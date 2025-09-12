Matías Martin confirmó que se hizo una vasectomía y contó la razón detrás de su decisión

Matías Martin reveló que se hizo la vasectomía y contó la razón detrás de su decisión

A poco de oficializar su separación de Victoria De Masi, Matías Martin sorprendió al anunciar un impactante cambio en su vida. Tras días de reflexión, el conductor tomó la decisión de someterse a una vasectomía. La revelación espontánea, que se dio durante su programa radial, y captó la atención tanto de sus oyentes, quienes destacaron la naturalidad y claridad con la que el conductor expuso su decisión personal.

Poco después, la figura de la radio fue consultado por el equipo de Desayuno Americano (América), quienes le preguntaron las razones detrás de esta decisión. “Voy a cumplir 55 años, tengo tres pibes y me parece que ya está”, afirmó el periodista relatando por qué no quiere volver a ser padre.

Ante la consulta de cómo había tomado la decisión, Martin respondió: “Los llamé a mis amigos porque estaban muy cebados con el tema, ya que me lo venían recomendando. Y les dije que me pasen el número del doctor”. En cuanto a la charla con el especialista, el comunicador relató: “Fui con el profesional y lo hice. Tardé media hora y no sentí dolor. Lo primero que tenés que hacer es un prequirúrgico, como cualquier operación. Después vas, te cortan los dos cablecitos y después hay que hacer un análisis para certificar que ya no hay más espermatozoides”.

Matías Martin contó cómo fue el proceso para realizarse la vasectomía (@matiasmartin)

Así las cosas, el movilero le preguntó a Matías si recomendaba la operación. Fue entonces cuando el entrevistado hizo una reflexión: “Cuando yo fui padre a los 29 años, había una paternidad muy deseada. Ahora es una tendencia mundial en la que se espera más. Es más normal tener el primer hijo a los 40/45 año. De hecho, hay más gente sola que con familia en la ciudad. Hay un montón de estadísticas que respaldan estos datos”.

En su reflexión, el conductor de radio también relató una charla íntima que tuvo con el especialista, en la cual detallaba cómo más jóvenes se inclinan por esta decisión: “Me contó el doctor que fue un chico de 17 años a pedirle de hacer la operación. Le dijo que no. ‘Vení cuando seas mayor de edad, ahora no te vas a hacer’, le dijo el doctor. Es verdad que mucha gente joven elige hacerse la vasectomía, no es mi caso”.

Durante su explicación, Martin también reveló que dialogó con Alberto Cormillot para consultarle por el procedimiento, teniendo en cuenta que fue padre a los 83 años. “Le pregunté a Cormillot si se haría una vasectomía y me dijo que no, me contó el proceso que realizó para ser padre a su edad, muy piola también”.

Teniendo en cuenta su reciente separación de la periodista De Masi, la figura de la radio negó que su decisión estuviera relacionada con la nueva etapa de su vida. “¿Qué va a tener que ver? ¿Por qué? No, cero. Es una decisión personal, no está involucrada ninguna otra persona”.

Matías Martin confirmó su separación de la periodista Victoria De Masi

A finales de agosto, tras seis meses después de haber hecho pública su relación, Martin y De Masi le pusieron punto final a su historia de amor. La primera en hablar acerca de esto fue Victoria, al aire del programa de Romina Manguel. “Le mandamos un beso grande a Matías Martin, tu pareja, vos tenés un perfil bajísimo”, le dijo Romina con simpatía y una sonrisa en el rostro. Sin embargo, De Masi aprovechó el pie para dar la noticia de la separación: “Sí, le mandamos un beso, pero yo me separé de Matías hace unos meses largos”.

El cruce generó un instante de incomodidad al aire. Manguel reconoció no estar al tanto de la ruptura: “Ok, no me había enterado de esa, me la perdí. No le mandamos un beso entonces, ¿para qué hablé?”, expresó entre risas, intentando distender el clima. De Masi, por su parte, optó por la claridad y el respeto hacia su expareja: “Sí, está todo bien igual, nos queremos y lo quiero muchísimo, yo lo respeto mucho”.

Tras la revelación de Victoria De Masi en Radio con Vos, Matías también se pronunció públicamente sobre el final de la relación, esta vez durante una intervención en el ciclo televisivo A la tarde (América TV). Frente a la consulta directa sobre su situación sentimental, el periodista confirmó la separación y resaltó los valores que mantiene respecto a su ex pareja: “Sí, hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la admiro, la respeto, es alguien muy importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida. Nos separamos hace un montón, no hay nada para contar, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto, mi cariño hacia ella para siempre”.