La divertida escapada de Daniela Christiansson con su hija Elle y amigas a las playas de Marbella

Entre juegos infantiles, salidas gastronómicas y paseos exclusivos, la modelo mostró parte de su descanso a pleno bajo el sol europeo mientras transita su segundo embarazo

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Mientras disfruta de los últimos momentos del verano europeo, Daniela Christiansson y la pequeña Ella pasearon por las playas de Marbella (Instagram)

Hace meses que Maxi López y Daniela Christiansson viven la dulce espera: el segundo hijo de la pareja está en camino y las emociones, los preparativos y los cambios se sienten en el aire. Mientras el exfutbolista se sumerge en nuevos proyectos, entre ellos su inminente participación en MasterChef Celebrity, y se reparte entre la pantalla y los juegos con su hija mayor, Elle, la modelo decidió darse un respiro y cambiar de rutina. Para ello eligió un destino que respira elegancia y relax: las playas de Marbella, España.

El viaje de Daniela no fue en soledad. La acompañó Filippa Papassanante, modelo y técnica especializada en nutrición, quien a su vez llevó a su hija, Isabelle. Así, la dinámica se volvió perfecta: mientras las madres disfrutaban de la amistad y las charlas, las pequeñas sumaban risas y juegos, creando recuerdos únicos en este rincón del Mediterráneo. Desde el primer instante, las redes sociales de la futura mamá comenzaron a documentar el minuto a minuto de la escapada, con historias y fotos que hacían soñar a más de uno con la vida junto al mar.

Una de las primeras paradas del recorrido fueron los lujosos restaurantes de Marbella, donde Daniela y Filippa se entregaron a sabores locales. Entre los platos destacados, compartieron pescado al horno acompañado por papas fritas crujientes y ensaladas frescas, platos pensados para disfrutar sin culpas bajo el sol del sur de España. No faltaron los postres, y cada detalle quedó registrado en las postales de la modelo, dejando en claro que la gastronomía también forma parte fundamental de unas buenas vacaciones.

Una de las primeras paradas
Una de las primeras paradas de Daniela y su amiga: una comida en un lujoso restaurante
El pescado con acompañamiento como
El pescado con acompañamiento como papas fritas y ensalada fueron los elegidos por Christiansson

Otras de las protagonistas del viaje fueron Elle e Isabelle. Las niñas se convirtieron en el centro de las fotografías, con escenas de amistad y diversión. En una de las imágenes, ambas aparecen jugando junto a un auto vintage verde menta, símbolo de las postales de verano y del aire retro que le da un plus de encanto a Marbella. Otras fotos las muestran en la playa, vestidas con capelinas y trajes de baño, equipadas con baldes y palitas, entregadas a la fascinación de la arena y el mar. La felicidad infantil fue el hilo conductor de cada jornada y la excusa perfecta para desconectar del reloj.

Christiansson, lejos de quedarse solo mirando, también buscó sus momentos de pausa. En una de sus postales más celebradas, se la puede ver sentada con el horizonte de las arenas claras y el azul intenso del agua por delante. Daniela eligió un look cómodo y canchero: falda plisada color beige y saco de hilo negro con flecos. El sol veraniego de Marbella se encargó del resto, iluminando la escena con ese brillo dorado que solo puede regalar la costa del Mediterráneo.

Los postres también formaron parte
Los postres también formaron parte de la recorrida gastronómica en medio de las altas temperaturas
Elle, la hija de Daniella,
Elle, la hija de Daniella, y la de su amiga jugando junto a un auto

Los días alternaron entre juego y relax, pero también se colaron paseos entre madre e hija. Una imagen especialmente tierna muestra a Daniela de espaldas, vestida con un conjunto de camisa y falda celeste, llevando el carrito de su hija mientras caminaban por el Puente Romano, una de las zonas más exclusivas y codiciadas de Marbella, llamada la “Milla de oro”. Allí, entre hoteles y resorts de lujo, cada paseo se convirtió en una postal digna de revista, con palmeras, arquitectura elegante y la brisa marina acompañando cada paso.

Además de consentir su lado maternal, Daniela aprovechó estas jornadas para reunirse con amigas y compartir charlas alrededor de la mesa. En sus publicaciones, la modelo mostró estos momentos de encuentro, con la palabra “Reunión” escrita en la historia y el emoji de una cara sonriente rodeada de corazones, mientras todos posaban relajados y felices ante la cámara. La espontaneidad y la buena energía se colaron en cada captura.

Las pequeñas tuvieron la oportunidad
Las pequeñas tuvieron la oportunidad de disfrutar de su día en la playa
El reencuentro con amigas también
El reencuentro con amigas también formó parte del itinerario de la modelo (Instagram)

Así, entre juegos en la arena, paseos de lujo por la ciudad y sobremesas entre amigas, Daniela retrató la intimidad de un descanso reparador en la antesala de la llegada del nuevo integrante de la familia López-Christiansson. Las pequeñas Elle e Isabelle protagonizaron los días más cálidos, y Marbella resultó el escenario ideal para celebrar la vida, la amistad y la familia en expansión. Porque aunque la rutina y las obligaciones sigan girando en otros puntos del mapa, para Daniela estos días tuvieron sabor a verano y a felicidad compartida.

