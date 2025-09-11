Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante

Yami Safie brilló en Vogue Night Show

Tras su paso por La Voz Argentina (Telefe) y luego de presentar oficialmente a su novio, Yami Safdie atraviesa un gran momento personal. Fue así como este jueves, la cantante dijo presente como una de las figuras de un exclusivo evento de moda: la Vogue Fashion’s Night Out. La artista fue una de las encargadas de poner la música en la gran noche de Madrid y deslumbró con un llamativo vestido.

Frente a ella, una ola de fotógrafos disparaba con sus flashes, al tiempo que la joven lanzaba una sutil y provocadora mirada. La cantante lucía un conjunto plateado de dos piezas confeccionado con tejido metálico cubierto de pedrería brillante. El top destacaba con un diseño asimétrico y dejaba parte del torso al descubierto, con tiras que se enrollaban alrededor de la cintura y detalles decorativos en relieve en uno de los hombros. La falda larga, también de acabado brillante, tenía una abertura lateral pronunciada que dejaba a la vista la pierna izquierda. El pelo suelto y liso caía sobre los hombros y la espalda. El maquillaje era discreto, con labios en tono neutro. Así, Safdie posaba frente a un fondo blanco.

De esta manera, la intérprete de “Querida yo” se robó las miradas en el regreso del evento a la capital española. La Vogue Fashion’s Night Out transformó las calles del barrio de Salamanca en un escenario dedicado al estilo, la música y las tendencias. La edición de este año comenzó a las 20 en el cruce de las calles Ortega y Gasset como epicentro. Como novedad, la organización resaltó que la celebración se extenderá por segundo año consecutivo a la calle Lagasca, donde se instalará el escenario principal para las actuaciones musicales.

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor

Así, la VFNO se consolida como un evento referente en la agenda cultural y comercial de Madrid, una cita que atrae cada año a miles de asistentes y congrega a las principales firmas, diseñadores y figuras del sector. El programa incluye conciertos en vivo, siendo el cartel de 2025 encabezado por Yami Safdie, Marlena, Samuraï, Marina Reche y Mafalda Cardenal. El cierre de la noche estará a cargo del DJ Gerard Estadella, responsable del broche musical que marca la clausura del evento.

El evento contempla también una amplia variedad de activaciones y experiencias interactivas impulsadas por marcas participantes. Entre las actividades confirmadas se encuentran sesiones de maquillaje, propuestas de viajes y belleza, y espacios dedicados a experimentar las tendencias mediante looks con glitter y asesoramiento personalizado. La experiencia nocturna de VFNO contó, nuevamente, con el hotel Rosewood Villa Magna como sede de la reconocida Casa Vogue, que recibió la alfombra roja por la que desfilaron tanto artistas como diseñadores y profesionales vinculados al mundo de la moda y el entretenimiento.

Semanas atrás, Yami abrió la puerta a su intimidad y mostró a su nueva pareja. Nacho Augenuino fue uno de los artistas argentinos más mencionados de las últimas horas en las redes sociales. El artista publicó el videoclip de “Verte sonreír”, un tema dedicado a Safdie, una de las cantantes más populares de este momento. Ambos compartieron en Instagram una foto juntos que generó miles de comentarios y que muestra a la pareja sobre un sillón en un barco, imagen que rápidamente se viralizó y sumó reacciones de seguidores y colegas.

Yami Safdie deslumbró en un exclusivo evento de moda en Madrid

Ignacio Agustín Castro, conocido artísticamente como Nacho Augenuino o Nacho AG, construyó una carrera destacada en las principales batallas de Argentina desde que comenzó a concursar en “El Quinto Escalón” en 2015, donde con 17 años se midió con figuras como Duki y Wos. Nacido en Morón y criado entre ese distrito y el barrio Texalar, el artista encadenó presentaciones en competencias clave, como la FMS Argentina (Freestyle Master Series) y la Red Bull Batalla de los Gallos, dos plataformas que consagran talento local y proyección internacional.

Su paso por la escena de improvisación le abrió camino para definir un perfil musical propio, el cual se fue consolidando a través de grabaciones, sencillos y colaboraciones con otros exponentes del género urbano. Entre sus trabajos más recientes figuran “Atmósfera” y otras piezas interpretadas en directo en el show que realizó en Niceto Club, donde congregó a un numeroso público y compartió escenario con colegas y con su pareja, la cantante Yami Safdie.

La vida personal del artista se entrelaza con lo profesional: la relación entre Nacho AG y Yami Safdie inició hace casi cuatro años y tuvo su primer capítulo durante la pandemia, en una de las ediciones de la fiesta Bresh. En una transmisión con el streamer Santin Lotty, Nacho recordó que su vínculo comenzó con una invitación de parte de Yami y que la primera cita incluyó una comida casera, los emblemáticos ravioles de ricota y verdura. La pareja fortaleció la relación entre encuentros, colaboraciones y proyectos musicales compartidos, según lo relatado por el propio músico.

En un reciente paso de Yami por la TV española, la artista habló de los desafíos de mantener una relación a distancia debido a sus compromisos laborales, pero destacó la solidez del vínculo pese a las dificultades. “Yo tengo a mi novio en casa. Estoy hace más de un mes sin verlo”, reveló durante una entrevista en el programa La Revuelta.

La publicación de la canción “Verte sonreír”, que Nacho presentó en sus redes sociales, funcionó como bisagra en el nivel de exposición de la pareja. El tema, con letra autobiográfica, expone confesiones como: “Hace casi cuatro años te me cruzaste. Vos tan elegante y fina, yo tan vago y atorrante. Y no sé qué me viste de interesante. Es que sos arte. Y si no me creés, mirate” y “dejé de buscar el amor, solo amortiguar el momento. Y ahí llegaste como una especie de broma del tiempo”.