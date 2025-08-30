Trabaja en un sex shop, fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi con un regalo

El estudio del programa Ahora Caigo vivió un momento fuera de lo común en la pantalla de Eltrece con la presencia de Solana, una participante de 31 años. Todo comenzó cuando Darío Barassi, fiel a su estilo, comenzó a hacerle preguntas a la competidora. Fue entonces que la joven reveló que era dueña de un sex shop, lo que atrajo la atención del conductor, generando un divertido momento que se volvió viral.

La interacción entre Solana y Barassi marcó la dinámica del episodio, generando un ambiente distendido y humorístico. Desde el inicio, la relación entre ambos se desenvolvió con soltura, dando lugar a bromas y complicidad ante las cámaras. Solana aprovechó la ocasión para llevar la esencia de su emprendimiento al set, lo que aportó un condimento inusual a la rutina tradicional del concurso. “¿Cómo andas Solana? Estás desnuda, por favor, soy un hombre casado, contanos quién sos”.

“Soy Solana de La Plata, tengo 31 años, soy dueña de un sex shop, traje un montón de cosas, traje para Luli también”, comenzó diciendo la joven, mientras Barassi se dirigía a donde estaba la hermana de la competidora, Delfina, para ver los regalos. Segundos después, la figura de la televisión dijo: “Ah, pará la hermana la conozco, estuvo jugando. La lencería comestible que estaba exquisita, me la comí yo mismo anoche. A ver, ¿qué me trajeron? Dios Luli, ¿qué van a sacar?”.

La reacción de Darío Barassi al ver el regalo que le había llevado una participante dueña de un sex shop

Tras unos instantes de misterio, y mientras quitaba el papel de uno de los regalos, la hermana de Solana comentó: “Es un masajeador”. Sorprendido, y con la idea de encontrarle una similitud con otro objeto, Barassi contestó: “Es un micrófono chicos”.

Luego, la hermana de la participante, que se encontraba en la tribuna, continuó sacando otros presentes. Al ver el objeto de color amarillo, el conductor agregó: “Este es un succionador, lo puedo poner como un patito en la noche. Es un patito, mirá, tiene alitas. ¿Es la comestible esta?”. Siguiendo con el divertido momento, Delfina le dio otra bolsa al comunicador y explicó: “No, tomá. Y hoy que dijiste una sunga, para cuando haga mucho calor”.

Al ver la prenda, Barassi no pudo ocultar su sorpresa. Mientras su productora lo alentaba a probársela, Darío expresó: “Pero no entro acá chicos, no entro. No voy a entrar, la voy a romper. Ay, por favor. Bueno, entró. Pará, dame la billetera. ¿Dónde quedó el patito? Ay el patito. ¿Qué más tengo? La lencería comestible. Gordita, hoy tenemos fiesta. Ah, despacito porque se desarma. Esta buenísimo, me divierten estas cositas, hay fiesta esta noche”.

Darío Barassi descubrió que una participante "icardió" a su mejor amiga y se la cobró al aire

Otro divertido momento se vivió en el estudio de Ahora Caigo días atrás, cuando Darío Barassi descubrió que una participante le “robó” el novio a su mejor amiga.

La secuencia comenzó cuando Carla acudió al programa acompañada de su esposo Diego. La curiosidad de Barassi lo llevó a preguntar cómo se habían conocido, y la respuesta desató una serie de confesiones. “Tenemos una amiga en común, Nati”, relató Carla, lo que motivó al conductor a bromear con Diego: “¿Te comiste a Nati vos?”. La respuesta de Diego, primero negando y luego admitiendo entre risas, dejó a Barassi perplejo: “No... bueno, sí”. El conductor, sorprendido, se dirigió a la tribuna para profundizar en la historia: “¡No, pará! Yo estoy hablando de una historia de amor y vos te comiste a la piba que los presentó. ¡No entiendo!”.

La trama se fue aclarando a medida que Diego explicó: “Y sí, es una historia de amor. Yo salía con Nati...”. Barassi, sin perder el ritmo, interpeló a Carla: “O sea, ¡vos le robaste el novio a Nati!”. Carla intentó defenderse: “¡No! ¡No! ¡No fue así!”. Diego aportó más detalles sobre el inicio de la relación: “La agregué a Carla a Facebook para saber qué onda, si de verdad Nati quería salir conmigo”. Carla, por su parte, justificó la situación por la juventud de todos los involucrados: “Éramos muy chicos...”. Barassi, fiel a su estilo, la interrumpió: “¡Callate la boca vos, atorranta!”.