Teleshow

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración

El joven fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir un accidente automovilístico. Los mensajes de Juli Poggio, Alfa, Marcos Ginocchio y otros compañeros en la casa

Guardar
Thiago Medina
Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un accidente automovilístico el viernes por la noche y según las primeras informaciones se encuentra en grave estado y pelea por su vida. El joven circulaba con su moto por la localidad de Moreno cuando colisionó con un vehículo y fue hospitalizado de inmediato.

La noticia empezó a circular en LAM y Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, fue quien lo ratificó a través de sus redes sociales. Actualmente, Medina presenta un cuadro delicado luego de ser operado en el hospital y sus seres queridos convocaron a una cadena de oración.

Pestañela, como se la conoció en el reality, estuvo a su lado desde que se enteró del accidente y fue narrando las novedades de la salud de su ex. En la mañana del sábado, informó que Medina fue operado y que aguarda que su evolución sea positiva: “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

El pedido de Nacho Castañares
El pedido de Nacho Castañares

En cuanto al cuadro de su expareja, aseguró que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora". Por último, dedicó un mensaje a la comunidad en las redes sociales, que sigue minuto a minuto la salud del joven. “Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias”.

A medida que empezó a circular la noticia, se fueron conociendo las voces de los antiguos compañeros de reality. Julieta Poggio mostró una foto junto a Thiago, ambos sonrientes, y la leyenda: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”. Nacho Castañares, se manifestó en el mismo sentido, con un texto en letras blancas sobre fondo negro: “Cadena de oración para Thiago porfa”. Cabe mencionar que ambos son grandes amigos de la expareja, al punto que son los padrinos de una de las gemelas.

Juli Poggio, gran amiga de
Juli Poggio, gran amiga de Thiago

Walter Alfa Santiago compartió una foto de ambos en la casa más famosa del país y un mensaje con su estilo: “Thiaguito... Ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”. Otro de los que se manifestó fue Maxi Giúdici, quien escribió: “¡Acá estamos rezando por vos hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todo por Thiago", apuntó.

En medio de tanto dolor y desconcierto, el ganador de dicha edición, Marcos Ginocchio, fue víctima de una supuesta fake news, ya que estuvo circulando una historia de Instagram en la que hacía referencia al fallecimiento de Thiago. El salteño reposteó una publicación de la cuenta de La Criti aclarando la situación y le dejó un sentido mensaje a su antiguo compañero: “Recemos por Thiaguito y apoyemos mucho su familia, por favor”.

Alfa también se acordó de
Alfa también se acordó de Thiago Medina
El posteo y la aclaración
El posteo y la aclaración de Marcos Ginocchio
De Maxi Giúdici para Thiago
De Maxi Giúdici para Thiago Medina

La noticia del accidente de Thiago Medina fue difundida en LAM, donde compartieron un audio de Daniela Celis confirmando el hecho y expresando la gravedad del mismo. "Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”, dijo la influencer con la voz visiblemente afectada.

“Obviamente, se la escuchó muy consternada porque el pronóstico es reservado, como le decimos”, interpretó el conductor Ángel de Brito. “Saben que cuando el pronóstico es reservado es un estado delicado de salud. Fue un accidente muy fuerte, como contábamos recién, voló por arriba del auto. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó, qué provocó ese accidente, si una mala maniobra del auto que iba adelante o si él se lo comió”.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela CelisGran Hermano

Últimas Noticias

Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”

El joven circulaba a bordo de su moto cuando protagonizó el siniestro y fue hospitalizado de urgencia. Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, dio detalles de su salud

Operaron a Thiago Medina luego

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Alias “El Colo”, a este joven rosarino de 22 años que tiene 400 mil seguidores, le gusta escandalizar. Invitado a Nacidos en Redes, dice: “Yo pasé por ochenta mil psicólogos, porque, claro, jugaba con las Barbies, me ponía polleras y mis papás decían ‘¿qué pasa acá?’“

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Teleshow conversó con el presidente de APTRA, que comparte su sentir ante los cuestionamientos y revela cómo vive la presión mediática y social en cada edición de los premios más esperados

Luis Ventura responde a las

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

Una infancia marcada por la marginalidad, la pérdida familiar y la responsabilidad de ser tutor de su hermana forjaron su personalidad. Hoy, convierte el rechazo en ovaciones y su pasado en un futuro sobre los escenarios

Nicolás Behringer, de vivir en

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

En medio de la dulce espera, la influencer subió el video de la reacción de Toribio y Belisario ante la llegada de su bebé

El emotivo momento en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El riesgo país argentino se

El riesgo país argentino se acercó al de Bolivia y superó a los de Congo, Kenia y Pakistán

Cumple años el billete de $100 con la cara de Evita: qué se podía comprar cuando salió y qué ahora

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Chocó su camioneta contra un auto estacionado en Villa Crespo: intentaron hacerle 8 veces el test de alcoholemia y no pudieron

Temperaturas agradables y chaparrones: qué dice el pronóstico del tiempo para el AMBA este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA
“Centinela oriental“: Polonia confirmó el

“Centinela oriental“: Polonia confirmó el inicio de la iniciativa militar de la OTAN en su flanco oriental para hacer frente a la amenaza rusa

En medio de su lucha contra el narcotráfico, EEUU evalúa si recorta la ayuda a Colombia por el auge de la cocaína

El papa León XIV recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Trump ante el Vaticano

Erdogan intensifica la persecución contra la oposición en Turquía: detuvieron a otro alcalde socialdemócrata en Estambul

Cuáles son las alternativas judiciales que le quedan a Jair Bolsonaro tras ser condenado por golpismo

TELESHOW
Operaron a Thiago Medina luego

Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”