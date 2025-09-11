VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Viva la Familia - Virginia Demo y Delfina Casal

La charla entre madre e hija para #VivaLaFamilia comenzó con una confesión de Delfi Casal: “Me enojaba mucho con vos cuando vivíamos juntas porque no hacía nada en la casa. Hoy, que vivo sola, lo entiendo. Ahora quiero tener todo ordenado y me doy cuenta de lo que significaba”. Virginia Demo, su madre y ex Gran Hermano, no se quedó atrás y recordó que sus hijas solían dejar todo desparramado: “Llegaba de laburar todo el día y estaban tiradas en el sillón, sin haber hecho nada. Ahora me entendés”.

Ambas coincidieron en que se parecen en muchas cosas, sobre todo en el carácter fuerte y las reacciones intensas. “Somos muy reactivas, a veces demasiado. Saltamos enseguida y después nos damos cuenta de que no hacía falta”, admitió Delfi.

Virginia reveló lo que más le gustaría que su hija cambie: “Sos muy sensible, como yo. Quiero que creas más en vos, que no sufras por todo ni pienses que no te eligen. Podés con todo, pero tenés que confiar más en vos misma”.

Esa confianza mutua también se destacó en la charla. Delfi aseguró que nunca tuvo secretos con su mamá: “Siempre me diste confianza, nunca hubo algo que no pudiera contarte. A veces hasta demasiada, porque te cuento todo”. Virginia sonrió y reconoció: “Siempre quise eso, que sientas que me podés contar lo que quieras. Obvio que me enojo, pero prefiero saberlo todo”.

Cuando hablaron de hábitos difíciles de tolerar, Delfi apuntó a la intensidad de su madre: “Si no le respondo un mensaje en cinco minutos, ya piensa que pasó algo grave”. Virginia lo reconoció: “Es la misma intensidad desde que naciste, me preocupo todo el tiempo. Y aunque tengas 50, me va a seguir pasando”.

Por su parte, Virginia le reprochó a su hija las reacciones desmedidas: “Saltás por cualquier cosa, como me pasaba a mí de joven. Eso lo heredaste, y estaría bueno que las dos bajemos un cambio”.

El momento más emotivo llegó cuando hablaron del orgullo que sienten la una por la otra. “Estoy orgullosa de vos porque vas por lo que querés. Te apoyé siempre para que estudies, para que seas DJ, para que te acerques a lo que te gusta. Yo no pude hacerlo en mi juventud porque tenía que mantener la casa, pero vos sí podés y me encanta verte intentarlo”, expresó Virginia con lágrimas en los ojos.

Delfi no se quedó atrás: “A mí me enorgullece que seas la madraza que siempre fuiste. Nunca nos faltó nada. Si no tenías, lo inventabas para dárnoslo. Y ahora me emociona que te animes a salir de tu zona de confort, que pruebes cosas nuevas. Gran parte de lo que soy hoy es por vos”.

Virginia recordó lo difícil que fue criar a sus hijas trabajando tantas horas: “Yo laburaba 12 horas por día, más la feria los fines de semana. A mí me faltó de todo cuando era chica, y no quería que a ustedes les falte nada. Siempre me adelantaba a comprarles lo que necesitaban, aunque fueran boludeces. A veces pienso que no estuvo tan bien, porque nunca tuvieron que pedir nada y capaz eso no les enseñó a valorar”.

Delfi admitió que, con los años, empezó a dimensionar ese esfuerzo: “Al principio no lo valorábamos, estábamos acostumbradas. Pero cuando empecé a laburar me di cuenta de lo que significaba. Hoy lo agradezco mucho más”.

En un tono más distendido, madre e hija se animaron a soñar en voz alta. Delfi imaginó su futuro como DJ: “Me encantaría tocar en Ibiza, en una fiesta en la playa. Sería un sueño cumplido”. Virginia se rió y prometió acompañarla: “Yo voy con vos, bailando al lado. Me encantaría vivir eso juntas”.

La charla cerró con una declaración de Delfi: “Del uno al diez, estuviste un diez en mi vida. Siempre presente, incluso demasiado. No solo eras mi mamá, también la mamá de todas mis amigas. Una madraza total”.

Virginia, emocionada, concluyó: “Si algo me enorgullece es haber estado siempre. Capaz cometí errores, pero nunca les faltó amor. Y eso es lo que me queda”.