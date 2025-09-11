Teleshow

La sorpresiva dedicatoria de Luck Ra al recibir el Premio Konex como figura destacada de la música argentina

El músico cordobés protagonizó un momento inesperado en La Voz Argentina luego de que Alejando Lerner le entregara el prestigioso galardón

Los coaches de La Voz Argentina recibieron el Premio Konex en una ceremonia marcada por un momento inesperado

El reconocimiento a los coaches de La Voz Argentina por parte de los Premios Konex se vio marcado por un episodio inesperado durante la entrega en el estudio del programa. En el momento en que Alejandro Lerner se disponía a dedicar unas palabras sobre la distinción, Luck Ra intervino sin advertir que el presidente del jurado ya había comenzado su discurso, lo que generó una situación incómoda y poco habitual en el set.

La ceremonia tuvo lugar en el estudio de La Voz Argentina, donde los integrantes del jurado, Luck Ra, Lali, Soledad Pastorutti y Miranda!, recibieron el diploma al mérito que los distingue como “figuras destacadas de la música popular argentina”. La entrega estuvo a cargo de Lerner y Sandra Mihanovich, quienes presiden el jurado de los Premios Konex y acudieron personalmente debido a que los coaches no pudieron asistir a la ceremonia oficial.

“Para la profe de matemáticas que decía que nunca iba a tener un diploma”, exclamó el cantante

Durante la entrega, Lali optó por el humor al recibir su diploma y exclamó: “Mirá mamá, me dieron un diploma de algo”, lo que distendió el ambiente. Sin embargo, la dinámica cambió cuando Alejandro Lerner comenzó a hablar sobre el significado del reconocimiento y fue interrumpido por Luck Ra, quien, sin percatarse de que Lerner ya tenía la palabra, expresó: “Para la profe de matemáticas que decía que nunca iba a tener un diploma”. Al notar la situación, el cantante cordobés detuvo su intervención y esbozó una sonrisa incómoda.

La conducción del programa, a cargo de Nicolás Occhiato, intervino para disculparse y devolverle la palabra a Lerner. El autor de “Todo a pulmón” presidente del jurado, con tono distendido, comentó: “No me acuerdo lo que dije. [...] Para mí es un honor ser presidente del jurado y entregarles este premio a ustedes”.

Sandra Mihanovich subrayó la relevancia del galardón al explicar: “Es uno de los más prestigiosos de las diferentes variantes de las disciplinas

Por su parte, Sandra Mihanovich subrayó la relevancia del galardón al explicar: “Es uno de los más prestigiosos de las diferentes variantes de las disciplinas. La música los recibe cada 10 años”. El episodio, que combinó momentos de humor y tensión, se produjo en el marco de una de las emisiones más vistas de la televisión argentina, consolidando el impacto de La Voz Argentina tanto en la audiencia como en el reconocimiento institucional a sus protagonistas.

El amor entre Luck Ra y La Joaqui

El aniversario de pareja entre Luck Ra y La Joaqui se convirtió en un acontecimiento destacado en redes sociales, donde la cantante compartió imágenes y mensajes que reflejaron la intensidad de su vínculo. En una publicación reciente, La Joaqui expresó: “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio”, acompañando la frase con una serie de fotografías en las que ambos aparecen sonrientes y en actitudes cómplices. Entre las imágenes, sobresalió un ramo de flores azules, obsequio de Luck Ra, que simbolizó el afecto cultivado durante el año transcurrido.

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”

En el texto que acompañó las fotos, la intérprete de “Kitty” profundizó en el impacto emocional de la relación: “La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste estos 365 días juntos, me hacen dar cuenta que siempre fuiste vos. Un día llegaste y te pareces a todo lo que siempre quise que fuera el amor, no creo que jamás vayas a dimensionar lo mucho que me arreglaste el alma”. La respuesta pública de Luck Ra no se hizo esperar; el músico cordobés publicó: “Gracias por elegirme todos los días, sos mi gran amor y mi mejor amiga, espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo, te amo mucho”, acompañando el mensaje con íconos de corazones.

La interacción generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores y colegas, entre ellos María Becerra, quien comentó con emojis de caritas enamoradas y corazones rojos. El presente sentimental de Luck Ra se suma al éxito profesional que atraviesa, impulsado por su rol como coach en La Voz Argentina.

“Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio” dijo La Joaqui

Durante una entrevista en el programa Cortá por Lozano (Telefe), el cantante abordó detalles de su relación con La Joaqui y la dinámica que han construido. Consultado por Vero Lozano sobre la convivencia, el artista explicó: “Vivimos en casitas separadas, pero bueno, nos buscamos nuestros tiempos para vernos. Cuando yo puedo ir, voy yo, cuando... Ahora que yo estoy bastante ocupado, se está viniendo un poquito más ella, pero así nos manejamos”.

