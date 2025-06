El viaje interior de Sofía Jujuy Jiménez y su papá por Chile: “Sanar heridas de la infancia”

El viaje de Sofía Jujuy Jiménez con su papá a Chile (Video: Instagram)

En los últimos días, Sofía Jujuy Jiménez se encontró en el ojo de la tormenta tras hacer una reflexión que comenzó con una polémica frase sobre la infidelidad. Acaso para tomar distancia de esto, sorprendió a sus seguidores al compartir el relato de un viaje íntimo y transformador junto a su papá a la ciudad de Valparaíso, Chile. A través de sus redes sociales, la modelo y conductora abrió las puertas de su vida personal para narrar cómo esta experiencia inesperada se convirtió en un punto de inflexión en su vínculo familiar y en su propio camino de autoconocimiento y sanación emocional.

Sofía comenzó su reflexión con honestidad y relató: “No sé por dónde empezar… nunca imaginé que necesitaba TANTO un viaje así con mi papá. ¿Cómo es que no lo hice antes? Me pregunto. Y al mismo tiempo, siento qué bueno que se me ocurrió invitarlo”. Expresó así con claridad la sorpresa y la satisfacción que sintió por haberse animado a vivir este encuentro. “Ay Dios mío, papiiiito de mi corazón, qué lindo ser humano sos”, fueron las palabras que le dedicó a su progenitor.

En las primeras fotos se puede ver a la dupla arriba del avión a la espera de llegar a su destino, con los ojos brillantes de la emoción y grandes sonrisas. Padre e hija disfrutaron de una de las bodegas que se encuentra en la ciudad trasandina, donde hicieron una cata y posaron junto a los barriles de roble. Durante su estadía el clima los acompañó, sin embargo, no hubo sol que les permitiera meterse al mar en medio del clima fresca, apenas acercarse lo suficiente para tocar el océano Pacífico.

El viaje forma parte de un proceso que finalmente puede transitar. “Agradezco con toda mi alma el laburo interno que vengo haciendo, haberme animado a sanar heridas de la infancia, heridas que quizás ni siquiera son mías, pero las traía. Las relaciones son tan especiales y únicas”, analizó. Además, detalló las diferencias en el vínculo con sus padres: “Había algo que no me permitía tener como la misma relación que con mi mamá, y si obvio son personas diferentes, que me generan cosas diferentes, pero que me aman con la misma intensidad, eso lo tengo clarísimo, porque lo puedo sentir en el alma”. Al mirar hacia atrás, recordó: “Quizás de niña lo idealicé tanto y esperaba que fuera de la manera que yo me imaginaba, (mi superhéroe) que por momentos me generaba enojo, o desilusión”.

Jujuy contó cómo el paso del tiempo le permitió una nueva mirada: “Pero qué regalo enorme haber crecido y hoy poder mirarte con otros ojos, Eddy de mi corazón; se siente tan lindo, tan liviano, tan sanador…”. Y reafirmó el cariño y reconocimiento hacia su papá, escribiendo: “¡Siempre supe internamente que tengo el mejor papá del mundo, que bueno que hoy lo pude reconfirmar, gracias por tu sencillez, tu nobleza, tu ternura, por tu amor! Te amo infinito pa, y perdón por si alguna vez te demostré lo contrario”.

La gastronomía también tuvo su momento. En un restaurante cerca del mar, que tenía como decoración una camiseta vintage de Boca-club del que la modelo es fanática-, comieron unas empanadas fritas con queso y pollo, a la que acompañaron con una cerveza fría. Finalmente, dejó un deseo abierto para el futuro: “P/d: Ojalá tengamos mil millones de momentos como estos”.

El viaje de Sofía Jujuy Jiménez junto a su padre a Valparaíso resultó una experiencia que marcó un antes y un después en su vínculo, permitiéndole redescubrir la relación y expresar sentimientos guardados durante años. Sus palabras, compartidas abiertamente en redes sociales, reflejaron no solo el valor de esos momentos compartidos, sino también la importancia de los procesos personales que hacen posible mirar a los seres queridos desde una perspectiva renovada y auténtica.