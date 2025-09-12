Las imágenes de Emilia Mernes en Nueva York: besos con Duki, moda y amigos después del mp3 tour

Emilia y Duki más enamorados que nunca en las calles de Nueva York (Foto: Instagram)

Emilia Mernes compartió una serie de postales desde Nueva York mientras transita un período de descanso, tras haber dado por finalizada la gira del mp3 tour, que la mantuvo varias semanas sobre el escenario. Ahora, la cantante aprovecha para relajarse, recorrer la ciudad y documentar instantes cotidianos, encuentros con su círculo cercano y escenas urbanas que fueron conformando un diario visual diverso y luminoso. Alternando paseos por cafeterías, espacios de trabajo y registros espontáneos de la vida callejera, Emilia refleja en imágenes el contraste entre la reciente intensidad del tour y este presente de calma y descubrimiento en la Gran Manzana.

Entre las imágenes más llamativas aparecen escenarios emblemáticos y otros de la vida diaria neoyorquina. En una panadería, el escaparate se colmó de baguettes, croissants y un gran pan con el “96” grabado en la corteza. El marco, bañado por la luz natural que resaltó las texturas, incluyó detalles dorados en el vidrio mientras un empleado vestía túnica y gorro tradicional de panadero. La escena contrapuso la calidez artesanal de los panes con la rutina urbana reflejada en el cristal de la vidriera. “Si te quieres divertir con encanto y con primorrrr”, escribió en el pie de foto del carrete.

El espíritu cosmopolita se reforzó con la captura de una marquesina de teatro en la que, bajo la leyenda “TONIGHT - EMILIA SOLD OUT”, se ve a un grupo de personas haciendo fila bajo la lluvia. El asfalto mojado y las luces de la ciudad sirvieron de telón de fondo a la jornada laboral y el éxito de la argentina, mientras bicicletas públicas en primer plano sumaron autenticidad al paisaje.

La rutina continuó con escenas puertas adentro: el gimnasio de paredes espejadas, las pausas para comer y compartir, y la complicidad de amistades que marcaron el tono de la estadía. Otra postal mostró a Emilia sentada en el suelo del gimnasio con su teléfono, acompañada por Duki, que revisaba su propio móvil. Los reflejos y las luces blancas acentuaron la atmósfera de trabajo y dedicación, en una jornada equilibrada entre el ocio y el entrenamiento.

El pulso de la ciudad también apareció en imágenes junto a sus amigos en las veredas de Manhattan, en un picnic bajo árboles y rascacielos, y en caminatas grupales por senderos urbanos. La ropa informal y los gestos espontáneos resaltaron el clima distendido y la importancia de los vínculos. Una escena de picnic, con bolsas de papas fritas y frutas sobre una lona extendida, sumó color y cotidianeidad, acentuada por la luz del atardecer y la vegetación del parque.

No faltó la moda y el estilo personal de Emilia: gorras, gafas, chaquetas y accesorios se mezclaron en retratos despreocupados y detalles cuidados. En una cafetería, sentada entre carteles y neones, la artista sostuvo un sándwich y una papa frita, atenta a la conversación. En otro primer plano, una gorra con orejeras blancas y la expresión relajada de la cantante subrayaron la impronta urbana y juvenil que imprime a cada publicación.

Otras instantáneas recogieron detalles de la cotidianidad: palitos de pan junto a girasoles frescos y mensajes motivacionales en un vaso de café fueron parte del inventario visual compartido en redes. En una de las escenas captadas en edificios tradicionales, Emilia posó en un elegante vestíbulo de piedra con una chaqueta blanca, combinando sofisticación con desparpajo. El aire cálido y colorido también emergió en la imagen callejera en la que besó a un joven de chaqueta deportiva, reflejando la intimidad y los lazos dentro de la vorágine metropolitana. “Te amooo mi compañera, esta vez me gustó más NY, por más viajes juntossss”, fue el comentario que dejó el trapero en la publicación.

Las postales de Emilia Mernes desde Nueva York alternaron el bullicio de la ciudad con la calma de interiores y la espontaneidad de los encuentros con amigos. La diversidad de escenarios, el guiño a la moda y la sencillez de los momentos compartidos reflejaron la autenticidad y el espíritu cosmopolita de la artista, consolidando su presencia como referente en redes sociales y mostrando, mediante imágenes, el pulso cotidiano de una gran ciudad vista desde una mirada personal.