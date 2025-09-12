La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

Tensión y humor en Ahora Caigo tras fuerte cruce entre Barassi y participante

Una inesperada reacción del actor y conductor Darío Barassi marcó la jornada en el programa Ahora Caigo, cuando solicitó la eliminación inmediata de una participante tras un intercambio que escaló en tensión y humor. El episodio que se vio en la pantalla, se desencadenó luego de que Flor, una de las concursantes, se refiriera a él con un apodo que el presentador no toleró, generando un momento de incomodidad en el estudio.

Momentos de humor en el programa de Darío Barassi

Durante la emisión, la participante ya había protagonizado un cruce anterior con el conductor. Tras perder un duelo, la jugadora le dirigió un insulto, lo que llevó al conductor a pedirle a la madre de la joven que la reprendiera. La situación se intensificó cuando, en medio del programa, la joven exclamó: “Gordo, me están bardeando acá”.

Ante esto, Barassi respondió de manera contundente: “Gordo, las pelotas. Me llamo Barassi”, e inmediatamente solicitó la caída de la concursante con un enfático “Sacala, sacala”, que alteró la dinámica del programa.

Darío Barassi jugando con el humor en su programa

El clima en el estudio se mantuvo cargado, aunque el conductor retomó su habitual tono humorístico en otros segmentos. Por ejemplo, cuando detectó que uno de los participantes, identificado como el número ocho, observaba de reojo a una de sus compañeras, Elu, quien había compartido que busca pareja y describió las cualidades que espera en un hombre: “Que sea atento, que sea compañero...”.

El conductor interrumpió la escena y, dirigiéndose al jugador, le pidió: “Pará, número ocho, pará de mirar, por favor”. El participante, entre risas y algo avergonzado, replicó: “Pará que está mi familia”, señalando a la tribuna.

Estos episodios reflejan el estilo directo y espontáneo de Darío Barassi al frente de Ahora Caigo, donde los intercambios con los concursantes suelen derivar en momentos de tensión, humor y disparates en partes iguales.

Un sketch con aroma familiar

Darío Barassi habló sobre su esposa

Un momento de humor y sinceridad marcó la reciente emisión de Ahora Caigo, cuando Darío Barassi sorprendió al público y a sus compañeros al compartir una anécdota personal en pleno programa.

El conductor, conocido por su estilo espontáneo, sorprendió al mostrar una fotografía en la que aparece junto a su esposa Lucía Gómez Centurión y sus hijas Emilia e Inés, y acompañó la imagen con un comentario que desató risas en el estudio: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”, expresó sin rodeos en pleno programa.

Darío Barassi sobre su esposa: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”, expresó sin rodeos en pleno programa

La escena se desarrolló después de que la productora Luli Latorre le hiciera una broma al conductor, cuestionando en tono jocoso la elección de su pareja. “No se entiende cómo tu mujer te elige”, le dijo Latorre, lo que motivó la respuesta de Barassi y generó una reacción inmediata de carcajadas entre los presentes en el estudio.

El conductor aprovechó la ocasión para relatar que, al tomarse la foto familiar, decidió recostarse en el suelo con la intención de verse más delgado, un detalle que compartió entre risas con el público y el equipo del programa. El gesto de Barassi hacia la imagen familiar no se limitó al humor.

Antes de guardar la fotografía en la solapa de su saco, el conductor expresó un mensaje cargado de afecto y romanticismo: “Las amo”. Este instante, que combinó la comicidad característica de Barassi con una muestra de ternura hacia su familia, se transformó en uno de los pasajes más destacados del ciclo, y como es habitual, Darío no deja de sorprender con sus ocurrencias.

Darío Barassi y toda su familia

La interacción entre Barassi y sus compañeros, sumada a la reacción del público, evidencia la capacidad del conductor para alternar entre el humor y la emotividad, consolidando definitivamente su estilo distintivo en la conducción, en este caso de Ahora Caigo, que se emite por El Trece.