Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Luck Ra se emocionó en La Voz Argentina (Telefe)

La más reciente emisión de La Voz Argentina 2025 dejó una de las escenas más emotivas del certamen cuando Luck Ra, reconocido cuartetero y coach del programa, no pudo contener las lágrimas tras la actuación de Nicolás Behringer, el músico callejero que forma parte de su equipo.

El vínculo entre ambos, forjado a lo largo de la competencia, se hizo visible en un momento que conmovió tanto al público como a los propios protagonistas. Durante el segundo round del concurso, Nicolás Behringer interpretó “Nunca lo olvides”, tema de Airbag, y al finalizar su presentación, solicitó unos instantes para dedicar su actuación.

Luck Ra y Nicolás Behringer, emocionados

El participante, cuya historia de vida ya había tocado a miles por la pérdida temprana de sus padres y la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, expresó: “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”, según se vio en la transmisión de Telefe.

La reacción de Luck Ra no se hizo esperar. Visiblemente emocionado, el coach cordobés compartió con el público el impacto que le generó la actuación de su pupilo. “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”, manifestó el cuartetero.

El gesto solidario de Luck Ra con Nicolás Behringer

El lazo entre ambos no es reciente. Semanas antes, Luck Ra había sorprendido a Nicolás Behringer con el obsequio de un teléfono celular, un gesto pensado para facilitarle el trabajo en sus redes sociales y potenciar su carrera. La entrega de este regalo fue mencionada por el propio Behringer, quien agradeció públicamente el apoyo recibido. “Lo que hiciste fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”, respondió el participante a Luck Ra en el programa de Telefe.

La historia de Nicolás Behringer y su relación con Luck Ra se ha convertido en uno de los relatos más destacados de la temporada, evidenciando cómo el certamen trasciende la competencia musical para convertirse en un espacio de contención y oportunidades para quienes participan.

Luck Ra se conmovió con la actuación de Nicolás (Prensa Telefe)

Reconocimientos a los jurados

Un episodio inesperado marcó la reciente entrega del Premio Konex a los coaches de La Voz Argentina, cuando una intervención espontánea de Luck Ra alteró el desarrollo habitual de la ceremonia y generó un momento de tensión en el estudio. La distinción, que reconoce a figuras sobresalientes de la música popular argentina, fue otorgada en el propio set del programa debido a la imposibilidad de los jurados de asistir al evento oficial.

La entrega del diploma al mérito reunió a Luck Ra, Lali, Soledad Pastorutti y Miranda!, quienes recibieron el galardón de manos de Alejandro Lerner y Sandra Mihanovich, presidentes del jurado de los Premios Konex. La ceremonia, celebrada en el estudio de La Voz Argentina, se desarrolló en un ambiente distendido hasta que, en el momento en que Alejandro Lerner iniciaba su discurso sobre el significado del reconocimiento, Luck Ra tomó la palabra sin advertir que el presidente del jurado ya había comenzado a hablar. El cantante cordobés exclamó: “Para la profe de matemáticas que decía que nunca iba a tener un diploma”, lo que provocó una situación incómoda y poco habitual en el set, que rápidamente fue sorteada con el oficio y la camaradería que se desprende en cada uno de los programas.

Los Jurados recibieron su premio Konex