El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Nicolás Occhiato aceptó el reto de caminar con tacos aguja en La Voz Argentina y desató risas en el estudio (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La gala de Playoffs de La Voz Argentina (Telefe) tuvo uno de sus momentos más virales cuando el conductor del programa, Nicolás Occhiato, aceptó un insólito reto en plena transmisión. La dinámica se disparó tras la presentación de Thomás Guzmán, participante del team Miranda!, quien lucía unos llamativos zapatos de taco aguja. El foco se desvió de la competencia cuando el conductor expresó su asombro: “Para mí lo fuerte es que puedas caminar arriba de esos zapatos, loco. Mirá lo que son esos zapatos. Aguja, aguja”.

En medio de este ambiente, la producción sorprendió al conductor con un par idéntico a los que llevaba el participante, desatando una reacción inmediata entre los presentes. La idea no quedó ahí: tanto el jurado como algunos participantes lo animaron y subieron al escenario para compartir el desafío. La caminata entre todos a modo de desfile, marcada por la torpeza de Occhiato para adaptarse a los tacos, fue el detonante para que las redes sociales explotaran con memes y clips extraídos del programa.

Durante varios minutos, el conductor intentó recorrer el escenario frente a las cámaras y a los coaches que se sumaron a la caminata, entre bromas y exclamaciones. “Caminás como paspado”, le dijo Luck Ra, a lo que Occhiato respondió: “Ponetelo vos, bolu… Es un peligro aparte”. Por otro lado, Ale Sergi le preguntó: “¿Te estás haciendo pis?“, por su manera de moverse sobre los tacos.

La producción sorprendió a Occhiato con unos zapatos idénticos a los del participante Thomás Guzmán

Entre carcajadas, cuando el presentador aceptó el reto de desfilar con los tacos, las cámaras enfocaban tanto su dificultad para caminar como la reacción de los coaches. “Me trajeron para reírse de mí”, lanzó el conductor ante la mirada de todos. “Es un peligro aparte, bol..., te esguinzás mal acá. Salís del boliche a las siete y caminas así”, bromeó mientras intentaba mantener la verticalidad.

El bloque se extendió con chistes sobre las medias deportivas del conductor, referencias al esfuerzo físico de caminar sobre tacos y consejos improvisados sobre cómo mejorar la postura. Todo el equipo se mostró dispuesto a participar, mostrando el buen vínculo entre los distintos protagonistas de la competencia. La Sole le explicó que para usar tacos “ayuda mucho apretar la cola” y que debería caminar “como si tuvieses un billete” entre las nalgas.

Después del desfile grupal y del momento de bromas, los coaches le dieron la devolución a Thomás Guzmán. El participante interpretó “Por qué me abandonaste”, de Paloma San Basilio y fue la propia Pastorutti la que le dio una devolución que emocionó.

La devolución de Soledad Pastorutti destacó la voz y el carisma de Thomás Guzmán, pese a errores en la interpretación

"Sabes que sos el uno, la gente te aplaude, te quiere, ya sos una estrella. La verdad que tenés una cosa que me atrae mucho en tu voz, que recién hiciste algo muy difícil, que es pasar de tu voz de pecho al falsete, pero casi sin ningún salto. Son cosas muy difíciles de hacer", inició explicando.

A pesar de estos elogios, también criticó al concursante, marcándole aspectos puntuales de su actuación. “Te tocó una canción muy difícil, siento que no llegaste a dominarla en su totalidad, voy a ser muy sincera con vos. Pero también creo que nos trajiste una canción que hace rato no escuchamos y no sé si a partir de hoy...ojo Thomás con lo que va a pasar con esto. Tengo una sensación de que todo el mundo va a ir a escucharla, va a querer esta versión, levantaste a todo el mundo, de verdad“, siguió.

"Te ponemos la vara muy alta porque cada vez que venís nos brindas todo y más. Esta noche capaz que algunas decisiones no fueron tan acertadas, pero si tengo que hacer un balance del 100%, estás arriba del 90% seguro", cerró la folclorista.