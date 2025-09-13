Teleshow

El desgarrador llanto de Daniela Celis a la salida del hospital donde está internado Thiago Medina

La exparticipante de Gran Hermano lo acompaña minuto a minuto en el centro de salud de Moreno luego del accidente que tuvo la noche del viernes

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El llanto de Daniela Celis a la salida del hospital en el que está internado Thiago Medina (Video: Crónica TV)

El 12 de septiembre, un grave accidente de tránsito alteró la vida de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022. El joven circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en la zona de Moreno, cuando sucedió el siniestro que lo dejó en estado crítico. La noticia rápidamente generó preocupación y mensajes de apoyo entre seguidores y familiares, ya que la magnitud del hecho derivó en una situación médica de extrema gravedad.

Actualmente, Medina permanece hospitalizado y enfrenta un cuadro complejo. Según la información difundida por su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, a través de su cuenta de Instagram, los médicos detectaron afecciones de consideración: uno de sus pulmones se encuentra comprometido, también el riñón, y fue necesario extirparle el bazo como parte de las intervenciones para intentar estabilizar su cuadro.

El entorno emocional que envuelve al joven evidencia el impacto que el accidente tuvo en quienes lo rodean. Crónica TV registró una de las postales más dolorosas tras el siniestro: Daniela y Camila Deniz, reconocida también como “Camilota”, se retiraron del hospital en un afectuoso y contenido abrazo, evitando dar declaraciones a la prensa. Apenas unos metros más adelante, ambas no pudieron contener el llanto y atravesaron abiertamente la angustia, exponiendo el dolor y la incertidumbre que atraviesa el círculo íntimo de Medina ante la posibilidad de un desenlace incierto.

El posteo de Daniela dando información acerca de la salud de Thiago

Promediando la mañana del sábado, se conoció la primera información oficial. El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dio a conocer el parte médico sobre la salud del influencer.

“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del comunicado.

“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa el documento al que accedió Teleshow. Por último, concluye en que “las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.

Esta fue la primera comunicación oficial desde que trascendió el accidente protagonizado por Medina, que ocurrió entre las 20.30 y las 21 del viernes, en la intersección de San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

El mensaje de Cami, la hermana de Thiago

La noticia del accidente llegó en medio de la noche, de la mano de Ángel de Birto en LAM (América). “La noticia que les decía es bastante delicada. Nos enteramos en el corte, tuvo un accidente terrible Thiago Medina, el participante de GH, tan conocido, el ex de Pestañela, el hermano de Camilota, un accidente automovilístico. Está con pronóstico reservado. Internado en un hospital de Moreno y con pronóstico reservado”, comenzó diciendo el conductor.

En la misma línea que el periodista, Pepe Ochoa agregó: “Así es, fue hoy más o menos a las ocho de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Recién traté de chequearlo con Dani, con Pestañela y literalmente sus palabras fueron: “Por favor, recen mucho, hagamos una cadena de oración””.

Así las cosas, de Brito dio paso a la palabra de Pestañela: “A ver, ¿tenemos el audio de lo que nos dijo?”, a lo que, segundos después, se escuchó la voz de la joven con suma angustia: “Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”.

“Bueno, estaba obviamente muy consternada porque el pronóstico es reservado, como le decimos. Saben que cuando el pronóstico es reservado es un estado delicado de salud. Fue un accidente muy fuerte, como contábamos recién, voló por arriba del auto. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó, qué provocó ese accidente, si una mala maniobra de del auto que iba adelante o si se lo comió”, relató el conductor del programa.

