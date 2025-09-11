Sofía Jujuy sorprendió a su mamá con sus hermanas después de 9 meses sin verse: el video del reencuentro

La tierna sorpresa de Sofía Jujuy Jiménez y sus hermanas a su mamá: "Siempre juntas" (Video: Instagram)

Sofía “Jujuy” Jiménez y sus hermanas Inés y Pilar realizaron una emotiva sorpresa familiar al visitar a su mamá en Jujuy después de varios meses sin verse. El reencuentro quedó registrado en un video compartido en Instagram, reflejando el vínculo que mantienen las tres hijas con su madre.

El clip comenzó con una conversación por videollamada, realizada entre Sofía, sus dos hermanas y su mamá, en la que comentaron el tiempo que llevan sin reunirse. Su madre, llamada Silvia, consultó: “¿Y cuándo piensan venir? Hace un montón que no las veo, que no vienen por acá”, pero las jóvenes no podían decir nada, ya que la sorpresa que estaba en marcha. Tiempo más tarde, el ingreso sorpresivo de las tres hermanas en el hogar de su provincia natal desató la emoción de la familia y se escuchó, entre risas y abrazos, el grito del trío: “Sorpresa”.

En el reel que publicó la modelo, la familia compartió momentos de alegría y abrazos, con frases como “salió sorpresa para la Silvitaaaaa, te amamos y extrañábamos mucho, má” y “siempre juntas”. Los comentarios y reacciones de los seguidores no tardaron en multiplicarse, valorizando la muestra de afecto y unión mostrada por las protagonistas.

El reencuentro familiar quedó registrado en un video que Sofía compartió en Instagram, mostrando la unión del clan

La sorpresa realizada por las hermanas, también contó con la participación de Edi, el padre del clan. Recientemente, Sofía estuvo con él viajando por Chile, más específicamente, en la ciudad de Valparaíso. A través de sus redes sociales, la modelo y conductora abrió las puertas de su vida personal para narrar cómo esta experiencia inesperada se convirtió en un punto de inflexión en su vínculo familiar y en su propio camino de autoconocimiento y sanación emocional.

Sofía comenzó su reflexión con honestidad y relató: “No sé por dónde empezar… nunca imaginé que necesitaba TANTO un viaje así con mi papá. ¿Cómo es que no lo hice antes? Me pregunto. Y al mismo tiempo, siento qué bueno que se me ocurrió invitarlo”. Expresó así con claridad la sorpresa y la satisfacción que sintió por haberse animado a vivir este encuentro. “Ay Dios mío, papiiiito de mi corazón, qué lindo ser humano sos”, fueron las palabras que le dedicó a su progenitor.

En las primeras fotos se puede ver a la dupla arriba del avión a la espera de llegar a su destino, con los ojos brillantes de la emoción y grandes sonrisas. Padre e hija disfrutaron de una de las bodegas que se encuentra en la ciudad trasandina, donde hicieron una cata y posaron junto a los barriles de roble. Durante su estadía el clima los acompañó, sin embargo, no hubo sol que les permitiera meterse al mar en medio del clima fresca, apenas acercarse lo suficiente para tocar el océano Pacífico.

La sorpresa incluyó la participación de Edi, el padre, quien recientemente viajó con Sofía a Valparaíso, Chile (Video: Instagram)

El viaje forma parte de un proceso que finalmente puede transitar. “Agradezco con toda mi alma el laburo interno que vengo haciendo, haberme animado a sanar heridas de la infancia, heridas que quizás ni siquiera son mías, pero las traía. Las relaciones son tan especiales y únicas”, analizó. Además, detalló las diferencias en el vínculo con sus padres: “Había algo que no me permitía tener como la misma relación que con mi mamá, y si obvio son personas diferentes, que me generan cosas diferentes, pero que me aman con la misma intensidad, eso lo tengo clarísimo, porque lo puedo sentir en el alma”. Al mirar hacia atrás, recordó: “Quizás de niña lo idealicé tanto y esperaba que fuera de la manera que yo me imaginaba, (mi superhéroe) que por momentos me generaba enojo, o desilusión”.

Jujuy contó cómo el paso del tiempo le permitió una nueva mirada: “Pero qué regalo enorme haber crecido y hoy poder mirarte con otros ojos, Eddy de mi corazón; se siente tan lindo, tan liviano, tan sanador…”. Y reafirmó el cariño y reconocimiento hacia su papá, escribiendo: “¡Siempre supe internamente que tengo el mejor papá del mundo, que bueno que hoy lo pude reconfirmar, gracias por tu sencillez, tu nobleza, tu ternura, por tu amor! Te amo infinito pa, y perdón por si alguna vez te demostré lo contrario”.