ese marco, otros dos exparticipantes de Gran Hermano, compañeros del joven en la casa, manifestaron su tristeza por la situación y expresaron su cariño por la expareja de Daniela Celis.

Uno de los primeros exjugadores en hablar públicamente fue Big Ari, quien compartió extensas semanas en la casa junto a Thiago en la edición 2022. “No puedo creer que estemos hablando de esto, una locura. Es fuerte el tema, hablé con la hermana de Thiago, lo único que está pidiendo es cadena de oración más allá del credo o religión. Él está estable, pero el pronóstico es super reservado”, comenzó diciendo el excompetidor del reality en diálogo con TN.

Big Ari Mostro Su Angustia Por La Situacion Que Vive Thiago Medina

Luego, Ariel recordó cuándo fue la última vez que cruzó mensajes con Medina: “Con Thiago hablé hace un mes, cuando entraba a Cuestión de Peso (eltrece), me decían que Thiago no paraba de llamarme. Yo vivo en Berazategui, ellos en Moreno, no nos vemos ahora con la vorágine de laburo, pero sí nos hablábamos, es un bebote, un divino, no puedo creer que le haya pasado esto”.

En ese diálogo, Big Ari resaltó los valores de Thiago y su trato como persona: “Thiago es un pibe bueno, que nunca se metió con nadie, que nunca habló mal de nadie, generoso, amoroso, buen padre. Con toda la vida por delante. La última vez que estuvo personalmente con él fue cuando bautizó a las gemelas. Es alguien en quien podés confiar. Es muy bueno como influencer y en el streaming, es un pibe que labura, positivo, feliz”.

El exparticipante resaltó los humildes inicios de Medina y cómo aprovechó su paso por la casa para cambiar su vida y la de su familia: “Gran Hermano te cambia la vida, y a Thiago se la cambió, y en forma subsecuente a toda su familia. Me acuerdo que consiguieron trabajos, equipar su casa. En una charla él me dijo que cuando llovía se acordaba de lo que le llovía adentro de su casa”.

Alfa de Gran Hermano contó su preocupación por la salud de Thiago Medina

Por otra parte, otro de los personajes que también se pronunció fue Alfa. El excompetidor comenzó su charla con Crónica Tv contando la angustia que sentía por esta situación: “Estoy sin dormir, no pude pegar un ojo, no pude sacarme la imagen de Thiaguito, me puse a ver imágenes de aquella época, recé a mi manera para que salga de esta. A Thiago lo quiero mucho, en la casa yo le ponía las gotitas cuando tenía los oídos infectados. A mi me enseñó muchas cosas Thiago, detrás de toda persona hay una historia”.

En la misma línea que Big Ari, Alfa resaltó los valores de Medina como compañero: “Es un tipo buenísimo, tiene un corazón de oro. Yo era el jovato de la casa, me divertía con los chicos, a muchos los trataba como mis hijos. Yo tengo moto, manejo desde los 6, un impacto de ese tipo, con una moto a 40 km es mortal. Él venía despacio, ese tipo (el conductor del auto) es un demente”.

Por último, Alfa analizó las imágenes del choque de Thiago y habló sobre la experiencia que tenía el joven sobre la conducción en moto: “El impacto de él es todo contra el auto. Thiago me había contado que una sola vez haba manejado una moto hasta el mercado central con un amigo. No era motociclista. Lo que queda es rezar, el golpe es muy fuerte, las lesiones internas son muy grandes, la única esperanza es que es un tipo joven, sano, que la juventud y la fuerza física de él lo saquen de esto. Frenó contra el auto, arriba le pega el con el pecho y vuela”.