Lali Espósito y La Joaqui estrenaron canción juntas y un beso entre ambas encendió a todos: “Iba a ser mi novia”

Lali Espósito y La Joaqui lanzaron 'Para dos', una colaboración que fusiona pop y rock y sorprendió con un beso viral (Video: YouTube)

Lali Espósito y La Joaqui estrenaron una canción en conjunto este miércoles 20 en todas las plataformas digitales. El adelanto de este sencillo, titulado “Para dos”, generó una fuerte expectativa y polarizó la conversación en redes sociales. La confirmación llegó tras un video publicado en la cuenta oficial de la trapera, donde se la ve junto a la diva pop en una casona de época con un marcado despliegue visual y estilístico.

La presentación inicial del tema tuvo lugar en el programa Nadie dice nada, de Luzu TV, con la presencia de los conductores Flor Jazmín Peña, Nicolás Occhiato, Ángela Torres y Santi Talledo, así como de Anita Espósito, hermana de la cantante pop. En vivo, la actual pareja de Luck Ra mostró desde su celular un fragmento de la canción que compartirá con Lali. Las primeras reacciones hicieron hincapié en el sonido del tema, más cercano al rock y con un ritmo templado, lejos del trap y la cumbia que suelen caracterizar la obra de la marplatense. La colaboración fue inmediatamente viralizada entre fanáticos, que celebraron la fusión de dos referentes procedentes de estilos muy distintos.

El video promocional de 'Para dos' incluye un beso entre Lali y La Joaqui que se volvió tendencia en redes sociales

La Joaqui viene de un año de amplia exposición como co-coach junto a su pareja en el programa La Voz Argentina (Telefe) y de consolidar su espacio dentro de la escena urbana nacional. Lali Espósito, por su parte, profundizó su perfil dentro del pop con repercusión internacional, gracias a giras, lanzamientos y colaboraciones.

El adelanto musical no fue el único motivo por el que La Joaqui atrajo la atención mediática. Durante la visita a Luzu TV, la cantante sorprendió al referirse a sus sentimientos en torno a su colega y actual colaboradora musical. Relató cómo la popstar constituía su amor platónico durante su adolescencia y cómo esto conectaba con su orientación sexual. En diálogo con los conductores, expresó: “Como toda adolescente lesbiana, mi crush era Lali”. Amplió luego: “Yo dije que ella un día iba a ser mi novia. A mí no me gustan los varones, a mí me gusta Luck Ra. Son muchas más las mujeres que me atraen que los hombres”.

La Joaqui reveló que Lali fue su amor platónico y habló sobre su orientación sexual en una entrevista en Luzu TV (Video: X)

Posteriormente, la artista entrevistada en el canal de streaming detalló la incomodidad experimentada en sus vínculos heterosexuales y la profundidad de su relación actual con el cuartetero cordobés, que atraviesa uno de sus mejores momentos según revelaron ambos en sus redes sociales. “Es mi última relación heterosexual fallida, no me entiendo en esos vínculos”, comentó en Luzu TV.

Además, un video en el que ambas se besan, como parte de la promoción de “Para dos” (que también tiene lugar en el video oficial lanzado), se viralizó de inmediato y reafirmó la química que muchos habían anticipado en comentarios previos. Por otro lado, las primeras pistas de la colaboración habían surgido algunos días antes del lanzamiento cuando La Joaqui publicó un video usando una fragancia emblemática que Lali menciona en su tema “N5”.

A pesar de ese beso, su relación con Luck Ra continúa más que sólida. Hace pocos días, La Joaqui escribió: “Hace un año que está preciosura de hombre se volvió mi novio”, junto a un carrete de fotos en pareja. “La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste estos 365 días juntos, me hacen dar cuenta que siempre fuiste vos. Un día llegaste y te pareces a todo lo que siempre quise que fuera el amor, no creo que jamás vayas a dimensionar lo mucho que me arreglaste el alma”, continuó expresando.

La relación sentimental entre La Joaqui y Luck Ra se mantiene sólida pese a la atención mediática por el lanzamiento musical

Ante tal muestra de amor, el cordobés respondió el posteo de su amada con una emotiva declaración. “Gracias por elegirme todos los días, sos mi gran amor y mi mejor amiga, espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo te amo mucho”, escribió él.