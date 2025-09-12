Teleshow

El motivo por el que Alex Caniggia se fue de viaje a Italia: “Hay niveles”

El mediático compartió en redes sociales su traslado a Europa para nuevos proyectos, desmintiendo rumores sobre su inactividad profesional y defendiendo su carrera ante cuestionamientos públicos

Sol de María

Por Sol de María

Alex Caniggia viajó a Italia para cumplir compromisos laborales y responder a críticas sobre su carrera profesional (Video: Instagram)

Alex Caniggia protagonizó en las últimas horas un viaje que volvió a colocarlo en el centro de la escena. El motivo central del desplazamiento fue “laburar en Italia”, según comunicó él mismo a través de su Instagram, donde compartió mensajes y fotos desde el aeropuerto y a bordo de un vuelo internacional junto a su representante, Fabián Esperón.

El viaje, relatado paso a paso a través de las stories de Instagram, fue acompañado por diversas frases, típicas del influencer conocido como El Emperador: “Sigan pensando que no laburo, que me la rasco y me mantiene mi viejo. Ridículos barats, saludos. ¡Nos fuimos!”, escribió, explicitando la molestia que le provocan los comentarios sobre su presente profesional. Esta consigna fue respaldada con imágenes que lo muestran tanto en el aeropuerto como en la cabina business del avión, junto a su representante Fabián Esperón, con quien mantiene una alianza laboral vigente.

El influencer compartió en redes
El influencer compartió en redes sociales detalles de su viaje y defendió su actividad mediática ante cuestionamientos públicos

En otra de las fotos, puede leerse: “No barats, a laburar a Italia. ¡Qué tipo internacional! Lo que se viene, hay niveles y niveles”, frase acompañada de una bandera italiana. Este itinerario responde a compromisos relacionados con la carrera mediática de Caniggia en Europa y, particularmente, simboliza una respuesta a quienes lo acusan de no tener actividad profesional propia.

El ex participante de realities como Gran Hermano VIP en España y El Hotel de los Famosos en Argentina, complementó su descargo con una tercera postal del avión, reforzando su argumento: “Otro viaje más de mi vida. Sigan hablando, yo sigo facturando. Nos fuimos”.

Fabián Esperón, representante de Caniggia,
Fabián Esperón, representante de Caniggia, lo acompañó en el viaje y fue mencionado en polémicas declaraciones de Melody Luz

Alex Caniggia no solo concentra su agenda en proyectos televisivos. En el último tiempo, sumó participaciones en programas internacionales, incluido un reciente viaje a China con su hermana Charlotte Caniggia para grabar entregas de Por el Mundo, ciclo que conduce Marley para Telefe. Este encuentro no estuvo exento de polémica, ya que ambos estaban peleados, pero volvieron a reconciliarse durante el viaje.

La polémica alrededor de la figura de Caniggia no es nueva. En publicaciones anteriores, Alex ya había generado debate al ofrecer recomendaciones poco ortodoxas a sus seguidores: “No trabajen de 8 a 5”, afirmó, argumentando que ese formato conlleva una vida de “esclavitud”.

El influencer documentó su salida
El influencer documentó su salida del país y reafirmó su actividad laboral, mientras enfrenta comentarios sobre su independencia económica y suma compromisos internacionales en televisión

Recientemente, Melody Luz en el canal de streaming Bondi Live dejó frases que no pasaron desapercibidas, especialmente cuando se refirió al entorno profesional de su pareja. La bailarina no dudó en expresar su opinión sobre Fabián Esperón, el representante del mediático: “A él le encanta cholulear. Nadie lo necesita. Él va porque quiere figurar”, afirmó, dejando en claro su postura sobre el rol del manager, que estableció una relación reciente con Alex Caniggia.

En medio de la conversación, Melody también compartió detalles sobre su experiencia personal con Esperón. Relató que el manager intentó atribuirse logros en su carrera: “Se la ha dado de mánager mío y no me ha conseguido nada. Este año, que estoy en El Principio del Fin, me dijo como que me lo consiguió él, pero después, con cosas que pasaron se lavó las manos y me dijo que solo se ocupaba de prensa”. La bailarina remarcó su descontento con la actitud de Esperón, agregando: “La gente que hace mal su trabajo y que hace alarde de que es el mejor de todos, me rompe un poco. Hay cosas de las que me quiero quejar y él se hace el desentendido”. Finalmente, aclaró su situación contractual: “Por suerte, no tengo nada firmado con él”.

Más allá de esta situación, Luz confesó que el enojo con Esperón comenzó cuando Caniggia se encontraba en Gran Hermano España. “También me enojó la vez que Alex salió de Gran Hermano de un momento a otro, yo estaba con Venezia recién salida, y en vez de decirme, mañana me voy, ¿querés venir conmigo allá a verlo a Alex?. “No, mañana me voy”, me dijo".

